Vér tapad Gáspár Győző kezeihez: "én gyógyszerfüggő vagyok"

Gáspár Győző családi élete nyitott könyv a magyar emberek számára. A híresség az egész ország szeme előtt élte házas életét és nevelte a gyermekeit, ami miatt bizony sok kritikát is kapott. Ő maga úgy fogalmazott, hogy az egész életét arra áldozta fel, hogy ezt az országot szórakoztassa és megnevettesse, és bár gyakran fájnak neki a bántó kommentek és beszólások, ez egyfajta visszaigazolás a számára, hogy valamit nagyon jól csinál, hiszen foglalkoznak vele az emberek. A Győzike nevet azonban régen maga mögött hagyta, és most azt szeretné, hogy a vicceskedése mellett az emberek meglássák a komoly oldalát is. Győző most betöltötte az 50. életévét, és a TV2 stúdiójában számtalan történetet mesélt el az életéről.

Győző arra áldozta fel az életét, hogy másokat megnevettessen / Fotó: TV2

Győző a Mokka stúdiójában számtalan olyan történetet mesélt el, amely megdöbbentette a nézőket. Elmondta például, hogy nyolc évig osztálytársak voltak Bea asszonnyal, már az óvodából is ismerte, de nem kedvelte a kislányt. Bea ugyanis gazdag családból származott, és nem szívesen volt a társaságában. Iskola után kőműves szeretett volna lenni, de a túljelentkezés miatt nem vették fel. Ekkor újra kellett értékelnie az életét.

Sanyi papa kitalálta, hogy more, nincs hentes a családban, legyen egy hentes. Beírattak engem Balassagyarmatra, három évig ott kellett aludnom, ott kellett laknom, és őszinte vagyok, gyűlöltem. Mert én arról álmodtam Balassagyarmaton, hogy én egyszer egy nagyon híres ember leszek.

Azután Győző elmondta, hogy végzettsége miatt vér tapad a kezéhez, hiszen ölt már lovat, disznót és marhát, és mindent meg tud csinálni, amit egy hentesnek tudnia kell.

A beszélgetés során azonban mélyebb problémák is felszínre jöttek.

2010 óta én gyógyszert szedek, gyógyszerfüggő vagyok, és azóta kiderült, hogy bipoláris és borderline személyiség vagyok, pánikrohamaim vannak

- mesélte megtörten Győző.