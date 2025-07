Vízben szülés: tényleg ennyivel könnyebb?

A vízben különböző testhelyzeteket próbáltam – hol guggoltam, hol térdeltem, hol oldalra fordultam. Meglepett, mennyivel könnyebb volt így mozogni, mint a szárazföldön. Minden mozdulatnál éreztem, ahogy a víz tart és segít.

A kitolás – ahol a víz igazán segített

Körülbelül három órát töltöttem a vízben, mire elértem a teljes tágulást. A kitolási szakasz közeledtével a fájások természetesen felerősödtek, de a víz közege továbbra is hihetetlenül sokat segített. A szülésznő javaslatára félig ülő, félig guggoló pozíciót vettem fel, a párom pedig hátulról támasztotta a hátamat. A kitolás intenzív volt – ezt nem tagadom. De a víz, a lebegés érzése segített abban, hogy jobban együttműködjek a folyamattal. Éreztem, ahogy a testem és a víz együtt dolgozik, nem pedig egymás ellen.

Miután nagyjából 20 percig nyomtam, egyszer csak megtörtént a csoda: Lili kibújt a víz alatt. A szülésznő azonnal felemelte őt a víz felszínére. Ez a pillanat örökre bevésődött az emlékezetembe – a kislányom még a víz alatt kinyitotta a szemét, majd amikor a felszínre ért, olyan békésen és nyugodtan nézett körül, mintha csak azt mondaná: „Helló, megérkeztem!”

Az első találkozás – bőr a bőrön

Lili egyből a mellkasomra került, még a vízben. Hihetetlen, de egyáltalán nem sírt, csak nézegetett nagy, kíváncsi szemeivel. A köldökzsinór még lüktetett, összekötve minket egy rövid ideig. Mivel minden rendben volt, a szülésznő és az orvos hagyták, hogy még néhány percig így maradjunk együtt. Ez az első találkozás valami leírhatatlan élmény volt. A kislányom annyira nyugodt volt, mintha pontosan tudná, hol van és mi történt. Azt hiszem, a vízi szülés segített neki is abban, hogy békésebben élje meg a világra érkezés hatalmas változását. Körülbelül 10 perc után elvágták a köldökzsinórt, és a méhlepény megszületésére már kint került sor. Lili ezután is végig velem maradt, bőr-a-bőr kontaktusban, és hamarosan meg is találta az utat a mellemhez.