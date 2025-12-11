Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Óriási stresszt okoznak a karácsonyi dalok, ha így hallgatod őket, meg is betegíthetnek

mentális egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:45
karácsonyi szorongászeneszorongás
A karácsonyi zene minden évben már november közepétől ellepi a közösségi tereket, üzleteket, plázákat, a rádióból is csak ezek szólnak, és bár sokaknak segít ráhangolódni az ünnepi időszakra, másoknál pont az ellenkező hatást váltja ki. A karácsonyi dalok hatalmas stressz kiváltó tényezők lehetnek, különösen, ha túl sokszor, túl korán vagy kötelező jelleggel hallgatjuk őket.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint a háttérzajként szóló ünnepi zene nemcsak zavaró lehet, de mentálisan is megterhelő, sőt, hosszabb távon egészségkárosító hatása is lehet. Lássuk, miért árthatnak a karácsonyi dalok!

Egy nő aki befogja a fülét mert stresszel a karácsonyi daloktól.
Óriási stresszt okoznak a karácsonyi dalok, ha így hallgatod őket, meg is betegíthetnek / Fotó: Andrii Iemelianenko / Shutterstock
  • A karácsonyi dalok a gyorsak, intenzíven ismétlődnek, ami fokozza az éberségi állapotot.
  • A háttérben szóló karácsonyi dalok csökkentik a koncentrációs képességet.
  • Így védd magad a karácsonyi dalok okozta stressztől.

Miért válthatnak ki stresszt a karácsonyi dalok?

A titok a frekvenciában és az ismétlésben rejlik. A karácsonyi dalokban magas hangok, gyors ütem és intenzív ismétlődés dominálnak. Ezek az elemek a pszichológusok szerint fokozzák az agy éberségi állapotát, és ez még nem lenne probléma, ha nem társulna mellé egy másik érzés: a nyomás.

Az ünnepi zenék emlékeztetnek a közeledő határidőkre, a vásárlási kötelezettségekre, a családi feszültségekre és az elvárásokra. Ahelyett, hogy megnyugtatnának, gyakran azt idézik fel, hogy mit nem csináltunk még meg. Ha valaki hajlamos a szorongásra, ez a környezet csak súlyosbíthatja a tüneteit.

Mentális egészség karácsonykor is: a háttérzene pszichés terhelése

Egyes kutatások szerint (pl. az amerikai pszichológiai társaság tanulmányaiban) a karácsonyi zene állandó háttérzajként való jelenléte – különösen munkavégzés vagy koncentráció alatt – kognitív túlterheléshez vezethet. Az agyunk ugyanis nem tudja teljesen kizárni a zenei ingereket, ezért folyamatosan küzd a figyelem fenntartásáért, miközben a környezet „ünnepi zajjal” bombázza.
A leginkább érintettek azok, akik kereskedelemben dolgoznak: egy üzletben dolgozó eladó akár napi 8-10 órán keresztül is ugyanazokat a dalokat hallgatja újra és újra. Ez hosszú távon fáradtságot, ingerlékenységet, koncentrációs zavart és kiégést okozhat.

Egy nő akinek fáj a feje a karácsonyi daloktól.
Tudtad, hogy a karácsonyi daloktól éberebb és szorongóbb is lehetsz? / Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

Mikor lesz káros a karácsonyi zene?

Nem maga a zene okozza a bajt, hanem a kontextus. Ha te választod ki, mikor és milyen környezetben hallgatod, segíthet lelassulni és ünnepi hangulatba kerülni. Ha viszont kontrollálhatatlanul, folyamatosan, ráerőltetve éri az embert, akkor szorongást, sőt fizikai tüneteket (fejfájás, fáradtság, szapora szívverés) is előidézhet.

Hogyan védd meg magad?

   • Te irányítsd, ne a környezeted: otthon válassz ki pár olyan dalt vagy playlistet, ami valóban megnyugtat, és ne hallgasd egész nap háttérzajként.
   • Ne kezd túl korán: ha novemberben már karácsonyi zenét hallgatsz, az ünnep veszíthet a varázsából, és könnyen fásultságba csaphat át.
   • Tarts zene nélküli szüneteket: különösen, ha munka közben hallgatod, akkor legalább óránként tarts néhány perccsendet.
   • Figyelj a tested jelzéseire: ha fáradtságot, ingerlékenységet vagy fejfájást tapasztalsz, lehet, hogy a zenei környezeted is közrejátszik.

A karácsonyi dalok stressz kiváltó tényezőként is működhetnek, de csak akkor, ha hagyjuk. Ha tudatosan használjuk, és saját ritmusunk szerint alakítjuk az ünnepi hangulatot, a zene is visszanyerheti azt a szerepét, amiért szeretjük. Megnyugtat, ráhangol, felemel.

Te stresszelsz a karácsonyi daloktól? Ha nem, akkor hallgasd meg az alábbi gyűjteményt:

 

 

