Döbbenetes: ez a „szuperétel” közel 50 százalékkal csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát

Egy új tanulmány szerint egy népszerű reggeli elfogyasztása drasztikusan csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát.

A tojás jelentősen csökkenti az Alzheimer-kór kockázatát / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Ha a teljes értékű reggelik rajongója vagy, akkor nem érdemes másra váltanod, ugyanis a szalonna, tojás, kolbász, bundáskenyér és a többi, meglepő módon hozzájárulhat a szellemi egészség hosszútávú megőrzéséhez.

Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a zsíros ételek fogyasztása megemeli a vérnyomást és a koleszterinszintet, így biztosan nem kellene túl gyakran enni, de az amerikai reggelik tányérján található egyik elem valójában „szuperélelmiszernek” számít.

A kutatók megállapították, hogy a kolin - amely egy olyan alapvető tápanyag, amely létfontosságú szerepet játszik az agy fejlődésében, az idegrendszer működésében és az általános egészségben - olyan erőt rejt magában, amely segíthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.

A szervezetünk azonban nem képes elegendő mennyiséget előállítani belőle, ezért az étrendünkkel kell bevinnünk - és olyan ételek gazdagok benne, mint a brokkoli, a földimogyoró, a hal, a vesebab, a gomba és még sok más. De a reggeli tányérján lévő étel, amely a szükséges napi kolinbevitel akár 25 százalékához is hozzájárul, valójában a tojás.

A 2024-es, „Association of Egg Intake With Alzheimer's Dementia Risk in Older Adults: The Rush Memory and Aging Project” című kutatásban részben ez állt:

Az Alzheimer-kór (AD) a népesség elöregedése miatt egyre gyakoribbá váló neurodegeneratív betegség. A tojás számos, az agy egészsége szempontjából fontos tápanyagot biztosít, köztük kolint, omega-3 zsírsavakat és luteint. Újabb bizonyítékok utalnak arra, hogy a gyakori tojásfogyasztás javíthatja a kognitív teljesítményt a verbális teszteken, de hogy a fogyasztás befolyásolja-e az Alzheimer-kóros demencia és az Alzheimer-kór kockázatát, nem ismert.

A tanulmány, amely 1024, átlagosan 81 éves résztvevőt vizsgált, majdnem hét évig tartott, és ez idő alatt 280 embernél - vagyis 27 százalékuknál - alakult ki Alzheimer-kór.