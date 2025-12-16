Ritka, halálos vírus bukkant fel az országban

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:55
Nem elég az influenza és a koronavírus-járvány? Halálos vírus jelent meg kis hazánkban is.

Halálos vírust mutattak ki egy embernél Nógrád vármegyében. És ha ez nem lenne elég, mutálódott az influenza, és a koronavírus terjedése is ismét növekszik. Nehéz időszak előtt állunk.

Halálos vírust, gennyes agyhártyagyulladást mutattak ki egy betegnél
Fotó: Svitlana Hulko /  Shutterstock 

Halálos vírus jelent meg Nógrádban

Szalmonella, rotavírus, hepatitis, bárányhimlő és gennyes agyhártyagyulladás is felbukkant Nógrádban december első hetében – adta hírül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a december 1. és 7. közötti időszakra eső jelentésében.

Két-két esetben volt jelen a szalmonella, rotavírus okozta gastroenteritis, hepatitis infectiosa, hepatitis A és bárányhimlő. Kiemelik, hogy Nográd vármegyében ismét felbukkant a gennyes agyhártyagyulladás, egy embernél volt jelent a betegség. A gennyes agyhártyagyulladást baktériumok okozzák, és az agyhártya gyulladásos megbetegedését jelenti. A betegség akár halálos kimenetelű is lehet. Legeredményesebb megelőzési módja a megfelelő higiénia, illetve a védőoltás felvétele.  

Az influenza időközben mutálódott, ráadásul az évaszkhoz képes korábban is érkezett a szakértők szerint. Itthon egy új típusú influenza is terjed, illetve a koronavírus is újra fertőz: a hivatalos adatok alapján emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országszerte. Kilenc helyen mértek növekedést, csökkenést viszont sehol sem – jegyzi meg cikkében a Magyar Nemzet

 

