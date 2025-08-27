Footgolf: 48 éves családanyaként a világranglista elején

Amikor elkezdtem footgolfozni, sokan gondolták azt, hogy a 46 évesen elkezdett sport kérészéletű lesz, és a kezdeti lelkesedés után visszatérek a kanapéra tespedni. Jelentem, nem így lett, sőt! Annyira rákattantam a footgolfozásra, hogy az országban szinte nincs olyan verseny, amit kihagynék. Idén már külföldi versenyeken is indulok, ami azt is jelenti, hogy szépen gyűlnek a pontjaim az európai és a világranglistán.

Anyák versenyben

Szerencsém van, mert ez a sportág még nem annyira ismert, és kevés a korombeli (senior női) versenyző. Vetélytársaim általában szintén családanyák (de akad nagymamakorú versenyző is!), és nem a foci világából érkeztek. Ez azt jelenti, hogy sokan nagyjából egyforma technikai tudással vágunk neki a versenyeknek – nyilván előnyük van azoknak, akik már évek óta játszanak, mert a pályán számít a rutin is, például hogy hogyan kezelsz egyes versenyhelyzeteket. Ezt versenyről versenyre érzékelem is, és egyre magabiztosabban játszom idegen környezetben és idegen versenyzők mellett is. Ráadásul a rendezvényeken több olyan hölgyet is megismertem, akikkel nemcsak a pályán, hanem azon kívül is megtaláljuk a közös témákat.

Tanulás, gyakorlás, verseny

Az összes szabadidőmet footgolffal töltöm (hála a gyerekeimnek, páromnak és főnökömnek, aki a többnapos versenyekre munkaidőben is elenged) – edzéseken veszek részt, kijárok gyakorolni a pályákra, sőt, még egy mozgáskoordinációs edző is segít csiszolni a technikámon. A hazai versenyeken akkor is elindulok, ha nincs külön senior női kategória, mert úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a versenyszituációs gyakorlásra, akkor is, ha tökutolsó leszek. A versenyeken szerzett tapasztalataimat, élményeimet, és eredményeimet meg is örökítem, hogy később, újraolvasva ismét fel tudjam idézni az utat, hogy honnan indultam és meddig jutottam.

Footgolf közösség

Hihetetlenül jólesik, hogy a footgolf közösség ennyire elfogadó és támogató. Rengeteg segítséget kaptam már szinte mindenkitől: konkrét technikai tanácsokat, és azt is, hogyan tudok fejben helytállni, amikor a feszültség el akar sodorni. És ha egy rosszul sikerült verseny után nagyon el vagyok kettyenve, néhány bátorító szó segít továbbmenni. Folyamatosan tanulok, szívom magamba az infókat, gyűjtöm a tapasztalatokat, és a legnagyobb alázattal sportolok és hallgatok meg minden jótanácsot és kritikát.