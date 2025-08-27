Footgolf: 48 éves családanyaként a világranglista elején

Amikor elkezdtem footgolfozni, sokan gondolták azt, hogy a 46 évesen elkezdett sport kérészéletű lesz, és a kezdeti lelkesedés után visszatérek a kanapéra tespedni. Jelentem, nem így lett, sőt! Annyira rákattantam a footgolfozásra, hogy az országban szinte nincs olyan verseny, amit kihagynék. Idén már külföldi versenyeken is indulok, ami azt is jelenti, hogy szépen gyűlnek a pontjaim az európai és a világranglistán.
Szerencsém van, mert ez a sportág még nem annyira ismert, és kevés a korombeli (senior női) versenyző. Vetélytársaim általában szintén családanyák (de akad nagymamakorú versenyző is!), és nem a foci világából érkeztek. Ez azt jelenti, hogy sokan nagyjából egyforma technikai tudással vágunk neki a versenyeknek – nyilván előnyük van azoknak, akik már évek óta játszanak, mert a pályán számít a rutin is, például hogy hogyan kezelsz egyes versenyhelyzeteket. Ezt versenyről versenyre érzékelem is, és egyre magabiztosabban játszom idegen környezetben és idegen versenyzők mellett is. Ráadásul a rendezvényeken több olyan hölgyet is megismertem, akikkel nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megtaláljuk a közös témákat.
Az összes szabadidőmet footgolffal töltöm (hála a gyerekeimnek, páromnak és főnökömnek, aki a többnapos versenyekre munkaidőben is elenged) – edzéseken veszek részt, kijárok gyakorolni a pályákra, sőt, még egy mozgáskoordinációs edző is segít csiszolni a technikámon. A hazai versenyeken akkor is elindulok, ha nincs külön senior női kategória, mert úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a versenyszituációs gyakorlásra, akkor is, ha tökutolsó leszek. A versenyeken szerzett tapasztalataimat, élményeimet, és eredményeimet meg is örökítem, hogy később, újraolvasva ismét fel tudjam idézni az utat, hogy honnan indultam és meddig jutottam.
Hihetetlenül jólesik, hogy a footgolf közösség ennyire elfogadó és támogató. Rengeteg segítséget kaptam már szinte mindenkitől: konkrét technikai tanácsokat, és azt is, hogyan tudok fejben helytállni, amikor a feszültség el akar sodorni. És ha egy rosszul sikerült verseny után nagyon el vagyok kettyenve, néhány bátorító szó segít továbbmenni. Folyamatosan tanulok, szívom magamba az infókat, gyűjtöm a tapasztalatokat, és a legnagyobb alázattal sportolok és hallgatok meg minden jótanácsot és kritikát.
Az első évben játék közben rengeteget tanultam magamról (és ez gondolom, a továbbiakban is így lesz). A kishitűségemtől kezdve a bizonyítási és megfelelési kényszeremig, a "jajjdebénavagyok" és a "mit szólnak mások" félelmeimig minden hülye érzelmemet és gondolatomat megláttam. Már nem akarok legyőzni senkit, nem akarom bizonygatni, hogy nem vagyok teljesen béna, és azt sem érzem cikinek, ha utolsó vagyok. Magammal versenyzek, nem másokkal! Végre egyre gyakrabban vagyok „jelen" a pályán. Odaállok a labda mögé, ránézek a lyukra, és mintha minden megszűnne, semmi más nem érdekel. Sem a játékostársam viselkedése, sem az, hogy a többiek hogy állnak a versenyen, sem a hülye gondolataim. Csak a labda, a lyuk és én. Felszabadultan játszani – ennél nincs is több!
A gyerekeim és barátaim nagyon büszkék rám, és számomra ez a legnagyobb ajándék. Boldog vagyok, hogy példát mutathatok nekik: hogy soha nincs késő új dologba kezdeni, és hogy a kitartás, a szorgalom és a befektetett energia mindig meghozza a gyümölcsét. Sőt, már "megfertőztem" a középső lányomat is, aki már több amatőr versenyen is részt vett velem. Csakúgy, mint a barátnőm, aki szintén velem tartott a footgolfpályára, és páros versenyen mérettettük meg magunkat. Hatalmas élmény volt!
Ha kedvet kapsz és te is szeretnéd kipróbálni a footgolfot, vagy a gyerekednek mutatnád meg, részt tudtok venni amatőr versenyeken (több közülük teljesen ingyenes), ahol nemcsak a sport alapjaival ismerkedhetsz meg, de találkozhatsz világbajnok footgolfosokkal is. Igen, jól olvasod: a footgolf két magyar világbajnokkal is büszkélkedhet. Bacskai Bence 2023-ban, Lengyel Béla pedig 2012-ben lett a sportág legjobbja a világon. Szóval nem is akármilyen társaságba csöppensz bele! A Magyar Footgolf Szövetség oldalán rengeteg infót, fényképet és tudnivalót találsz a sporttal, rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatban.
A footgolf versenyek nélkül is remek szabadidős, közös családi program, ráadásul csodálatos, madárcsicsergős környezetben, a friss levegőn lehet játszani. Remélem, sok anyukával és gyermekével találkozom a pályán!
Tünde
