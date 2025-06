Ki nem találnád - Nem csak az étel hizlal, a városi zaj hatása is plusz kilókat pakolhat rád

Az elhízás és a túlsúly világszerte egyre gyakoribb jelenség, amiben több tényező is hatalmas szerepet játszik, mint a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, valamint a stressz és az alvásproblémák. Ennek következtében számtalan ember küzd súlyproblémákkal, a plusz kilókat pedig csodát ígérő diétákkal, testmozgással vagy éppen méregdrága beavatkozásokkal próbálják lefaragni. De mi van akkor, ha azt mondjuk, nemcsak a mennyei hamburger hizlalhat, hanem még a városi zaj is, amire még közvetlen ráhatásod sincs.

A kutatók szerint még a városi zaj is hizlalhat

Hogyan hizlalhat az utcai zaj?

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a zajhatás, valamint a testsúly között összefüggés van. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint napközben minden harmadik városlakót, éjszaka pedig minden ötödiket bosszantanak különböző zajhatások, mint a közlekedő autók, villamosok, buszok, trolik, a szórakozóhelyekről kiszűrődő zene, valamint a hazafelé tántorgó, ittas fiatalok lármázó tömege. Bár ez a frusztráló jelenség már önmagában is elég lenne, most kiderült, hogy még hizlalhat is.

Egy friss német kutatás szerint ugyanis az utcai zaj negatívan befolyásolja az anyagcserét, melynek következtében a szervezet nagyobb mennyiségű zsírt raktároz el, főképp a májban. A szakértők a vizsgálat során több mint 11 ezer ember MRI-adatait vették górcső alá és vegyítették a 2017-es uniós közlekedési zaj adataival.

A megdöbbentő eredmények magukért beszélnek

A tudósok végül azt találták, hogy minél zajosabb környezetben él valaki, annál több zsír található rajta. A szakértőknek ugyanis sikerült megvizsgálniuk a zsírlerakódásokat és a zsírszövet térfogatát, ami egyértelműen alátámasztotta, hogy minél lármásabb a lakóhely, annál több zsírszövet képződik.

A zsírszöveti lerakódások és a máj zsírtartalmának növekedése azt mutatja, hogy a zaj olyan anyagcsere-folyamatokat indít el, amelyek növelik a 2-es típusú cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

– magyarázta a Bildnek adott interjúban Dr. Annette Peters.

