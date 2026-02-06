Egyre többen szenvednek Ady Endre betegségében, a szifiliszben

A szifilisz fertőzés alattomos lefolyása miatt a felismerés gyakran késik, ami növeli a szövődmények és a továbbadás kockázatát. Összegyűjtöttünk mindent, amit tudnod kell erről a rettegett nemi betegségről.

Fotó: Ovidiu Dugulan / Shutterstock

Hogyan terjed a szifilisz és miért terjed újra?

A szifilisz bakteriális eredetű, szexuális úton terjedő fertőzés, amely leggyakrabban védekezés nélküli szexuális érintkezéssel adódik át. A kórokozó a bőrön vagy a nyálkahártyán kialakuló apró sérüléseken keresztül jut be a szervezetbe.

A szakértők szerint az esetek számának növekedése több tényezőre vezethető vissza. A szűrések elmaradása, az alkalmi kapcsolatok számának növekedése és az óvszerhasználat csökkenése mind hozzájárulnak a fertőzés terjedéséhez. Emellett sokan tévesen azt gondolják, hogy a szifilisz már nem jelent valós veszélyt. Különösen kockázatos, hogy a fertőzés korai szakaszában a tünetek enyhék vagy teljesen hiányozhatnak, így az érintettek tudtukon kívül továbbadhatják a betegséget.

A szifilisz tünetei és lehetséges következményei

A szifilisz tünetei több szakaszra osztható. A kezdeti stádiumban fájdalmatlan fekély jelenhet meg a fertőzés helyén, amely gyakran magától eltűnik. Ez sokakat megnyugtat, pedig a baktérium ekkor már a szervezetben marad.

A későbbi szakaszban bőrkiütések, nyirokcsomó-duzzanat, láz és általános rossz közérzet alakulhat ki. Kezeletlen esetben a fertőzés évekkel később súlyos idegrendszeri, szív- és érrendszeri károsodást okozhat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szifilisz nemcsak az érintett egészségét veszélyezteti, hanem terhesség alatt a magzatra is komoly kockázatot jelenthet.

A szifilisz kezelése

A szifilisz diagnózisa vérvizsgálattal történik, amely már tünetmentes állapotban is kimutatja a fertőzést. A korai felismerés döntő jelentőségű, mivel időben megkezdett kezeléssel a betegség teljes mértékben gyógyítható. A kezelés antibiotikum-alapú, leggyakrabban penicillinnel történik. A terápia hatékony, de csak akkor, ha az érintett végigcsinálja az előírt kezelést és a szexuális partnereket is kivizsgálják.