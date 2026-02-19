Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ilyenek voltak a régi telek Magyarországon (Keszthely, 1958.)

Régi telek Magyarországon – Havas mindennapok vidéken és városban

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 17:45
télnosztalgiaretro
Magyarország téli képe a XX. század nagy részében még egészen más volt, mint amit manapság megszoktunk. E nosztalgikus régi telekről készült fotók világosan mutatják: akkoriban a hó egyáltalán nem ritka jelenség volt a téli hónapokban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az 1916 és 1979 között készült felvételek az ország különböző pontjain készültek: Kőszeg, Győr, Jászdózsa, Siófok, Mátraháza, vagy Szentendre bár távol esnek egymástól, a látvány mégis mindenütt hasonló. E régi telek idején a vastag hótakaró hetekig, gyakran hónapokig megmaradt, városban és falun egyaránt. Az utcák, terek, főutak mindenütt havasak, a háztetőkön és kerítéseken felgyűlt hó a mindennapok része volt.

Régi telek Magyarországon, amikor a Balatont még vastag jégpáncél fedte, de az elegáns nők tűsarkúban mentek oda is.
Régi telek Magyarországon: amikor még nem volt ritka a vastag jégpáncél, a hótakaró és a dér lepte fák (1966, Siófok)
Fotó: Pálinkás Zsolt / fortepan
  • Országszerte készült fotókon a tartós hótakaró a XX. század évtizedeiben.
  • Télen városban és falun egyaránt a hóhoz igazodott a mindennapi élet.
  • Síelés, korcsolyázás és befagyott vizek: a tél természetes része volt az országnak.

Régi telek múltidéző pillanatai

E korabeli fotók a hétköznapi pillanatokat ábrázolják. Havas városképek, befagyott tavak, korcsolyázó gyerekek, síelő fiatalok és a friss hóban kiránduló, sétáló, valahová igyekvő járókelők láthatók rajtuk. A Balatont télen szinte mindig jég borította, amelynek csillogó felületén jégvitorlások siklottak, a kisebb tavakon és folyókon természetes volt a korcsolyázás. A dombos vidékeken, mint Mátraházán, vagy a Galyatetőn a síelés nem különleges program, hanem szokásos téli kikapcsolódás volt.

Sopron főtere, a Szentháromság-oszlop és a Tűztorony 1943-ban vastag hótakaró alatt.
Sopron, 1943 - A Fő tér (akkor Ferenc József tér) a Templom utca felől, jobbra a Szentháromság-szobor, háttérben a Tűztorony
Fotó: Sattler Katalin / fortepan

E felvételek ma hiteles, hű lenyomatai annak a mára múltba vesző időszaknak, amikor a tél még valóban hideg volt, és a havazás nem kivételes eseménynek számított itthon. Nézd végig galériánkat Magyarország XX. századi havas, téli pillanatairól, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, idézzük fel együtt, milyen volt akkoriban élvezni az igazi teleket

1916, Siófok - Utasszállító és vontató gőzhajók pihennek a téli kikötőben a Sió torkolatánál.
1918, Sopron - a mai Fő tér (az akkori Ferenc József tér), balra a bencés Kecske templom, középen a Szentháromság-szobor, jobbra a Vármegyeháza egy kiadós havazás után.
1931, Siófok - telelő hajók a befagyott öbölben, a Sió-csatorna mellett.
1931, Mátraszentimre, Galyatető - sífuó a Mátra téli tájain.
1933, Siófok - A Sió fölött átívelő vasúti híd, a közúti hídról fotózva, téli környezetben.
1935, Mátraháza - Túrázó nő a híres Hotel Pagoda előtt, amely mára az enyészeté lett, akkoriban azonban Mátraháza ikonikus épülete volt.
1938, Győr - a Radó-szigetre vezető gyaloghíd a Rába folyó felett. Jobbra a háttérben a Kettős híd Rába ág feletti része látható téli környezetben.
1939, Kékestető - Hótakaró alatt az Állami Gyógyintézet (később Mátrai Gyógyintézet), ahová már a két háború közti időkben is sokan jártak gyógyulni.
1939, Kőszeg - a Hörmann-forrás melletti, a Magyarországi Kárpát Egyesület által épített turistaház gyönyörű havas környezetben.
1940, Jászdózsa - Jászberény mellett, a Tarna-patak mentén található kis falu astag hópaplan alatt a XX. század derekán.
1940, Győr - A Püspökvár és a Székesegyház a Radó-sziget felől egy tiszta, téli napon.
1948, Veszprém - Útban az iskolába a Viadukton keresztül, háttérben a veszprémi vár.
1950, Mátraháza - Busz és utasai Mátraházán. Háttérben a SZOT üdülő (korábbi Pagoda Hotel, későbbi Pagoda Pihenő Panzió).
1960, Kékestető - a nemzeti színűre festett magassági pontot jelző követ az 1950-es évek végén állította Géczi István (később a Kékesi Sas Síklub edzője) néhány társával.
1960, Fonyód - Kiss István Emberpár című szobrát ebben az évben állították fel a parton.
1960, Kékestető - sípálya Mátraháza felé. A síelés ebben az időszakban is igen kedvelt téli sport volt.
1961, Szentendre - jégpályán korcsolyázó gyerekek a későbbi Rózsakert lakótelep helyén.
1964, Mecsek - Hóban sétáló asszonyok a Dömörkapunál, háttérben a Bertalan-sziklán álló Flóra-pihenő.
1966, Balatonfüred - jégvitorlások a befagyott Balatonon a hajóállomásnál. A parton a Yacht Club és a Vitorlás étterem épületei láthatók.
1970, Vác - Dér lepte fák a Március 15. téren, szemben a Fehérek temploma egy kisebb havazás után.
1979, Szentendre - havas városkép az Ulcisia köz felől, középen a Szent Péter-Pál-templom látható.
Galéria: Régi telek Magyarországon
1/21
1916, Siófok - Utasszállító és vontató gőzhajók pihennek a téli kikötőben a Sió torkolatánál.

Nézd meg, milyen volt a befagyott Duna 1932-ben:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu