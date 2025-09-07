Szeptemberi éjszakai programok, amelyeken bárki tesztelheti a félelemszintjét

Mindig is vonzottak a megmérettetések? Főleg, azok, amelyek különleges tematikák mentén szerveződnek? Egyszerre vonzanak és keltenek benned félelmet a bátorságpróbák? A vérhold Magyarországon is nagyon izgalmas tud lenni, érdekes hétvégi családi programokat mutat be a Fanny magazin ajánlója.
Múzeumok, éjszakai sportolás vagy akár a holdfogyatkozás megfigyelése professzionális távcsövekkel – az ország több településén izgalmas szeptemberi programok várják az érdeklődőket, amelyek az egész család számára feltöltődést és kikapcsolódást kínálnak.
Amikor leszáll az este és kigyúlnak a csillagok, a Bükki Csillagda változatos programokkal tárja ki kapuit. A kupola alatt professzionális távcsövekkel pillanthatunk bele a világegyetem mélységeibe, testközelből szemlélve a planéták és galaxisok világát. Ha elég bátrak vagyunk, a sötétség egy olyan arcát ismerhetjük meg, amely egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Ezen a napon ugyanis teljes holdfogyatkozás borítja majd vöröses árnyalatba az eget, amely a csillagdából nézve felejthetetlen látványt ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Mikor: szeptember 7.
Hol: Bükki Csillagda, 3559 Répáshuta, külterület, hrsz. 016/5
Infó: bukkicsillagda.hu
A Zsolnay Kulturális Negyed önmagában is páratlan élmény: a pécsi világörökség része, ahol a művészet, a történelem és a kortárs kultúra egyedülálló harmóniában találkozik. Szeptemberben pedig egy különleges rendezvénnyel is várja a látogatókat, ahol sötétedés után a Negyed misztikus arcát fedezhetjük fel. Egyetlen este során exkluzív éjszakai tárlatvezetések, tűzshow, slam poetry, élő koncertek, bűvész- és akrobata produkciók, valamint családbarát programok sokasága ígér felejthetetlen pillanatokat.
Mikor: szeptember 13.
Hol: Zsolnay Kulturális Negyed, 7626 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Infó: zsolnaynegyed.hu
Vajon mi történik lámpaoltás után a vitrinek között? Ha szeretnénk választ kapni erre a kérdésre, nincs más dolgunk, mint elővenni a zseblámpát, és elindulni egy játékos, izgalmas tárlatbejárásra a Néprajzi Múzeumban. Az éjszakai kaland során nemcsak új szemszögből fedezhetjük fel a kiállításokat, hanem hajnalban, a Liget madarainak énekére közösen ébredhetünk. A program rövid és hosszú formában is elérhető, ám előzetes regisztráció szükséges, ezért érdemes időben jelentkezni, valamint kényelmes ruhával, hálózsákkal készülni.
Mikor: szeptember 26.
Hol: Néprajzi Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 35.
Infó: neprajz.hu
Kevés különlegesebb élmény akad annál, mint amikor a nappali futóversenyek lüktetését felváltja az éjszaka csendje, és a mezőny a csillagok alatt rajtol el. A fejlámpák fénye kígyóként kanyarog a sötétben, a természet neszei kísérik a futókat, miközben a közös élmény összekapcsol mindenkit ebben a rendhagyó sportkalandban. A móri Éjszakai Ezerjó nem csupán egy verseny: találkozás a futás és mozgás örömével és a természet nyugalmával, amikor minden megtett lépés új élményt ígér – mindezt egy 12 kilométeres távon, ahol bárki próbára teheti a kitartását és bátorságát. Tudtad, hogy az emberi szervezet számára elengedhetetlen víz is megtalálható a holdon? Olvass el még néhány érdekességet a holdról, a futás előtt!
Mikor: szeptember 12.
Hol: Szent István Park, 8060 Mór, Szent István tér 6.
Infó: ezerjofelmaraton.hu
Mi lehetne izgalmasabb közös program a család apraja-nagyjának, mint amikor felkel a Hold, kigyulladnak a pályafények, és mindenki gokartba pattan, hogy együtt száguldjon végig a kanyarokon? Az éjszaka hűvöse, a motorok zúgása és a villódzó fények egészen más hangulatot adnak a gokartozásnak, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik magukat. A családi programra érdemes zárt cipőben és kényelmes ruhában érkezni. Az igazi élményhez pedig nem árt egy nagy adag kalandvágy és egy csipetnyi bátorság sem.
Mikor: szeptember 6.
Hol: Sopron Gokart Pálya, 9400 Sopron, Ipar krt. 4/b
Infó: soprongokart.hu
Néha a legegyszerűbb dolgokhoz is kell némi bátorság, például egy olyan meditációhoz, amit telihold idején érdemes kipróbálni:
