Mesebeli tórendszer és a vadregényes Kavicsos-tó – Télen is rabul ejt a magyar Maldív-szigetek

Budapest határában egy kevésbé ismert, de elbűvölő világra bukkanhatunk, amely nyaranta bringatúrákra, fürdésre hívogat, míg ősszel és télen csendes barangolásra, könnyed sétákra invitál. A Csepel és Szigetszentmiklós között elhelyezkedő bányatavak, és különösen „a magyar Maldív-szigetek” becenéven ismert Kavicsos-tó minden évszakban lenyűgöző látványt, és feltöltődést nyújtó, kiváló programot kínál.
Egykor, a 60-as évektől kavicsbánya működött itt – innen ered a helyiek régi elnevezése, a sóderos, vagy sóderbánya – amely negyed évszázaddal a bezárása után valóságos kis édenkertté változott félszigetekkel, szigetekkel, öblökkel, melyek mind saját nevet kaptak, így találunk itt Delfin-szorost, Kopár-szigetet, Nagy-tengert, Zátonyos-tavat, Süllő-szigetet, Kiskopasz-szigetet, Sóderes-partot és Panoráma-félszigetet.
Kialakulásuk persze messze nem ilyen idilli: a bányamedrét lassan feltöltötte a talajvíz, a szigetek pedig a felhordott törmelékből alakultak ki. Hogy az itt dolgozó uszályok és kotróhajók közlekedését biztosítani tudják, az összehordott törmelékkupacokon átjárót robbantottak, így lettek belőlük szigetek.
A Kavicsos-tó – amely területének nagy része közigazgatásilag Szigetszentmiklóshoz, a maradék 13 százaléka pedig Csepelhez tartozik – 166 hektáron terül el, amelyből 106 hektár maga a horgásztó. A kisebb-nagyobb szigetek közül öt olyan is akad, amit csak csónakkal lehet megközelíteni.
A tórendszer, amely ránézésre leginkább a Bokodi-tóra emlékeztet, eredetileg horgásztó volt, ahol több száz, stéggel ellátott horgásztanya, nyaraló épült fel, mára azonban mintegy 70 családnak az állandó otthona is.
A vízmélység átlagosan 4 méter, míg a legmélyebb pontján 12 méter, s mint egykori bányató, a benne való fürdéssel vigyázni kell, hiszen bizonyos részei hirtelen mélyülnek, de karók, oszlopok is előfordulhatnak benne. Nyáron ezért biztonságosabb, ha az ember inkább csónakázik rajta, semmint fürdik benne.
Persze ősszel, télen inkább a lelassult természetben való séta hívogat a környékre, ahol gyönyörködhetünk a téli álomra készülődő élővilágban.
Sajnos a tavat teljes egészében nem lehet körbejárni, mivel házakkal épült be, de több helyen ráláthatunk az aprócska földi paradicsomra, ahol az utóbbi években nádas telepítésébe fogtak, hogy a növény tisztítsa a tó vizét, amelyre sajnos az utóbbi években nem fordítottak elég figyelmet. Ez pedig a Kavicsos-tó élővilágának is előnyére válik, hiszen a megtisztított víz, az oxigénnel ellátott tómeder ideális élő- és búvóhelyet kínál az állatoknak, kormoránoknak, hattyúknak és más kisebb madaraknak, hüllőknek.
Nézd meg ezt a csodavilágot videóról is:
