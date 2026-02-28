Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Busszal a magyar várakhoz utazó fiatal nő kalapban.

Autó nélkül is szabadon – Ezt az 5 csodás magyar várat tömegközlekedéssel is kényelmesen felfedezheted

kirándulási tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 18:15
belföldi utazásmagyar várolcsó hétvégi program
Itt a jóidő! Ha te is szeretnéd kihasználni, hogy végre kisütött a nap, mutatjuk, hová szevezd a hétvégi kirándulást a családoddal! Látogass el ezekhez a varázslatos magyar várakhoz autó nélkül, kényelmesen!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Hoztunk 5 magyar várat, amit érdemes felfedezni most, hogy beköszöntött végre a tavasz – és mindet elérheted anélkül, hogy autóba kellene ülnöd. Itt nem kell az üzemanyagköltségen agyalnod vagy órákat köröznöd, hogy parkolóhelyet találj!

Magyar várhoz utazó pár ül a buszon.
Ezt az 5 magyar várat vedd célba a hétvégén tömegközlekedéssel!
Fotó: 123RF
  • Itt az ideje újra kimozdulni a természetbe.
  • A magyar várak felfedezése szuper hétvégi programötlet lehet.
  • 5 várat tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthetsz.

Tavaszi kirándulás tömegközlekedéssel: ezt az 5 magyar várat látogasd meg!

Esztergomi vár

Magyar vár Esztergomban.
Az Esztergomi vár
Esztergom, Szent István tér 1., 2500.
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Esztergomi vár ma is álló részei a 12. század végén épültek. Az épület a 13. század közepéig királyi székhely volt. A várban működő Vármúzeum állandó és időszaki kiállításokkal várja a látogatókat. Látogatásod során megcsodálhatod a Királyi Kápolnát, a Szent István-termet, a Lovagtermet és a monumentális Fehér-tornyot is. A közelben található a Magyar Koronás Királyok Panoptikuma, a Budai-toronynál pedig szabadtéri Várszínház működik.

A vár nem akadálymentesített, ezért kerekesszékkel és babakocsival csak korlátozottan látogatható!

Így juthatsz el a várhoz tömegközlekedéssel:

Budapestről, a Nyugati pályaudvarról induló vonatokkal juthatsz el Esztergomba a Budapest–Esztergom-vasútvonalon. A menetidő körülbelül 1–1,5 óra, járattól függően. Az esztergomi vasútállomástól a vár gyalogosan körülbelül egy 30 perces, városnézős sétára található.

Ha szívesen eltöltenéd az egész napot ebben a történelmi jelentőségű városban, ne hagyd ki Esztergom legszebb kilátását nyújtó Strázsa-hegyi tanösvényét sem, ahová a vártól helyi buszjáratokkal juthatsz el!

Tatai vár

Tata Öreg tó és a magyar vár.
A Tatai vár 
Tata, Váralja u. 3., 2890.
Fotó: Kállaii Márton / Szabad föld

Az Öreg-tó partján álló vár Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején, a 14–15. század fordulóján épült és királyi nyaralókastélyként funkcionált. Különlegessége, hogy ez az egyedüli magyar vár, amelyet vizesárok vesz körbe. A vár állandó kiállítását is érdemes meglátogatnod: bemutatja a tatai fazekasság történetét, a 18–19. századi mezőváros életét és a főúri mindennapokat.

Így juthatsz el a tatai Öreg-tó partján álló várhoz tömegközlekedéssel:

A Budapest-Déli pályaudvarról közvetlen vonatok indulnak Tatára, a menetidő körülbelül egy óra. A Tata, Tóvároskert megállóhelyen érdemes leszállnod, ahonnan gyalogosan, rövid sétával az Öreg-tónál, majd pár perccel azután a várnál is vagy.

Ha pedig úgy érzed, hogy még bírja a lábad, mindenképp látogasd meg a Tatai Fényes Tanösvényt is a Fényes-patak mentén, ahová a várból átszállás nélkül, egy buszjárattal és egy kis gyaloglással eljuthatsz!

Szerencsi vár

A szerencsi magyar vár.
Szerencsi vár
Szerencs, Huszárvár u. 11., 3900.
Fotó: zedspider / Shutterstock

A 16. század végén épült szerencsi Rákóczi-vár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legfiatalabb vára. Az épületben működik a Zempléni Múzeum, amely nemzetközi szinten híres képeslapgyűjteménnyel rendelkezik. A Rákóczi Zsigmond és kora című interaktív kiállítás keretein belül pedig a Rákóczi család és Szerencs mezőváros történetét ismerheted meg.

Így juthatsz el a várhoz tömegközlekedéssel:

Szerencs a Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely-vasútvonalon érhető el. A vasútállomástól a vár körülbelül 1 kilométerre, a település központjában található, gyalogosan 10–15 perc alatt ott lehetsz.

A híres magyar építmény felfedezésését összekötheted egy pihentető fürdőzéssel is, ugyanis a Szerencsi fürdőház mindössze 5 perc sétára található a vártól!

Boldogkő vára

Magyar vár Zemplénben, Boldogkőváralján.
Boldogkő vára
Boldogkőváralja, külterület, 3885.
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Zempléni Tájvédelmi Körzet szélén fekvő vár az elmúlt években megerősítéseken esett át. Ma múzeumként működik: a palotaszárnyban címer- és zászlókiállítás, börtön- és kínzókamra, valamint ólomkatona-gyűjtemény látható. A magaslatról széles kilátás nyílik a környező tájra.

Így juthatsz el Boldogkő várához tömegközlekedéssel:

Vonattal a Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonalon kell Boldogkőváraljára utaznod egy átszállással Abaújszántónál. A vasútállomástól a vár alig 2 kilométerre található.

Boldogkő után látogasd meg Vizsolyt és a híres Árpád-kori református templomot, ahol az egyik eredeti Bibliát is megtekintheted az épület falait díszítő középkori freskók mellett. A vártól egy körülbelül 30 perces buszúttal juthatsz el a vizsolyi református templomhoz.

Budai Vár

Budavári palota a budai magyar várnegyedben.
A Budai Várnegyed Budapest, I. kerületében.
Fotó: Nemeth Andras Peter

A 13. századtól a magyar királyok székhelye volt, ma Budapest egyik legfontosabb kulturális központja. Az épületegyüttesben működik a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum és a csodás Országos Széchényi Könyvtár is. A Várnegyedben megcsodálhatod a Mátyás-templomot, a Halászbástyát, a Tóth Árpád sétányt, a Turul-szobrot, és rábukkanhatsz Kolodko Mihály Kockásfülű nyúl-miniszobrára is.

Így juthatsz el a Budai Várba tömegközlekedéssel:

Vonattal a budapesti Déli pályaudvarig érdemes utazni, amely több vidéki vasútvonal végállomása is. Innen a Várnegyed gyalogosan 15–20 percre van. A Várhoz vezető séta is az élmény része, bár az útvonal enyhén emelkedik. Alternatív megoldásként a közösségi közlekedést is igénybe veheted: busszal vagy siklóval is feljuthatsz a Budai Várnegyedbe.

Pár szuper látnivaló és tipp, ha egész Budát felfedeznéd a hétvégén:

Miért menj tömegközlekedéssel kirándulni?

  • Nem kell a vezetésre és a forgalomra koncentrálni, így utazás közben is figyelheted a magyar tájat.
  • Nincs parkolóhely-keresés, amely a frekventáltabb helyeken és a kirándulási szezonban igen gyakran okoz gondot.
  • Pénzügyileg szinte mindig olcsóbb lehet a kirándulás, mivel nem kell az üzemanyagra költened.
  • Tudatosabb tervezést igényel, de így közben rejtett kincsekre, látnivalókra vagy helyi éttermekre is rábukkanhatsz.
  • A buszos, vonatos vagy kompos utazás külön élményt adhat, akár új embereket is megismerhetsz.

A következő videóra kattintva megismerheted a legkülönlegesebb magyar várakat:

Ezeket a cikkeket is olvasd el további kirándulási tippekért:

 

