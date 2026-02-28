Autó nélkül is szabadon – Ezt az 5 csodás magyar várat tömegközlekedéssel is kényelmesen felfedezheted

Hoztunk 5 magyar várat, amit érdemes felfedezni most, hogy beköszöntött végre a tavasz – és mindet elérheted anélkül, hogy autóba kellene ülnöd. Itt nem kell az üzemanyagköltségen agyalnod vagy órákat köröznöd, hogy parkolóhelyet találj!

Ezt az 5 magyar várat vedd célba a hétvégén tömegközlekedéssel!

Fotó: 123RF

Itt az ideje újra kimozdulni a természetbe.

A magyar várak felfedezése szuper hétvégi programötlet lehet.

5 várat tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthetsz.

Tavaszi kirándulás tömegközlekedéssel: ezt az 5 magyar várat látogasd meg!

Esztergomi vár

Az Esztergomi vár

Esztergom, Szent István tér 1., 2500.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Esztergomi vár ma is álló részei a 12. század végén épültek. Az épület a 13. század közepéig királyi székhely volt. A várban működő Vármúzeum állandó és időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. Látogatásod során megcsodálhatod a Királyi Kápolnát, a Szent István-termet, a Lovagtermet és a monumentális Fehér-tornyot is. A közelben található a Magyar Koronás Királyok Panoptikuma, a Budai-toronynál pedig szabadtéri Várszínház működik.

A vár nem akadálymentesített, ezért kerekesszékkel és babakocsival csak korlátozottan látogatható!

Így juthatsz el a várhoz tömegközlekedéssel:

Budapestről, a Nyugati pályaudvarról induló vonatokkal juthatsz el Esztergomba a Budapest–Esztergom-vasútvonalon. A menetidő körülbelül 1–1,5 óra, járattól függően. Az esztergomi vasútállomástól a vár gyalogosan körülbelül egy 30 perces, városnézős sétára található.

Ha szívesen eltöltenéd az egész napot ebben a történelmi jelentőségű városban, ne hagyd ki Esztergom legszebb kilátását nyújtó Strázsa-hegyi tanösvényét sem, ahová a vártól helyi buszjáratokkal juthatsz el!

Tatai vár

A Tatai vár

Tata, Váralja u. 3., 2890.

Fotó: Kállaii Márton / Szabad föld

Az Öreg-tó partján álló vár Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején, a 14–15. század fordulóján épült és királyi nyaralókastélyként funkcionált. Különlegessége, hogy ez az egyedüli magyar vár, amelyet vizesárok vesz körbe. A vár állandó kiállítását is érdemes meglátogatnod: bemutatja a tatai fazekasság történetét, a 18–19. századi mezőváros életét és a főúri mindennapokat.

Így juthatsz el a tatai Öreg-tó partján álló várhoz tömegközlekedéssel:

A Budapest-Déli pályaudvarról közvetlen vonatok indulnak Tatára, a menetidő körülbelül egy óra. A Tata, Tóvároskert megállóhelyen érdemes leszállnod, ahonnan gyalogosan, rövid sétával az Öreg-tónál, majd pár perccel azután a várnál is vagy.