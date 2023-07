Így nassolj egészségesen: csak két egyszerű szabályt kell betartanod!

Ki ne szeretne nassolni? Nincs is jobb annál, mint a szabad percekben, hátradőlve élvezzük kedvenc rágcsálnivalónkat. Sajnos, amennyiben túlzásba visszük, azt az alakunk, vagy rosszabb esetben, az egészségünk bánja. A The Sun azonban nemrégiben megosztott két egyszerű tippet, melyet betartva a nassolás nem csupán élvezetes, de egészséges is lehet.

Egészségesen is lehet csemegézni Fotó: Unsplash.com

Az első annak kiválasztása, hogy mit nassolunk. Dr. Kate Bermingham, a King’s College egyik kutatója szerint a nassolásnál a minőség fontosabb, mint mennyiség vagy a gyakoriság.

– Előnyös, ha jó minőségű rágcsálnivalót választunk a magasan feldolgozott élelmiszerek helyett – mondta.

A másik nem elhanyagolható tényező az időpont kiválasztása. A késő esti órákra nem érdemes halasztani a nasizást, mivel egyfelől a lefekvés előtti túlzott energiabevitel megnehezíti az elalvást, másfelől – mivel már nem mozogjuk le – megnöveli a testsúlynövekedést.

Az elhízás világszerte egyre súlyosabb problémát jelent, ebben pedig a túlzásba vitt nassolás is szerepet játszhat. Amennyiben viszont kicsit jobban odafigyelünk magunkra, azt a szervezetünk hosszú távon meghálálja!