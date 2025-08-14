14 óra kínlódás után altatásban szültem

A kórház neve:
SOTE, I. számú Nőgyógyászati Klinika
A szülés időpontja (év, hónap):
2024. július
A kórház állapota:
Elfogadható.
Mellékhelyiségek/zuhanyzók állapota:
Koszos, se papír, se szappan, se vécéülőke.
Szülészet/szülőszoba korszerűsége (vannak-e alternatív lehetőségek, pl. kád, bordásfal, labda, stb.):
Korszerű.
Orvos(ok) segítőkészsége:
Szintén orvos vagyok, és az empátia és megnyugtatás, tájékoztatást teljes hiányát tapasztaltam.
Szülésznő(k) segítőkészsége:
A vajúdásom alatt az első szülésznő nagyon kedves volt és segítőkész. A másodikon a kiégés jeleit tapasztaltam. A munkájukat elvégezték, de semmi empátiát nem tapasztaltam, ami egy ilyen kiszolgáltatott állapotban életmentő lenne. A szívhang/fájásjelző készülék sokszor szétkapcsolt és sípolt , ezért inkább az egyiket kikapcsolta, mert ő nem akar azzal foglalkozni hogy az szétkapcsol.
Csecsemős nővér(ek) segítőkészsége:
Volt, aki nagyon türelmes volt, de volt, aki lekezelő.
Szülésvezetés (kötelező-e a gátmetszés, beöntés, oxitocin, siettetik-e a szülést, stb.):
Minden gyógyszert, fájdalomcsillapítót kérni kellett. 14 óra vajúdás alatt kétszer kértem fájdalomcsillapítót. Kb. mindenért könyörögni kellett.
Császármetszés (bent lehet-e apuka, sürgősségi volt vagy tervezett, stb.):
Bent volt az apuka a vajúdás alatt. 7 óra vajúdás után jeleztük, hogy valami nem stimmel, nem úgy halad a tágulásom, mint az előző szülésemnél, szeretnénk kérni a császármetszést. A főorvos erre azt mondta, hogy már így is 2 sürgősségi császármetszés van a 6 db tervezetten felül, NEM FÉR MOST BELE. Kértem epidurális érzéstelenítést, és megnyomtak 2 adag oxitocinnal hogy gyorsabban táguljak. Miután már újabb 7 óra eltelt (összesen 14 óra), és kiment az összes fájdalomcsillapító, és a baba még mindig nem volt kint, sürgősségi császármetszéssel kivették a babát, altatásban. A műtőbe már az apuka nem jöhetett velünk.
Látogatási rend (bármikor lehet menni, vagy meghatározott időben, apuka bemehet-e a kórterembe, stb.):
Lehet látogatni a megadott időpontban, én a kórteremben fogadhattam, mert egyedül voltam
Mit kell vinni a baba ellátásához? (ruha, pelenka, popsitörlő, stb.):
Mindent.
Hány ágyra jut egy zuhanyzó?
1.
Van-e VIP szoba?
Igen, én kértem és kaptam, igaz pár órát várni kellett, amíg felszabadult.
Ételek mennyisége, minősége:
Közepes minőség. Mennyiség kevés.
Kommunikáció (adott-e információkat, tájékoztatott-e az orvos/szülésznő a szülés előtt/közben/után, milyen stílusban beszéltek veled, stb.) Ha van konkrét történet, ami megmaradt benned, azt is írd le!
Az altatóorvos, aki az epidurális érzéstelenítést beadta, nagyon kedves volt, még műszak végén is rám nézett, hogy hogy haladok. A műszakvezető orvos a munkáját elvégezte, de nem volt kedves, látszott, hogy leterhelt. Az az orvos, aki császározozz, nagyon kedves és empatikus volt, még a kórteremben is rám nézett. A szülésznő a császáros intenzíven velem és mindenki mással kedves és empatikus volt. A 4 napos bent tartózkodásom alatt minden műszakban találkoztam kedves és nem igazán kedves egészségügyi dolgozóval (orvos, szülésznő, gyerekorvos, asszisztens). Azután, hogy jeleztem, hogy orvos vagyok, sokkal empatikusabbak voltak, de így is sok mindent kérni, kérdezni kellet. Az altatás lehetséges szövődményeiről a tájékoztatás teljesen elmaradt. Senki nem mondott semmit, csak ha kérdeztem. Két egység vért kellet kapnom, a transzfúzióval kapcsolatos szövődményekről kaptam tájékoztatót.
Bent volt az apuka a szülésen?
Igen, mindketten akartuk.
Kaptál-e tanácsokat hazamenetel előtt (ha igen, hasznosak voltak-e számodra?):
Nagyon kevés tanácsot kaptam. Transzfúzión estem át, és így is nagyon vérszegény voltam. Szerettem volna kérdezni a hazamenetel előtt az ügyeletes orvostól, de nem volt rá mód. Semmit nem mondtak el a császármetszés után teendőkről és az altatás utáni rossz közérzetről. Nagyon kiábrándító volt.
Ki segített legtöbbet a szülésed során? Ki volt rád a legnagyobb hatással? Elmeséled, miért és hogyan segített?
A legnagyobb segítség a doktornő volt aki meghallgatott, és sürgősségi császármetszéssel kivette a kisbabámat, majd 2 nap múlt meglátogatott a gyermekágyas osztályon. Tájékoztatott, hogy rosszak a véreredményeim is, és hogy majd milyen gyógyszereket kell szedjek, hogy minél hamarabb javuljon a súlyos vérszegénységem, és milyen vizsgálatokkal tudom ezt nyomon követni. A császáros intenzíven pedig a szülésznő, aki segített felállni első alkalommal, eljutni a tusolóig, letusolt minket, újrakötötte a sebeinket, és mindezt a legnagyobb nyugalommal, empátiával nem siettetve minket.
Összességében milyen volt a szülésed érzelmileg, fizikailag? Ha szeretnéd, részletesen is leírhatod a szüléstörténeted. (Vagy el is küldheted a bezzeganya@bezzeganya-hu címre. :) )
Második szülésélményem, ami végül császármetszés lett. A vajúdás alatt végig úgy éreztem magam, mintha egy átjáróház lenne a vajúdó szobám. Legalább 3 orvos megfordult ott, szülésznőből is vagy 3. Az az érzésem volt, hogy mindig másvalaki jön be és nem tudja, hogy éppen hol tartunk. Egyáltalán nem éreztem magam biztonságban, inkább kiszolgáltatott helyzetben. 3,5 fél évvel ezelőtt szültem a kislányomat. Az sem volt könnyű szülés, de akkor egy orvos és szülésznő kísérte végig az eseményeket. Minden átbeszéltünk előtte és maximális megbíztam bennük, és biztonságban is éreztem magam végig.
Bármilyen egyéb tapasztalat, amit fontosnak tartasz. Ide bármilyen történetet, eseményt leírhatsz, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami rossz emlék maradt.
Senkinek nem ajánlom, hogy a Semmelweis Egyetem I számú Nőgyógyászati Klinikáján szüljön.
Értékelés:
Összesen: 3,2
