Rettenetes fóbia gyötri Lajost: ordítani kezd, ha fogorvosi széket lát

A 31 éves, Angliában élő Csendes Lajos fogai súlyos állapotban vannak. Fogai nagy részét elvesztette, a maradék fogai is rothadnak, most pedig adománygyűjtésbe kezdett, hogy megfelelő ellátást kapjon. Egy olyan fogorvos segítségét kérné, aki fogai mellett, tudja kezelni a fóbiáját is.

Lajosnak fóbiája van a fogorvosoktól Fotó: Pexels

Lajos az angol Mirror lapnak számolt be egészségéről, a portálon még képeket is mutatott fogainak állapotáról. Elmondása szerint gyerekkorában a kenyérbe vagy almába harapás miatt, de még a saját ujjai érintésére is kitörtek a fogai.

Már csak az elülső, illetve a bölcsességfogai vannak meg, de azok is már rothadásnak indultak. A képek és a beszámolója alapján komoly és azonnali beavatkozásra lenne szüksége.

Mindennek ellenére Lajos gyermekkora óta nem jár fogorvoshoz, de ennek komoly oka van. Nemhogy a fogorvosi beavatkozás, de már a fogorvosi rendelő is szorongást vált ki belőle.

Az illata, a zajok, a steril fehér épület. Rosszul leszek, kiráz a hideg tőle, nagyon ijesztő nekem az egész

– vallotta be Lajos a brit lapnak.

Állapota akkor súlyosbodott, amikor egy fogorvos nem hitte el, hogy fóbiája van. Később dohányozni kezdett, amivel tovább rontotta fogai egészségét.

Lajos most támogatók segítségét kéri a fogorvos beavatkozásához

A fogorvosok szerint a rendszeres orvoslátogatás megelőzhette volna az állapotát, az ismeretlen fogbetegségét pedig akár örökölhette is. Lajos most adománygyűjtésbe kezdett, hogy olyan szakemberhez fordulhasson, aki fóbiásokat is tud kezelni.

Gyökerestől kihúznák a fogaimat, majd felnyitnák az arcomat a szám fölött, hogy fémcsavarok segítségével előrébb hozzák az állkapcsomat. Ezután kerámia koronával pótolnák a fogaimat.

– ismertette a kezelés menetét a 31 éves férfi.

Lajos a GoFundMe felületen indította az adománygyűjtést, körülbelül 20-25 ezer fontra ( 7,3 millió-9,1 millió forint) lenne szüksége ahhoz, hogy újra normálisnak érezhesse magát, és ne kelljen aggódnia a mosolya miatt.