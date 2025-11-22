Időutazás és családi kalandok a Duna partján – Komárom és környéke, ahogy még nem láttad

Budapesttől alig egy órára fekszik Magyarország egyik legizgalmasabb és látnivalókban leggazdagabb városa, Komárom. A trianoni döntés értelmében kettészakított település északi része ma Szlovákia területén (szlovákul Komarno néven), míg a déli része Magyarország területén fekszik, a két részt pedig a határként is funkcionáló Duna szeli át.

Komárom egyik különleges nevezetessége, a csillag alakjáról elnevezett, 1850 és 1870 között épült Csillagerőd

Fotó: wikipedia

Komárom történelme.

Komárom látnivalói.

Programtippek Komáromban.

Komárom környéki kirándulási lehetőségek.

Komárom a történelem vándorútján

Komárom az a város, amelyre nem elég egy nap ahhoz, hogy minden látványosságát, nevezetességét végigjárjuk. Komáromhoz legalább egy hosszú hétvége kell, és onnan is úgy fogsz hazatérni, hogy számolod a napokat, amíg visszatérsz a városba.

Brigetio virtuális sisakban

A Duna jobb partján már a római időben is fontos település állt, Brigetio, melynek emlékeit a komáromi Klapka György Múzeumban, valamint a tatai Kuny Domokos Múzeum Brigetio-gyűjteményében lehet megnézni. Sírkövek, szarkofágok, mindennapi használati tárgyak elevenednek meg a vitrinek mögött.

A komáromi Városháza előtt elhelyezett római kori szarkofágok Brigetio időszakából maradtak fenn

Fotó: wikipedia

Akit ennél is jobban elvarázsol a római kor hangulata, annak érdemes ellátogatni a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba (ugyanabban az épületben, amelyben a Klapka György Múzeum is található), ahol egy interaktív, modern római-kori régészeti kiállítást lehet megnézni. Az egyik legizgalmasabb attrakció, ami itt vár a látogatókra, egy virtuális valóság sisak (VR), amelyet felvéve az ember bebarangolhat egy rekonstruált római várost – a házakat, pékségeket és közterületeket –, így képet kapva arról, milyen lehetett Brigetio csaknem 2000 évvel ezelőtt.

Programtipp:

Ha több napra érkezel a városba, esetleg kisgyerekekkel, izgalmas programot kínál a szomszédos Almásfüzitőn található Azaum Római Tábor, ahol ismét visszatérhettek az ókorba: élő történelem előadások, korhű kézműves műhelyek, játékos kiképzések és fegyverbemutatók várnak. A kiállítótér itt is AR- és VR-technológiával egészül ki. Emellett egy látványkonyha is működik, ahol korabeli receptek alapján készült római ételeket főznek és kínálnak – ókori öltözetet viselő felszolgálókkal.

Az erődrendszer kövei

Későbbi korok építészetét és hadviselésének nyomait őrzik a város jelentős erődjei, a látványos Csillagerőd, az Igmándi erőd, illetve a Monostori erőd, amelyek egyesített erődrendszerként Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítményei, így Szlovákia és Magyarország közös kezdeményezésére szerepelnek az UNESCO Világörökség javaslati listáján.