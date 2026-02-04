A pesti revük aranykora – Budapest legendás orfeumai Ős-Budavárától az Arizonáig

Budapest a XIX-XX. század fordulóján, az azt követő évtizedben, majd a két háború közötti időszakban híres volt bohémnegyedeiről, mulatóiról, csillogó revüiről, ahová messze földről érkeztek a híres és tehetős vendégek: hercegek, maharadzsák, vagy filmcsillagok. Cikkünkben Budapest legendás orfeumait, nagyvilági mulatóit járjuk végig.

Budapest legendás orfeumai a XIX-XX. század fordulójától az arisztokrácia, a művészek kedvelt szórakozóhelyei voltak, ahol igényes előadásokkal szórakoztatták a nagyérdeműt.

Fotó: fortepan - Mikovits Gábor

A Somossy Orfeum és a Moulin Rouge a korszak elitjének kedvelt találkozóhelyei voltak, neobarokk és revü-stílusban.

Az olcsóbb Ős-Budavára és a fényűző Parisiana mulató a pesti közönség számára könnyed, látványos revüműsorokat kínáltak, ahol hajnalig tartott a mulatság.

Az Arizona mulató a két világháború közti évek egyik legpompásabb szórakozóhelye volt, forgó színpaddal, mozgó táncparkettel és extravagáns revüprodukciókkal.

Nagyvilági élet Budapest legendás orfeumainak bűvöletében

A XX. század elején az arisztokrácia és a művészek körében sikk volt mulatókba járni, ahogy ez számos régi magyar filmben is látható, gondoljunk csak a Hyppolit, a lakáj című film ikonikus jelenetére.

A legtöbb mulatónak helyet adó pesti Broadway – a Bajcsy-Zsilinszky út, a Podmaniczky utca, a Teréz körút és a Király utca által határolt terület, ahol ma a Halhatatlanok sétánya is található – ebben az időszakban nyerte el ma ismert arculatát, ahol egyre, másra nyíltak a közkedvelt mulatók, varieték, revüszínházak, orfeumok – köszönhetően Somossy Károlynak, aki a századforduló legnépszerűbb éjszakai alakja, az „Élet császára” volt, ahogy többen is ismerték.

Ő volt az első, aki számos fogadó és kávéház után az első szórakoztató intézményeket nyitotta a fővárosban, többek között a Somossy Orfeumot, vagy a Lágymányosi-öbölben megépített, monumentális vigalmi negyedet, a budapesti Kis Isztambult.

Somossy Orfeum

Intézményei közül az 1894-ben, a Nagymező utcában, Helmer és Fellner tervei alapján megnyílt Somossy Orfeum volt az első, amelyet már építésekor színházi célokra szántak. Neobarokk pompája, korszerű villanyvilágítása és világszínvonalú műsora a kor egyik legfontosabb kulturális találkozóhelyévé tette, ahol arisztokraták és polgárok egyaránt megfordultak. A nézőteret a színpad felé lejtő elrendezés, a vacsorázásra is alkalmas széksorok és a ma is látható, 116 izzóból álló csillár tette különlegessé. Ez az egyetlen fennmaradt Somossy-épület, amely ma a Budapesti Operettszínházként (azon belül a Kálmán Imre kamaraszínpadként) működik.