Így ismerheted fel, ha elkaptad a szifiliszt

A szifilisz bármilyen életkorban, nőknél és férfiaknál is előfordulhat, és sokszor évekig nincs komoly tünete. Éppen ezért érdemes tudni arról, hogyan zajlanak a betegség különböző szakaszai, és mennyi idő után jelenhetnek meg a tünetek.

Szifilisz ellen a biztonságos partnerkapcsolat és az óvszer a leghatékonyabb védelem

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Hogyan terjed a szifilisz?

A szifilisz egy nemi úton terjedő bakteriális fertőzés, amelyet a Treponema pallidum nevű baktérium okoz. A betegség sokáig tünetmentes lehet, kezelés nélkül pedig komoly szövődményekhez vezet. A lefolyásának több szakasza van, amelyek különböző tünetekkel járnak. Egy fertőzött tű használatával is meg lehet fertőződni, a várandós nők pedig a magzatnak is továbbadhatják a kórt. Utóbbi különösen veszélyes, mert súlyos születési rendellenességeket, halvaszülést vagy újszülöttkori szifiliszt okozhat. A szifilisz megelőzésének legjobb módja a felelős partnerválasztás és az óvszerhasználat.

Az első tünetek

A fertőzés után általában 10–90 nap telik el, mire megjelennek az első jelek. Leggyakrabban 3 hét után bukkan fel az első, fájdalmatlan, kemény szélű seb. Ez a fekély ott jelenik meg, ahol a baktérium a szervezetbe jutott: lehet a nemi szerven, a végbélnyílás környékén vagy akár a szájban is. Sokan nem veszik észre, mert nem fáj, és néhány hét alatt magától eltűnik. Ez azonban nem jelent gyógyulást, a kórokozó tovább dolgozik a szervezetben. A környéki nyirokcsomók ilyenkor megduzzadhatnak, de sokszor ez sem tűnik fel az érintetteknek.

Második szakasz

Ha nem történik kezelés, a szifilisz 2–8 héttel a fekély eltűnése után a másodlagos fázisba lép. Ez az időszak már jóval látványosabb tüneteket hoz. A legjellemzőbb a bőrkiütés: apró, vöröses-barnás foltok jelenhetnek meg a tenyéren, a talpon vagy a törzsön. Érdekesség, hogy ezek nem viszketnek, így sokan csak véletlenül veszik észre. Emellett sebek alakulhatnak ki a szájban, a nemi szerveken vagy a végbélnyílás környékén.

Szifiliszre utaló kiütések a talpon

Fotó: TisforThan / Shutterstock

A betegség a második fázisban olyan általános tüneteket is okozhat, mint:

fáradtság

láz

hajhullás

torokfájás

fogyás

Ezek a panaszok idővel maguktól is megszűnhetnek, ám a kórokozó nem tűnik el, csak rejtőzködő üzemmódba kapcsol.