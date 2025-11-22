Időutazás és családi kalandok a Duna partján – Komárom és környéke, ahogy még nem láttad

Budapesttől alig egy órára fekszik Magyarország egyik legizgalmasabb és látnivalókban leggazdagabb városa, Komárom. A trianoni döntés értelmében kettészakított település északi része ma Szlovákia területén (szlovákul Komarno néven), míg a déli része Magyarország területén fekszik, a két részt pedig a határként is funkcionáló Duna szeli át.
Komárom az a város, amelyre nem elég egy nap ahhoz, hogy minden látványosságát, nevezetességét végigjárjuk. Komáromhoz legalább egy hosszú hétvége kell, és onnan is úgy fogsz hazatérni, hogy számolod a napokat, amíg visszatérsz a városba.
A Duna jobb partján már a római időben is fontos település állt, Brigetio, melynek emlékeit a komáromi Klapka György Múzeumban, valamint a tatai Kuny Domokos Múzeum Brigetio-gyűjteményében lehet megnézni. Sírkövek, szarkofágok, mindennapi használati tárgyak elevenednek meg a vitrinek mögött.
Akit ennél is jobban elvarázsol a római kor hangulata, annak érdemes ellátogatni a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba (ugyanabban az épületben, amelyben a Klapka György Múzeum is található), ahol egy interaktív, modern római-kori régészeti kiállítást lehet megnézni. Az egyik legizgalmasabb attrakció, ami itt vár a látogatókra, egy virtuális valóság sisak (VR), amelyet felvéve az ember bebarangolhat egy rekonstruált római várost – a házakat, pékségeket és közterületeket –, így képet kapva arról, milyen lehetett Brigetio csaknem 2000 évvel ezelőtt.
Ha több napra érkezel a városba, esetleg kisgyerekekkel, izgalmas programot kínál a szomszédos Almásfüzitőn található Azaum Római Tábor, ahol ismét visszatérhettek az ókorba: élő történelem előadások, korhű kézműves műhelyek, játékos kiképzések és fegyverbemutatók várnak. A kiállítótér itt is AR- és VR-technológiával egészül ki. Emellett egy látványkonyha is működik, ahol korabeli receptek alapján készült római ételeket főznek és kínálnak – ókori öltözetet viselő felszolgálókkal.
Későbbi korok építészetét és hadviselésének nyomait őrzik a város jelentős erődjei, a látványos Csillagerőd, az Igmándi erőd, illetve a Monostori erőd, amelyek egyesített erődrendszerként Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítményei, így Szlovákia és Magyarország közös kezdeményezésére szerepelnek az UNESCO Világörökség javaslati listáján.
A komáromi erődrendszerben egyszerre tapasztalhatod meg a Habsburg-kori hadmérnöki zsenialitást és a monumentális tereket: földsáncok, kazamaták, lőállások és hatalmas udvarok nyílnak meg egymás után. Bejárhatod a föld alatti folyosókat, interaktív kiállításokon ismerkedhetsz a katonaság életével, sőt tematikus túrákon és látványos történelmi programokon is részt vehetsz.
Komárom környéke is számtalan izgalmas programot kínál, így ha szívesen kirándulsz, több lehetőség közül is választhatsz.
A Dunaalmási Kőfejtő Természetvédelmi Terület a Gerecse‑hegység északi lábánál egy olyan földtani és történelmi ritkaság, ahol a római korban működő mészkőbányák látványos sziklafalai és a Magyarországon leghosszabb épen maradt római kori „kőhordó” út láthatók.
Emellett az élővilága is különleges: több tucat páfrányfélét, mohákat és ritka növényeket találsz itt, a kis területen rendkívül változatos vegetációval. A természetvédelmi területen a kőfejtők és erdős részek között túraútvonalak vezetnek végig, így egyszerre élvezheted a természetjárás, történelmi séta és geológiai csodák felfedezését is – feltöltődést kínáló, élményteli program.
Kapaszkodj fel a közeli Kőpite kilátóponthoz, vagy járd végig a 9,3 kilométer hosszú, 32 állomásos Dunaalmási Kőpite-túrakörök Tanösvényt, amelynek tetejéről az egész környék belátható. E tanösvény-rendszer elsősorban digitális alapokon működik: a letölthető mobilalkalmazással tetszőleges útvonalon felfedezhető.
A közeli Naszálytól délre elterülő halastavak környéke is hangulatos és felfedezésre érdemes. Itt található a Ferencmajori Madárvárta, ahol a madarak világába pillanthatsz bele, megismerheted a gyűrűzés fontosságát, vagy egyszerűen csak megcsodálhatod őket a számos madármegfigyelő torony tetejéről.
Kicsit tovább sétálva eléred a Mészáros-hegy tetején épült, 11 méter magas Erzsébet-kilátót, melynek tetejéről szintén lenyűgöző kilátás tárul a szemed elé, előtted a halas tavakkal, háttérben a Gerecsével és a Tatai-medencével.
