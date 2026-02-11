Makacs náthával küzdesz? Arcüreggyulladás is meghúzódhat a háttérben

Az arcüregek a koponya csontjaiban található levegővel telt üregek, amelyek normál esetben akadálytalanul szellőznek és váladékukat az orrüregen keresztül ürítik. Amikor azonban ez a természetes folyamat akadályozottá válik, a váladék felgyülemlik, és kedvező környezetet teremt a kórokozók elszaporodásához. Ilyenkor alakul ki az arcüreggyulladás, amely lehet heveny vagy krónikus lefolyású is.
Az arcüreggyulladás leggyakrabban felső légúti fertőzésekhez kapcsolódik. Megfázás vagy influenza során az orrnyálkahártya megduzzad, az orrjáratok beszűkülnek, és az arcüregek szellőzése romlik. A bennrekedt váladék könnyen begyullad, különösen akkor, ha bakteriális felülfertőződés is társul hozzá.
Az allergiás eredetű orrdugulás szintén hajlamosító tényező, mivel tartósan fenntartja a nyálkahártya-duzzanatot. Emellett anatómiai eltérések, például orrsövényferdülés vagy orrpolipok is akadályozhatják a váladék elfolyását. Kevésbé ismert, de gyakori ok a fogászati eredetű fertőzés, amikor a felső fogak gyulladása terjed át az arcüregre.
A dohányzás, a száraz levegő és a légszennyezés tovább gyengíthetik a nyálkahártya védekezőképességét, így növelve a gyulladás kialakulásának esélyét.
Az arcüreggyulladás kezelése elsősorban a kiváltó októl és a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben a cél az arcüregek szellőzésének helyreállítása és a váladék eltávolítása. Ebben segíthet az orrnyálkahártya-lohasztás, a rendszeres orröblítés és a megfelelő folyadékbevitel.
A sós vizes orröblítés és az infralámpa támogatja a váladék kiürülését és csökkenti a gyulladást. Fontos azonban, hogy ezt helyes technikával végezzük. Bakteriális fertőzés gyanúja esetén az orvos dönthet antibiotikumos kezelésről, amit mindig az előírt ideig szükséges alkalmazni.
Krónikus arcüreggyulladás esetén fül-orr-gégészeti kivizsgálás javasolt, mivel ilyenkor gyakran tartós kiváltó tényező áll a háttérben. A nem megfelelően kezelt gyulladás hónapokig fennállhat, és jelentősen ronthatja az életminőséget.
Az arcüreggyulladás szövődményei ritkák, de komoly következményekkel járhatnak. A gyulladás átterjedhet a környező területekre, például a szemüregre, ami szemkörüli duzzanattal, fájdalommal és látászavarral járhat. Súlyos esetben a fertőzés a koponya irányába is terjedhet.
A tartós gyulladás szagláscsökkenést, állandó orrdugulást és visszatérő fejfájást okozhat. Szakértők szerint az elhúzódó láz, az egyre erősödő fájdalom és az általános rossz közérzet figyelmeztető jel, amely azonnali orvosi vizsgálatot igényel.
A lényeg röviden
Az arcüreggyulladás nem csupán átmeneti kellemetlenség, hanem megfelelő kezelés nélkül elhúzódó és visszatérő problémává válhat. Az arcüreggyulladás időben felismerve jól kezelhető, és a szövődmények többsége megelőzhető. A tünetek tartós fennállása esetén a szakorvosi kivizsgálás elengedhetetlen a teljes gyógyuláshoz.
