A hallásod bánhatja, ha figyelmen kívül hagyod ezeket a figyelmeztető jeleket

A hallás alapvető feltétele a társas kapcsolatoknak, a kommunikációnak és a mindennapi tájékozódásnak. Ennek ellenére rengeteg érintett csak akkor fordul orvoshoz, amikor a tünetek egyértelművé válnak, és zavarják az illető mindennapi működését is. Azonban a halláskárosodás korai jeleit ennél hamarabb is elcsíphetjük, ha ismerjük őket!
A tinnitus, vagyis a külső hangforrás nélküli fülcsengés, fülzúgás gyakran kísérőtünete a halláscsökkenésnek. Ez az idegrendszer válasza lehet arra, ha a fülből kevesebb hanginger érkezik. Tartós fennállása esetén érdemes kivizsgáltatni.
A halláskárosodás korai tünetei közé tartozik, amikor a beszéd megértése bizonytalanná válik, annak ellenére, hogy a beszédpartner hangereje megfelelő. Ilyenkor az egyes hangokat és szóvégeket nem érti a halláskárosult. Jelzésértékű lehet a folyamatos visszakérdezés és a félreértések is, főleg ha más-más beszédhelyzetekben is előfordulnak.
Sokan nem a beszédnél, hanem a háttérhangoknál veszik észre először a változást. Ha a távoli forgalom, a madarak, a szél hangja vagy a háztartási zajok halkabbá válnak, esetleg teljesen eltűnnek, az szintén utalhat hallásromlásra.
Ha a beszéd megértése jelentősen romlik akkor, amikor nem látjuk a beszélő arcát – például háttal áll, vagy mellettünk sétál –, az azt jelzi, hogy a hallás már nem elegendő a hangok pontos feldolgozásához. Ilyenkor – bár az érintettek sokszor észre sem veszik – a szájról olvasás fontos segítséggé válik.
Zsúfolt étteremben, rendezvényen vagy utcai zajban sokan tapasztalják, hogy a szavak, hangok szinte összefolynak. Ez a panasz is a halláskárosodás korai jelei közé tartozik. Oka az esetek nagy többségében, hogy a sérült hallás nehezebben szűri ki a beszédhangokat a háttérzajból.
A halláskárosodást okozhatja egyszerűen egy hallójáratban ragadt akadály, például fülzsírdugó, de állhat mögötte életkorral járó folyamat, zajterhelés, genetikai tényező és akár betegség is. A pontos ok megállapításához fül-orr-gégészeti és audiológiai vizsgálat szükséges.
Hirtelen fellépő, egyoldali hallásromlás, ingadozó hallás vagy szédüléssel járó tünetek esetén fontos az azonnali kivizsgálás!
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
