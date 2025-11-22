Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Időutazás és családi kalandok a Duna partján – Komárom és környéke, ahogy még nem láttad

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 14:45
komáromi erődrendszerBrigetioKomárom
A Duna partján fekvő római kori maradványok, történelmi erődrendszerek és természeti csodák együtt varázsolnak felejthetetlen élményt a látogatóknak. Komárom és környéke nemcsak a város múltját tárja fel, hanem izgalmas túrázási lehetőségeket is kínál a természet szerelmeseinek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Budapesttől alig egy órára fekszik Magyarország egyik legizgalmasabb és látnivalókban leggazdagabb városa, Komárom. A trianoni döntés értelmében kettészakított település északi része ma Szlovákia területén (szlovákul Komarno néven), míg a déli része Magyarország területén fekszik, a két részt pedig a határként is funkcionáló Duna szeli át.

A komáromi Csillagerőd a város egyik nevezetessége
Komárom egyik különleges nevezetessége, a csillag alakjáról elnevezett, 1850 és 1870 között épült Csillagerőd
Fotó: wikipedia
  • Komárom történelme.
  • Komárom látnivalói.
  • Programtippek Komáromban.
  • Komárom környéki kirándulási lehetőségek.

Komárom a történelem vándorútján

Komárom az a város, amelyre nem elég egy nap ahhoz, hogy minden látványosságát, nevezetességét végigjárjuk. Komáromhoz legalább egy hosszú hétvége kell, és onnan is úgy fogsz hazatérni, hogy számolod a napokat, amíg visszatérsz a városba.

Brigetio virtuális sisakban

A Duna jobb partján már a római időben is fontos település állt, Brigetio, melynek emlékeit a komáromi Klapka György Múzeumban, valamint a tatai Kuny Domokos Múzeum Brigetio-gyűjteményében lehet megnézni. Sírkövek, szarkofágok, mindennapi használati tárgyak elevenednek meg a vitrinek mögött.

Komárom római korából, Brigetio időszakából fennmaradt szarkofágok
A komáromi Városháza előtt elhelyezett római kori szarkofágok Brigetio időszakából maradtak fenn
Fotó: wikipedia

Akit ennél is jobban elvarázsol a római kor hangulata, annak érdemes ellátogatni a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba (ugyanabban az épületben, amelyben a Klapka György Múzeum is található), ahol egy interaktív, modern római-kori régészeti kiállítást lehet megnézni. Az egyik legizgalmasabb attrakció, ami itt vár a látogatókra, egy virtuális valóság sisak (VR), amelyet felvéve az ember bebarangolhat egy rekonstruált római várost – a házakat, pékségeket és közterületeket –, így képet kapva arról, milyen lehetett Brigetio csaknem 2000 évvel ezelőtt.

Programtipp: 
Ha több napra érkezel a városba, esetleg kisgyerekekkel, izgalmas programot kínál a szomszédos Almásfüzitőn található Azaum Római Tábor, ahol ismét visszatérhettek az ókorba: élő történelem előadások, korhű kézműves műhelyek, játékos kiképzések és fegyverbemutatók várnak. A kiállítótér itt is AR- és VR-technológiával egészül ki. Emellett egy látványkonyha is működik, ahol korabeli receptek alapján készült római ételeket főznek és kínálnak – ókori öltözetet viselő felszolgálókkal.

Az erődrendszer kövei

Későbbi korok építészetét és hadviselésének nyomait őrzik a város jelentős erődjei, a látványos Csillagerőd, az Igmándi erőd, illetve a Monostori erőd, amelyek egyesített erődrendszerként Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítményei, így Szlovákia és Magyarország közös kezdeményezésére szerepelnek az UNESCO Világörökség javaslati listáján.

Az utolsóként, 1871-1877 között épült Igmándi erőd Komárom déli bejáratát védte.
Az utolsóként, 1871-1877 között épült Igmándi erőd Komárom déli bejáratát védte
Fotó: wikipedia

A komáromi erődrendszerben egyszerre tapasztalhatod meg a Habsburg-kori hadmérnöki zsenialitást és a monumentális tereket: földsáncok, kazamaták, lőállások és hatalmas udvarok nyílnak meg egymás után. Bejárhatod a föld alatti folyosókat, interaktív kiállításokon ismerkedhetsz a katonaság életével, sőt tematikus túrákon és látványos történelmi programokon is részt vehetsz.

Élmények és titkok Komárom határán túl

Komárom környéke is számtalan izgalmas programot kínál, így ha szívesen kirándulsz, több lehetőség közül is választhatsz.

  • Fel, a Kőpitére

A Dunaalmási Kőfejtő Természetvédelmi Terület a Gerecse‑hegység északi lábánál egy olyan földtani és történelmi ritkaság, ahol a római korban működő mészkőbányák látványos sziklafalai és a Magyarországon leghosszabb épen maradt római kori „kőhordó” út láthatók.

Komárom környékén, mint Dunaalmáson érdemes túrázni
A Dunaalmás melletti, a római kortól a II. világháborúig használt kőfejtő bejárata
Fotó: wikipedia

Emellett az élővilága is különleges: több tucat páfrányfélét, mohákat és ritka növényeket találsz itt, a kis területen rendkívül változatos vegetációval. A természetvédelmi területen a kőfejtők és erdős részek között túraútvonalak vezetnek végig, így egyszerre élvezheted a természetjárás, történelmi séta és geológiai csodák felfedezését is – feltöltődést kínáló, élményteli program.

Tipp: 
Kapaszkodj fel a közeli Kőpite kilátóponthoz, vagy járd végig a 9,3 kilométer hosszú, 32 állomásos Dunaalmási Kőpite-túrakörök Tanösvényt, amelynek tetejéről az egész környék belátható. E tanösvény-rendszer elsősorban digitális alapokon működik: a letölthető mobilalkalmazással tetszőleges útvonalon felfedezhető.

  • Madárles a tavak mellett

A közeli Naszálytól délre elterülő halastavak környéke is hangulatos és felfedezésre érdemes. Itt található a Ferencmajori Madárvárta, ahol a madarak világába pillanthatsz bele, megismerheted a gyűrűzés fontosságát, vagy egyszerűen csak megcsodálhatod őket a számos madármegfigyelő torony tetejéről.

Kicsit tovább sétálva eléred a Mészáros-hegy tetején épült, 11 méter magas Erzsébet-kilátót, melynek tetejéről szintén lenyűgöző kilátás tárul a szemed elé, előtted a halas tavakkal, háttérben a Gerecsével és a Tatai-medencével.

Ismerd meg közelebbről is Komáromot az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

