Így ismerheted fel, ha elkaptad a szifiliszt

A szifilisz bármilyen életkorban, nőknél és férfiaknál is előfordulhat, és sokszor évekig nincs komoly tünete. Éppen ezért érdemes tudni arról, hogyan zajlanak a betegség különböző szakaszai, és mennyi idő után jelenhetnek meg a tünetek.
A szifilisz egy nemi úton terjedő bakteriális fertőzés, amelyet a Treponema pallidum nevű baktérium okoz. A betegség sokáig tünetmentes lehet, kezelés nélkül pedig komoly szövődményekhez vezet. A lefolyásának több szakasza van, amelyek különböző tünetekkel járnak. Egy fertőzött tű használatával is meg lehet fertőződni, a várandós nők pedig a magzatnak is továbbadhatják a kórt. Utóbbi különösen veszélyes, mert súlyos születési rendellenességeket, halvaszülést vagy újszülöttkori szifiliszt okozhat. A szifilisz megelőzésének legjobb módja a felelős partnerválasztás és az óvszerhasználat.
A fertőzés után általában 10–90 nap telik el, mire megjelennek az első jelek. Leggyakrabban 3 hét után bukkan fel az első, fájdalmatlan, kemény szélű seb. Ez a fekély ott jelenik meg, ahol a baktérium a szervezetbe jutott: lehet a nemi szerven, a végbélnyílás környékén vagy akár a szájban is. Sokan nem veszik észre, mert nem fáj, és néhány hét alatt magától eltűnik. Ez azonban nem jelent gyógyulást, a kórokozó tovább dolgozik a szervezetben. A környéki nyirokcsomók ilyenkor megduzzadhatnak, de sokszor ez sem tűnik fel az érintetteknek.
Ha nem történik kezelés, a szifilisz 2–8 héttel a fekély eltűnése után a másodlagos fázisba lép. Ez az időszak már jóval látványosabb tüneteket hoz. A legjellemzőbb a bőrkiütés: apró, vöröses-barnás foltok jelenhetnek meg a tenyéren, a talpon vagy a törzsön. Érdekesség, hogy ezek nem viszketnek, így sokan csak véletlenül veszik észre. Emellett sebek alakulhatnak ki a szájban, a nemi szerveken vagy a végbélnyílás környékén.
A betegség a második fázisban olyan általános tüneteket is okozhat, mint:
Ezek a panaszok idővel maguktól is megszűnhetnek, ám a kórokozó nem tűnik el, csak rejtőzködő üzemmódba kapcsol.
A szifilisz egyik legmegtévesztőbb fázisa a látens, vagyis lappangó szakasz. Ilyenkor semmilyen panasz nincs, az érintett teljesen egészségesnek érzi magát. Ez az időszak hónapokig, de akár évtizedekig is eltarthat. Két formája ismert: ha egy éven belül zajlik, korai lappangásról beszélünk, ha pedig tovább húzódik, akkor késői látens szakaszról. Bár tünet nincs, a betegség továbbra is fertőző lehet, és bármikor újra megjelenhetnek a másodlagos tünetek.
A betegek többsége sosem jut el idáig, de ha igen, a szifilisz a harmadik szakaszban akár 10–30 évvel a fertőzés után is komoly károkat okozhat. Ekkor már a szív- és érrendszer, az agy, a gerincvelő, illetve más szervek is érintettek lehetnek. Súlyos szövődményként előfordulhat:
Ezek a károsodások már visszafordíthatatlanok.
A szifilisz antibiotikummal, leggyakrabban penicillinnel teljes mértékben gyógyítható. A kezelés hossza és dózisa attól függ, melyik szakaszban jár a beteg. A terápia után kontrollvizsgálatokra is szükség van, hogy megbizonyosodjanak: a baktérium valóban eltűnt. A gyógyszer képes kiirtani a kórokozót, de a már kialakult szervi károsodást nem tudja visszafordítani. Ezért különösen fontos a korai felismerés és kezelés. Akinél felmerül a gyanú, hogy megfertőződött – például védekezés nélküli szexuális kapcsolat vagy szokatlan tünetek jelentkezése után –, ne halogassa az orvosi vizsgálatot. Minél hamarabb kap kezelést, annál nagyobb az esélye a teljes gyógyulásra.
