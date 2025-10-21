Férfi klimax – a hormonális változás, amiről kevesen beszélnek

A köznyelvben a klimaxot gyakran a nőkhöz kötik, de a hormonális változás a férfiakat sem kerüli el. A tesztoszteron – a férfi nemi hormon – szintje már 30 éves kor után fokozatosan csökken, és 40–50 éves kor között sokan tapasztalják ennek testi és lelki jeleit. A férfi klimax lassabban zajlik, mint a női menopauza, mégis komoly életminőség-romlást okozhat, ha nem ismerik fel időben.

A férfi klimax létező probléma, a tünetek a tesztoszteron-szint csökkenésével jelennek meg.

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A férfi klimax tünetei

Az andropauza tünetei nem egyik napról a másikra jelentkeznek. A legjellemzőbb a fáradékonyság, a csökkent energiaszint és a koncentrációs nehézség. Sok férfi számol be alvászavarról, hangulatingadozásról és motivációvesztésről, amelyet gyakran stressznek vagy életkori válságnak tulajdonítanak.

Fizikai szinten megjelenhet a csökkenő izomtömeg, a hasi zsírpárnák gyarapodása és a libidó csökkenése is. A szakértők szerint a tesztoszteron alacsony szintje az anyagcserére is hatással van, növelheti a vércukor- és koleszterinszintet, így hosszabb távon a szív-érrendszeri betegségek kockázatát is.

A pszichológiai hatások sem elhanyagolhatók: az önbizalom csökkenése, ingerlékenység és szorongás gyakran kíséri a hormonális változást. A szakértők tapasztalata szerint sok férfi ilyenkor zárkózottabbá válik, és ritkábban kér segítséget – emiatt gyakran késve kerül diagnózisra az andropauza.

Mit mondanak a szakértők a kiváltó okokról?

A férfi klimax fő oka a tesztoszteronszint fokozatos csökkenése, amely természetes, de életmódbeli tényezők – például elhízás, krónikus stressz, alváshiány vagy mozgáshiány – felgyorsíthatják a folyamatot.

Az endokrinológusok szerint a 40 év feletti férfiak mintegy 20–30 százalékánál kimutatható a normál alatti tesztoszteronszint, de sokan tünetmentesek maradnak. A diagnózis vérvétellel, hormonvizsgálattal igazolható, és szükség esetén célzott kezelés is elérhető.

Hogyan enyhíthetők a tünetek?

A férfi klimax kezelése nem csak hormonpótlásról szól. A szakértők szerint a rendszeres testmozgás, a súlykontroll, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése már önmagukban is javítják a hormonháztartás egyensúlyát. A fehérjében és cinkben gazdag étrend, valamint a D-vitamin bevitel támogatja a tesztoszteron termelődését.

Súlyosabb esetekben tesztoszteronpótló terápia javasolható, orvosi felügyelet mellett. Ez tabletta, gél, injekció vagy tapasz formájában is elérhető, és segíthet helyreállítani a hormonális egyensúlyt, a libidót és az energiaszintet.