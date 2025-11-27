Mesebeli tórendszer és a vadregényes Kavicsos-tó – Télen is rabul ejt a magyar Maldív-szigetek

Budapest határában egy kevésbé ismert, de elbűvölő világra bukkanhatunk, amely nyaranta bringatúrákra, fürdésre hívogat, míg ősszel és télen csendes barangolásra, könnyed sétákra invitál. A Csepel és Szigetszentmiklós között elhelyezkedő bányatavak, és különösen „a magyar Maldív-szigetek” becenéven ismert Kavicsos-tó minden évszakban lenyűgöző látványt, és feltöltődést nyújtó, kiváló programot kínál.

A Kavicsos-tó lenyűgöző látványa a magasból, ahonnan jól láthatók a csak csónakkal megközelíthető szigetek is

Fotó: Shutterstock

Bányából horgásztanya: a Kavicsos-tó titkai

Egykor, a 60-as évektől kavicsbánya működött itt – innen ered a helyiek régi elnevezése, a sóderos, vagy sóderbánya – amely negyed évszázaddal a bezárása után valóságos kis édenkertté változott félszigetekkel, szigetekkel, öblökkel, melyek mind saját nevet kaptak, így találunk itt Delfin-szorost, Kopár-szigetet, Nagy-tengert, Zátonyos-tavat, Süllő-szigetet, Kiskopasz-szigetet, Sóderes-partot és Panoráma-félszigetet.

Kialakulásuk persze messze nem ilyen idilli: a bányamedrét lassan feltöltötte a talajvíz, a szigetek pedig a felhordott törmelékből alakultak ki. Hogy az itt dolgozó uszályok és kotróhajók közlekedését biztosítani tudják, az összehordott törmelékkupacokon átjárót robbantottak, így lettek belőlük szigetek.

Ma apró horgásztanyák és nyaralók sorakoznak a földdarabkákon

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A Kavicsos-tó – amely területének nagy része közigazgatásilag Szigetszentmiklóshoz, a maradék 13 százaléka pedig Csepelhez tartozik – 166 hektáron terül el, amelyből 106 hektár maga a horgásztó. A kisebb-nagyobb szigetek közül öt olyan is akad, amit csak csónakkal lehet megközelíteni.

A tórendszer, amely ránézésre leginkább a Bokodi-tóra emlékeztet, eredetileg horgásztó volt, ahol több száz, stéggel ellátott horgásztanya, nyaraló épült fel, mára azonban mintegy 70 családnak az állandó otthona is.

A vízmélység átlagosan 4 méter, míg a legmélyebb pontján 12 méter, s mint egykori bányató, a benne való fürdéssel vigyázni kell, hiszen bizonyos részei hirtelen mélyülnek, de karók, oszlopok is előfordulhatnak benne. Nyáron ezért biztonságosabb, ha az ember inkább csónakázik rajta, semmint fürdik benne.

A tórendszer festői domborzati formáit robbantásokkal alakították ki, ahol a kotróhajók és uszályok közlekedtek

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Persze ősszel, télen inkább a lelassult természetben való séta hívogat a környékre, ahol gyönyörködhetünk a téli álomra készülődő élővilágban.