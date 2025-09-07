Szeptemberi éjszakai programok, amelyeken bárki tesztelheti a félelemszintjét

Mindig is vonzottak a megmérettetések? Főleg, azok, amelyek különleges tematikák mentén szerveződnek? Egyszerre vonzanak és keltenek benned félelmet a bátorságpróbák? A vérhold Magyarországon is nagyon izgalmas tud lenni, érdekes hétvégi családi programokat mutat be a Fanny magazin ajánlója.

A vérhold idején szeptemberben éjszakai programokon vehetünk rész, melyek tágíthatják a komfortzónánkat, és még jól is érezhetjük magunkat rajtuk Fotó: Mike Pellinni / Shutterstock

Ezek a legjobb szeptemberi családi programok a vérhold idején

Múzeumok, éjszakai sportolás vagy akár a holdfogyatkozás megfigyelése professzionális távcsövekkel – az ország több településén izgalmas szeptemberi programok várják az érdeklődőket, amelyek az egész család számára feltöltődést és kikapcsolódást kínálnak.

A világegyetem megfigyelése a Bükki Csillagdában

Amikor leszáll az este és kigyúlnak a csillagok, a Bükki Csillagda változatos programokkal tárja ki kapuit. A kupola alatt professzionális távcsövekkel pillanthatunk bele a világegyetem mélységeibe, testközelből szemlélve a planéták és galaxisok világát. Ha elég bátrak vagyunk, a sötétség egy olyan arcát ismerhetjük meg, amely egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Ezen a napon ugyanis teljes holdfogyatkozás borítja majd vöröses árnyalatba az eget, amely a csillagdából nézve felejthetetlen látványt ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Mikor: szeptember 7.

Hol: Bükki Csillagda, 3559 Répáshuta, külterület, hrsz. 016/5

Infó: bukkicsillagda.hu

Különleges rendezvények a Zsolnay Negyedben

A Zsolnay Kulturális Negyed önmagában is páratlan élmény: a pécsi világörökség része, ahol a művészet, a történelem és a kortárs kultúra egyedülálló harmóniában találkozik. Szeptemberben pedig egy különleges rendezvénnyel is várja a látogatókat, ahol sötétedés után a Negyed misztikus arcát fedezhetjük fel. Egyetlen este során exkluzív éjszakai tárlatvezetések, tűzshow, slam poetry, élő koncertek, bűvész- és akrobata produkciók, valamint családbarát programok sokasága ígér felejthetetlen pillanatokat.

Mikor: szeptember 13.

Hol: Zsolnay Kulturális Negyed, 7626 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.

Infó: zsolnaynegyed.hu

Tárlatbejárás a Néprajzi Múzeumban

Vajon mi történik lámpaoltás után a vitrinek között? Ha szeretnénk választ kapni erre a kérdésre, nincs más dolgunk, mint elővenni a zseblámpát, és elindulni egy játékos, izgalmas tárlatbejárásra a Néprajzi Múzeumban. Az éjszakai kaland során nemcsak új szemszögből fedezhetjük fel a kiállításokat, hanem hajnalban, a Liget madarainak énekére közösen ébredhetünk. A program rövid és hosszú formában is elérhető, ám előzetes regisztráció szükséges, ezért érdemes időben jelentkezni, valamint kényelmes ruhával, hálózsákkal készülni.

Mikor: szeptember 26.

Hol: Néprajzi Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 35.

Infó: neprajz.hu