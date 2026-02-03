Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Most nagyon gyorsan terjed ez a vírus – Ezért a gyerekek a legveszélyeztetettebbek

rotavírus
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:15
járványhányáshasmenés
Január végén látványosan megemelkedett a hasmenéses megbetegedések száma Magyarországon. A legfrissebb járványügyi adatok szerint a rotavírus országos szinten is egyre több fertőzést okoz, és elsősorban a kisgyermekek vannak veszélyben.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Országszerte emelkedik a rotavírusos fertőzések száma.
  • A legveszélyeztetettebbek a 3 év alatti gyerekek.
  • A gyors folyadékvesztés miatt a fertőzés kiszáradáshoz vezethet. 

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentései alapján január harmadik hetében több mint száz rotavírusos megbetegedést jelentettek Magyarországon, Vas és Borsod vármegyében regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetszámok rövid idő alatt jelentősen nőttek, ami arra utal, hogy a vírus aktívan terjed a közösségekben. A járványügyi szakemberek szerint ez az időszak kedvez a gyomor- és bélpanaszokat okozó vírusok terjedésének is, különösen ott, ahol sok kisgyermek van együtt, például bölcsődékben és óvodákban.

Rotavírussal fertőzött lázas gyermek édesanyja telefonál
A rotavírus gyorsan terjed a gyermekek körében.
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

Mi az a rotavírus és miért veszélyes?

A rotavírus gyors lefolyású, rendkívül fertőző vírusos megbetegedést okoz, amely elsősorban a gyomor–bélrendszert támadja meg. A betegség egyik legnagyobb veszélye a gyors folyadékvesztés, amely súlyos, akár életveszélyes kiszáradáshoz is vezethet. Leginkább a 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekeket érinti, de a fertőzés felnőtteknél is előfordulhat, sok esetben enyhébb tünetekkel. Gyakori jelenség, hogy a betegséget egy gyermek hozza haza, majd rövid időn belül az egész család megfertőződik. A rotavírus magas fertőzőképessége miatt könnyen idéz elő járványokat gyermekközösségekben, bölcsődékben, óvodákban és más gyermekintézményekben. 

A vírus ellen létezik szájon át adható védőoltás, amely hatékonyan csökkenti a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés kockázatát. Magyarországon ez az oltás nem része a kötelező védőoltási rendnek, de térítés ellenében elérhető, és a gyermekorvosok kifejezetten javasolják a beadását.

A fertőzés különösen alattomos lehet, mivel csecsemők és felnőttek akár tünetmentesen is áteshetnek rajta. Ez azért jelent komoly kockázatot, mert a tünetmentes vírushordozók tudtukon kívül is továbbadhatják a kórokozót. A megbetegedések túlnyomó többsége a 3 év alatti gyermekek körében fordul elő.

A rotavírus-fertőzés tünetei

A tünetek általában 1–3 nappal a fertőzést követően jelentkeznek. A betegség legtöbbször hirtelen kezdődik, majd gyorsan erősödik.

A leggyakoribb panaszok:

  • hirtelen jelentkező hányás
  • általános gyengeség, levertség
  • vizes hasmenés, akár napi 10–15 székletürítéssel
  • láz, amely a betegek körülbelül egyharmadánál jelentkezik a betegség első napjaiban
  • hasi fájdalom, görcsös panaszok

A hányás és a hasmenés jellemzően 3–7 napig tart. A fertőzött beteg a tünetek megszűnése után akár két hétig is képes továbbadni a vírust, ezért a fokozott higiénia a gyógyulást követően is fontos.

Hogyan terjed a rotavírus-fertőzés?

A rotavírus rendkívül fertőző, elsősorban emberről emberre terjed. Közösségekben, bölcsődékben, óvodákban és családokon belül könnyen továbbadható, főként akkor, ha a higiénés szabályok betartása hiányos. A szakemberek hangsúlyozzák az alapos kézmosás, a felületek rendszeres fertőtlenítése és a beteg gyermekek otthon tartásának fontosságát.

Hogyan lehet kezelni és megelőzni?

A kezelés alapja a folyamatos folyadékpótlás és a tünetek enyhítése. Antibiotikumra nincs szükség, mivel vírusos fertőzésről van szó. A megelőzésben kiemelt szerepe van a védőoltásnak, amely jelentősen csökkenti a súlyos lefolyás kockázatát. Magyarországon a rotavírus elleni vakcina elérhető, és a szakmai ajánlások szerint érdemes élni vele a legkisebbek védelme érdekében.

Szakértő a rotavírus-fertőzésről:

