SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Férfi klimax – a hormonális változás, amiről kevesen beszélnek

Férfi klimax – a hormonális változás, amiről kevesen beszélnek

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 14:15
férfi klimaxandropauzaegészség
A férfi klimax – más néven andropauza – lassan, évek alatt kialakuló hormonális változás, amely a tesztoszteronszint csökkenésével jár. A szakértők szerint a férfi klimax nem betegség, hanem természetes élettani folyamat, amely azonban jelentősen befolyásolhatja a közérzetet, a teljesítményt és a párkapcsolatot is.
Zedna Life
A szerző cikkei

A köznyelvben a klimaxot gyakran a nőkhöz kötik, de a hormonális változás a férfiakat sem kerüli el. A tesztoszteron – a férfi nemi hormon – szintje már 30 éves kor után fokozatosan csökken, és 40–50 éves kor között sokan tapasztalják ennek testi és lelki jeleit. A férfi klimax lassabban zajlik, mint a női menopauza, mégis komoly életminőség-romlást okozhat, ha nem ismerik fel időben.

Férfi klimax miatt orvosi konzultáción részt vevő férfi
A férfi klimax létező probléma, a tünetek a tesztoszteron-szint csökkenésével jelennek meg.
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

A férfi klimax tünetei

Az andropauza tünetei nem egyik napról a másikra jelentkeznek. A legjellemzőbb a fáradékonyság, a csökkent energiaszint és a koncentrációs nehézség. Sok férfi számol be alvászavarról, hangulatingadozásról és motivációvesztésről, amelyet gyakran stressznek vagy életkori válságnak tulajdonítanak. 
Fizikai szinten megjelenhet a csökkenő izomtömeg, a hasi zsírpárnák gyarapodása és a libidó csökkenése is. A szakértők szerint a tesztoszteron alacsony szintje az anyagcserére is hatással van, növelheti a vércukor- és koleszterinszintet, így hosszabb távon a szív-érrendszeri betegségek kockázatát is.

A pszichológiai hatások sem elhanyagolhatók: az önbizalom csökkenése, ingerlékenység és szorongás gyakran kíséri a hormonális változást. A szakértők tapasztalata szerint sok férfi ilyenkor zárkózottabbá válik, és ritkábban kér segítséget – emiatt gyakran késve kerül diagnózisra az andropauza.

Mit mondanak a szakértők a kiváltó okokról?

A férfi klimax fő oka a tesztoszteronszint fokozatos csökkenése, amely természetes, de életmódbeli tényezők – például elhízás, krónikus stressz, alváshiány vagy mozgáshiány – felgyorsíthatják a folyamatot. 
Az endokrinológusok szerint a 40 év feletti férfiak mintegy 20–30 százalékánál kimutatható a normál alatti tesztoszteronszint, de sokan tünetmentesek maradnak. A diagnózis vérvétellel, hormonvizsgálattal igazolható, és szükség esetén célzott kezelés is elérhető.

Hogyan enyhíthetők a tünetek?

A férfi klimax kezelése nem csak hormonpótlásról szól. A szakértők szerint a rendszeres testmozgás, a súlykontroll, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése már önmagukban is javítják a hormonháztartás egyensúlyát. A fehérjében és cinkben gazdag étrend, valamint a D-vitamin bevitel támogatja a tesztoszteron termelődését. 
Súlyosabb esetekben tesztoszteronpótló terápia javasolható, orvosi felügyelet mellett. Ez tabletta, gél, injekció vagy tapasz formájában is elérhető, és segíthet helyreállítani a hormonális egyensúlyt, a libidót és az energiaszintet.

Fontos azonban megérteni: az andropauza nem „fiatalságvesztés”, hanem egy új életszakasz, amely tudatos életmóddal és szakértői támogatással kiegyensúlyozottan megélhető. Az orvosok szerint a kulcs a felismerés és az, hogy a férfiak merjenek beszélni róla – mert a hormonális változás természetes, de a szenvedés nem az.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu