5 állatos étterem Budapesten, ahol apró cukiságok társaságában kávézhatsz

5 állatos étterem Budapesten, amit bűn lenne kihagynod, ha te is állatbarát vagy.

Állatos étterem Budapesten? Igen, mutatjuk a kedvenceinket! Fotó: peter_orban

A következő helyszínek nemcsak a gyerekek kedvencei: állatbarátoknak, stresszes városlakóknak vagy randira készülőknek is tökéletes választás. Meg persze azoknak is, akiknek a terápia szó szintén egy cica dorombolását jelenti.

5 állatos étterem Budapesten, ahova egyszerűen el kell menned!

1. Cat Café Budapest

Cicák és isteni kávék – mi kell még?

A belvárosi Cat Café különlegessége, hogy nemcsak áthaladsz egy cicaszobán; itt együtt létezel a macskákkal, akik szabadon közlekednek a kávézóban. A helyen jelenleg 15 macska él, köztük fajtatiszta Maine Coon cicák, illetve örökbefogadott mentett cicák is. A cicák és a látogatók érdekében egyaránt fontos a kávézó házirendjének betartása, miszerint: nem szabad a cicákat etetni, vakuval fotózni, pihenés közben zavarni és emelgetni. Viszont szabad őket simogatni és játszani velük!

Cím:

Budapest, Révay u. 3, 1065

Nyitvatartás:

Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 21:00

2. Puppychino

Kutyabarát kávézó a Pozsonyi úton.

Ez a hely kifejezetten kutyásoknak, és kutyakedvelőknek készült. Beviheted a saját kedvencedet, de akkor is szívesen látnak, ha csak más négylábúak közelében érzed jól magad. A kutyákat víz, kutyakeksz és puha fekhelyek várják, a gazdikat pedig kávék, sütik és brunchételek.

A hely rendszeresen szervez örökbefogadási napokat is, amikor menhelyi kutyák keresnek új otthont.

Cím:

Budapest, Pozsonyi út 52, 1133

Nyitvatartás:

Hétfő – Kedd: zárva

Szerda – Szombat: 14:00 – 20:30

Vasárnap: 10:00 – 19:00

3. Zoo Café

Több mint 50 különleges állat egy helyen.

A Zoo Café talán a legextrább mind közül: több mint 50 különböző egzotikus állat él itt, akikkel közelebbről is találkozhatsz. Kaméleonok, kígyók, tengerimalacok, papagájok, teknősök, gekkók, nyuszik és még sok más faj osztja meg a kávézót a látogatókkal. Minden asztalnál lehetőséged van kézbe venni, megsimogatni vagy egyszerűen csak közelről megfigyelni őket.

A Zoo Caféban zoopedagógusok dolgoznak, akik gondoskodnak az állatok jólétéről, és ismeretterjesztéssel is szolgálnak a látogatóknak. Az élmény tehát nemcsak szórakoztató, hanem edukatív is.