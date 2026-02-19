Régi telek Magyarországon – Havas mindennapok vidéken és városban

Az 1916 és 1979 között készült felvételek az ország különböző pontjain készültek: Kőszeg, Győr, Jászdózsa, Siófok, Mátraháza, vagy Szentendre bár távol esnek egymástól, a látvány mégis mindenütt hasonló. E régi telek idején a vastag hótakaró hetekig, gyakran hónapokig megmaradt, városban és falun egyaránt. Az utcák, terek, főutak mindenütt havasak, a háztetőkön és kerítéseken felgyűlt hó a mindennapok része volt.

Régi telek Magyarországon: amikor még nem volt ritka a vastag jégpáncél, a hótakaró és a dér lepte fák (1966, Siófok)

Fotó: Pálinkás Zsolt / fortepan

Országszerte készült fotókon a tartós hótakaró a XX. század évtizedeiben.

Télen városban és falun egyaránt a hóhoz igazodott a mindennapi élet.

Síelés, korcsolyázás és befagyott vizek: a tél természetes része volt az országnak.

Régi telek múltidéző pillanatai

E korabeli fotók a hétköznapi pillanatokat ábrázolják. Havas városképek, befagyott tavak, korcsolyázó gyerekek, síelő fiatalok és a friss hóban kiránduló, sétáló, valahová igyekvő járókelők láthatók rajtuk. A Balatont télen szinte mindig jég borította, amelynek csillogó felületén jégvitorlások siklottak, a kisebb tavakon és folyókon természetes volt a korcsolyázás. A dombos vidékeken, mint Mátraházán, vagy a Galyatetőn a síelés nem különleges program, hanem szokásos téli kikapcsolódás volt.

Sopron, 1943 - A Fő tér (akkor Ferenc József tér) a Templom utca felől, jobbra a Szentháromság-szobor, háttérben a Tűztorony

Fotó: Sattler Katalin / fortepan

E felvételek ma hiteles, hű lenyomatai annak a mára múltba vesző időszaknak, amikor a tél még valóban hideg volt, és a havazás nem kivételes eseménynek számított itthon. Nézd végig galériánkat Magyarország XX. századi havas, téli pillanatairól, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, idézzük fel együtt, milyen volt akkoriban élvezni az igazi teleket.