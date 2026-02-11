Makacs náthával küzdesz? Arcüreggyulladás is meghúzódhat a háttérben

Az arcüregek a koponya csontjaiban található levegővel telt üregek, amelyek normál esetben akadálytalanul szellőznek és váladékukat az orrüregen keresztül ürítik. Amikor azonban ez a természetes folyamat akadályozottá válik, a váladék felgyülemlik, és kedvező környezetet teremt a kórokozók elszaporodásához. Ilyenkor alakul ki az arcüreggyulladás, amely lehet heveny vagy krónikus lefolyású is.

Az arcüreggyulladás súlyos szövődményekkel járhat, így fontos komolyan venni a betegséget.

Fotó: sav_an_dreas / Shutterstock

Az arcüreggyulladás kialakulásának leggyakoribb okai

Az arcüreggyulladás leggyakrabban felső légúti fertőzésekhez kapcsolódik. Megfázás vagy influenza során az orrnyálkahártya megduzzad, az orrjáratok beszűkülnek, és az arcüregek szellőzése romlik. A bennrekedt váladék könnyen begyullad, különösen akkor, ha bakteriális felülfertőződés is társul hozzá.

Az allergiás eredetű orrdugulás szintén hajlamosító tényező, mivel tartósan fenntartja a nyálkahártya-duzzanatot. Emellett anatómiai eltérések, például orrsövényferdülés vagy orrpolipok is akadályozhatják a váladék elfolyását. Kevésbé ismert, de gyakori ok a fogászati eredetű fertőzés, amikor a felső fogak gyulladása terjed át az arcüregre.

A dohányzás, a száraz levegő és a légszennyezés tovább gyengíthetik a nyálkahártya védekezőképességét, így növelve a gyulladás kialakulásának esélyét.

Az arcüreggyulladás kezelése és a gyógyulás feltételei

Az arcüreggyulladás kezelése elsősorban a kiváltó októl és a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben a cél az arcüregek szellőzésének helyreállítása és a váladék eltávolítása. Ebben segíthet az orrnyálkahártya-lohasztás, a rendszeres orröblítés és a megfelelő folyadékbevitel.

A sós vizes orröblítés és az infralámpa támogatja a váladék kiürülését és csökkenti a gyulladást. Fontos azonban, hogy ezt helyes technikával végezzük. Bakteriális fertőzés gyanúja esetén az orvos dönthet antibiotikumos kezelésről, amit mindig az előírt ideig szükséges alkalmazni.

Krónikus arcüreggyulladás esetén fül-orr-gégészeti kivizsgálás javasolt, mivel ilyenkor gyakran tartós kiváltó tényező áll a háttérben. A nem megfelelően kezelt gyulladás hónapokig fennállhat, és jelentősen ronthatja az életminőséget.