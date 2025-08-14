14 óra kínlódás után altatásban szültem

A kórház neve:

SOTE, I. számú Nőgyógyászati Klinika

A szülés időpontja (év, hónap):

2024. július

A kórház állapota:

Elfogadható.

Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:

Koszos, se papír, se szappan, se vécéülőke.

Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):

Korszerű.

Orvos(ok) segítőkészsége:

Szintén orvos vagyok, és az empátia és megnyugtatás, tájékoztatást teljes hiányát tapasztaltam.

Szülésznő(k) segítőkészsége:

A vajúdásom alatt az első szülésznő nagyon kedves volt és segítőkész. A másodikon a kiégés jeleit tapasztaltam. A munkájukat elvégezték, de semmi empátiát nem tapasztaltam, ami egy ilyen kiszolgáltatott állapotban életmentő lenne. A szívhang/fájásjelző készülék sokszor szétkapcsolt és sípolt , ezért inkább az egyiket kikapcsolta, mert ő nem akar azzal foglalkozni hogy az szétkapcsol.

Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:

Volt, aki nagyon türelmes volt, de volt, aki lekezelő.

Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):

Minden gyógyszert, fájdalomcsillapítót kérni kellett. 14 óra vajúdás alatt kétszer kértem fájdalomcsillapítót. Kb. mindenért könyörögni kellett.

Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):

Bent volt az apuka a vajúdás alatt. 7 óra vajúdás után jeleztük, hogy valami nem stimmel, nem úgy halad a tágulásom, mint az előző szülésemnél, szeretnénk kérni a császármetszést. A főorvos erre azt mondta, hogy már így is 2 sürgősségi császármetszés van a 6 db tervezetten felül, NEM FÉR MOST BELE. Kértem epidurális érzéstelenítést, és megnyomtak 2 adag oxitocinnal hogy gyorsabban táguljak. Miután már újabb 7 óra eltelt (összesen 14 óra), és kiment az összes fájdalomcsillapító, és a baba még mindig nem volt kint, sürgősségi császármetszéssel kivették a babát, altatásban. A műtőbe már az apuka nem jöhetett velünk.

Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):

Lehet látogatni a megadott időpontban, én a kórteremben fogadhattam, mert egyedül voltam