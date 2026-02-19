Régi telek Magyarországon – Havas mindennapok vidéken és városban

Az 1916 és 1979 között készült felvételek az ország különböző pontjain készültek: Kőszeg, Győr, Jászdózsa, Siófok, Mátraháza, vagy Szentendre bár távol esnek egymástól, a látvány mégis mindenütt hasonló. E régi telek idején a vastag hótakaró hetekig, gyakran hónapokig megmaradt, városban és falun egyaránt. Az utcák, terek, főutak mindenütt havasak, a háztetőkön és kerítéseken felgyűlt hó a mindennapok része volt.
E korabeli fotók a hétköznapi pillanatokat ábrázolják. Havas városképek, befagyott tavak, korcsolyázó gyerekek, síelő fiatalok és a friss hóban kiránduló, sétáló, valahová igyekvő járókelők láthatók rajtuk. A Balatont télen szinte mindig jég borította, amelynek csillogó felületén jégvitorlások siklottak, a kisebb tavakon és folyókon természetes volt a korcsolyázás. A dombos vidékeken, mint Mátraházán, vagy a Galyatetőn a síelés nem különleges program, hanem szokásos téli kikapcsolódás volt.
E felvételek ma hiteles, hű lenyomatai annak a mára múltba vesző időszaknak, amikor a tél még valóban hideg volt, és a havazás nem kivételes eseménynek számított itthon. Nézd végig galériánkat Magyarország XX. századi havas, téli pillanatairól, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, idézzük fel együtt, milyen volt akkoriban élvezni az igazi teleket.
Nézd meg, milyen volt a befagyott Duna 1932-ben:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.