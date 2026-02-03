Most nagyon gyorsan terjed ez a vírus – Ezért a gyerekek a legveszélyeztetettebbek

Országszerte emelkedik a rotavírusos fertőzések száma.

A legveszélyeztetettebbek a 3 év alatti gyerekek.

A gyors folyadékvesztés miatt a fertőzés kiszáradáshoz vezethet.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentései alapján január harmadik hetében több mint száz rotavírusos megbetegedést jelentettek Magyarországon, Vas és Borsod vármegyében regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetszámok rövid idő alatt jelentősen nőttek, ami arra utal, hogy a vírus aktívan terjed a közösségekben. A járványügyi szakemberek szerint ez az időszak kedvez a gyomor- és bélpanaszokat okozó vírusok terjedésének is, különösen ott, ahol sok kisgyermek van együtt, például bölcsődékben és óvodákban.

A rotavírus gyorsan terjed a gyermekek körében.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mi az a rotavírus és miért veszélyes?

A rotavírus gyors lefolyású, rendkívül fertőző vírusos megbetegedést okoz, amely elsősorban a gyomor–bélrendszert támadja meg. A betegség egyik legnagyobb veszélye a gyors folyadékvesztés, amely súlyos, akár életveszélyes kiszáradáshoz is vezethet. Leginkább a 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekeket érinti, de a fertőzés felnőtteknél is előfordulhat, sok esetben enyhébb tünetekkel. Gyakori jelenség, hogy a betegséget egy gyermek hozza haza, majd rövid időn belül az egész család megfertőződik. A rotavírus magas fertőzőképessége miatt könnyen idéz elő járványokat gyermekközösségekben, bölcsődékben, óvodákban és más gyermekintézményekben.

A vírus ellen létezik szájon át adható védőoltás, amely hatékonyan csökkenti a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés kockázatát. Magyarországon ez az oltás nem része a kötelező védőoltási rendnek, de térítés ellenében elérhető, és a gyermekorvosok kifejezetten javasolják a beadását.

A fertőzés különösen alattomos lehet, mivel csecsemők és felnőttek akár tünetmentesen is áteshetnek rajta. Ez azért jelent komoly kockázatot, mert a tünetmentes vírushordozók tudtukon kívül is továbbadhatják a kórokozót. A megbetegedések túlnyomó többsége a 3 év alatti gyermekek körében fordul elő.