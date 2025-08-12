AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
5 állatos étterem Budapesten, ahol apró cukiságok társaságában kávézhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 16:15
Imádod az állatokat és a különleges helyeket? Ebből az 5 állatos étteremből garantált, hogy mosolyogva távozol. 
Ripszám Boglárka
5 állatos étterem Budapesten, amit bűn lenne kihagynod, ha te is állatbarát vagy.

Állatos étterem Budapesten? Igen, mutatjuk a kedvenceinket! Fotó: peter_orban

A következő helyszínek nemcsak a gyerekek kedvencei: állatbarátoknak, stresszes városlakóknak vagy randira készülőknek is tökéletes választás. Meg persze azoknak is, akiknek a terápia szó szintén egy cica dorombolását jelenti. 

5 állatos étterem Budapesten, ahova egyszerűen el kell menned!

1. Cat Café Budapest 

Cicák és isteni kávék – mi kell még?

A belvárosi Cat Café különlegessége, hogy nemcsak áthaladsz egy cicaszobán; itt együtt létezel a macskákkal, akik szabadon közlekednek a kávézóban. A helyen jelenleg 15 macska él, köztük fajtatiszta Maine Coon cicák, illetve örökbefogadott mentett cicák is. A cicák és a látogatók érdekében egyaránt fontos a kávézó házirendjének betartása, miszerint: nem szabad a cicákat etetni, vakuval fotózni, pihenés közben zavarni és emelgetni. Viszont szabad őket simogatni és játszani velük! 

Cím:

Budapest, Révay u. 3, 1065 

Nyitvatartás: 

Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 21:00 

2. Puppychino 

Kutyabarát kávézó a Pozsonyi úton.

Ez a hely kifejezetten kutyásoknak, és kutyakedvelőknek készült. Beviheted a saját kedvencedet, de akkor is szívesen látnak, ha csak más négylábúak közelében érzed jól magad. A kutyákat víz, kutyakeksz és puha fekhelyek várják, a gazdikat pedig kávék, sütik és brunchételek. 

A hely rendszeresen szervez örökbefogadási napokat is, amikor menhelyi kutyák keresnek új otthont. 

Cím: 

Budapest, Pozsonyi út 52, 1133 

Nyitvatartás: 

Hétfő – Kedd: zárva 
Szerda – Szombat: 14:00 – 20:30 
Vasárnap: 10:00 – 19:00 

3. Zoo Café 

Több mint 50 különleges állat egy helyen.

A Zoo Café talán a legextrább mind közül: több mint 50 különböző egzotikus állat él itt, akikkel közelebbről is találkozhatsz. Kaméleonok, kígyók, tengerimalacok, papagájok, teknősök, gekkók, nyuszik és még sok más faj osztja meg a kávézót a látogatókkal. Minden asztalnál lehetőséged van kézbe venni, megsimogatni vagy egyszerűen csak közelről megfigyelni őket. 

A Zoo Caféban zoopedagógusok dolgoznak, akik gondoskodnak az állatok jólétéről, és ismeretterjesztéssel is szolgálnak a látogatóknak. Az élmény tehát nemcsak szórakoztató, hanem edukatív is. 

Cím: 

Budapest, Fejér György u. 3, 1053 

Nyitvatartás: 

Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 21:00 

4. MiniPig Café

Ezt senki nem bírja ki gügyögés nélkül

A MiniPig Café egyedülálló Európában: ez az első kávézó, ahol specialty kávét fogyaszthatsz, miközben mini malacokat simogatsz.  

Fontos tudni, hogy a látogatás kizárólag online foglalással lehetséges. Az időpontokat precízen kezelik, és minden vendég csak meghatározott ideig tartózkodhat a malacok között. De abszolút megéri! Egy finom kávéval és egy kismalaccal az öledben garantált az felejthetetlen élmény. 

A vendégek papucsot és kézfertőtlenítőt kapnak, és 30 percig lehetnek bent az apróságokkal.  

A minimalacok intelligens, játékos és szelíd kisállatok, akiket itt bármikor meggyömöszölhetsz. 

Cím: 

Budapest, Paulay Ede u. 2, 1061 

Nyitvatartás:

Hétfő – Vasárnap: 08:00 – 17:00 

5. Dzsungel Étterem

Vacsora az állatvilág ölelésében.

A Dzsungel Étterem különleges tematikával várja a látogatókat. A berendezés minden termében más és más: van kalózhajó, dzsungel, óceán és szavanna témájú szoba is. Minden részlet az egzotikus állatvilágot idézi.  

Az asztalok körül pedig terráriumokban és akváriumokban élő állatokat láthatsz; kígyók, gyíkok, halak színesítik az élményt.  

A helyszín ideális születésnapra, családi vacsorára vagy iskolai csoportoknak. Csak mindenképp foglaljatok asztalt! 

Cím: 

Budapest, Jókai u. 30, 1066 

Nyitvatartás:  

Hétfő: zárva 
Kedd – Vasárnap: 12:00 – 22:00

Így lazulhatsz a törpemalackákkal a MiniPig Caféban:

