Autó nélkül is szabadon – Ezt az 5 csodás magyar várat tömegközlekedéssel is kényelmesen felfedezheted

Hoztunk 5 magyar várat, amit érdemes felfedezni most, hogy beköszöntött végre a tavasz – és mindet elérheted anélkül, hogy autóba kellene ülnöd. Itt nem kell az üzemanyagköltségen agyalnod vagy órákat köröznöd, hogy parkolóhelyet találj!
Az Esztergomi vár ma is álló részei a 12. század végén épültek. Az épület a 13. század közepéig királyi székhely volt. A várban működő Vármúzeum állandó és időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. Látogatásod során megcsodálhatod a Királyi Kápolnát, a Szent István-termet, a Lovagtermet és a monumentális Fehér-tornyot is. A közelben található a Magyar Koronás Királyok Panoptikuma, a Budai-toronynál pedig szabadtéri Várszínház működik.
A vár nem akadálymentesített, ezért kerekesszékkel és babakocsival csak korlátozottan látogatható!
Budapestről, a Nyugati pályaudvarról induló vonatokkal juthatsz el Esztergomba a Budapest–Esztergom-vasútvonalon. A menetidő körülbelül 1–1,5 óra, járattól függően. Az esztergomi vasútállomástól a vár gyalogosan körülbelül egy 30 perces, városnézős sétára található.
Ha szívesen eltöltenéd az egész napot ebben a történelmi jelentőségű városban, ne hagyd ki Esztergom legszebb kilátását nyújtó Strázsa-hegyi tanösvényét sem, ahová a vártól helyi buszjáratokkal juthatsz el!
Az Öreg-tó partján álló vár Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején, a 14–15. század fordulóján épült és királyi nyaralókastélyként funkcionált. Különlegessége, hogy ez az egyedüli magyar vár, amelyet vizesárok vesz körbe. A vár állandó kiállítását is érdemes meglátogatnod: bemutatja a tatai fazekasság történetét, a 18–19. századi mezőváros életét és a főúri mindennapokat.
A Budapest-Déli pályaudvarról közvetlen vonatok indulnak Tatára, a menetidő körülbelül egy óra. A Tata, Tóvároskert megállóhelyen érdemes leszállnod, ahonnan gyalogosan, rövid sétával az Öreg-tónál, majd pár perccel azután a várnál is vagy.
Ha pedig úgy érzed, hogy még bírja a lábad, mindenképp látogasd meg a Tatai Fényes Tanösvényt is a Fényes-patak mentén, ahová a várból átszállás nélkül, egy buszjárattal és egy kis gyaloglással eljuthatsz!
A 16. század végén épült szerencsi Rákóczi-vár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legfiatalabb vára. Az épületben működik a Zempléni Múzeum, amely nemzetközi szinten híres képeslapgyűjteménnyel rendelkezik. A Rákóczi Zsigmond és kora című interaktív kiállítás keretein belül pedig a Rákóczi család és Szerencs mezőváros történetét ismerheted meg.
Szerencs a Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely-vasútvonalon érhető el. A vasútállomástól a vár körülbelül 1 kilométerre, a település központjában található, gyalogosan 10–15 perc alatt ott lehetsz.
A híres magyar építmény felfedezésését összekötheted egy pihentető fürdőzéssel is, ugyanis a Szerencsi fürdőház mindössze 5 perc sétára található a vártól!
A Zempléni Tájvédelmi Körzet szélén fekvő vár az elmúlt években megerősítéseken esett át. Ma múzeumként működik: a palotaszárnyban címer- és zászlókiállítás, börtön- és kínzókamra, valamint ólomkatona-gyűjtemény látható. A magaslatról széles kilátás nyílik a környező tájra.
Vonattal a Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonalon kell Boldogkőváraljára utaznod egy átszállással Abaújszántónál. A vasútállomástól a vár alig 2 kilométerre található.
Boldogkő után látogasd meg Vizsolyt és a híres Árpád-kori református templomot, ahol az egyik eredeti Bibliát is megtekintheted az épület falait díszítő középkori freskók mellett. A vártól egy körülbelül 30 perces buszúttal juthatsz el a vizsolyi református templomhoz.
A 13. századtól a magyar királyok székhelye volt, ma Budapest egyik legfontosabb kulturális központja. Az épületegyüttesben működik a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum és a csodás Országos Széchényi Könyvtár is. A Várnegyedben megcsodálhatod a Mátyás-templomot, a Halászbástyát, a Tóth Árpád sétányt, a Turul-szobrot, és rábukkanhatsz Kolodko Mihály Kockásfülű nyúl-miniszobrára is.
Vonattal a budapesti Déli pályaudvarig érdemes utazni, amely több vidéki vasútvonal végállomása is. Innen a Várnegyed gyalogosan 15–20 percre van. A Várhoz vezető séta is az élmény része, bár az útvonal enyhén emelkedik. Alternatív megoldásként a közösségi közlekedést is igénybe veheted: busszal vagy siklóval is feljuthatsz a Budai Várnegyedbe.
