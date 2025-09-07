Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szeptemberi éjszakai programok, amelyeken bárki tesztelheti a félelemszintjét

bátorságpróba
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 18:50
Fanny Magazinvérholdprogramajánlóbelföld
Az éj titokzatos leple alatt izgalmas és különleges programok várnak arra, hogy felfedezzük őket. Ha van bátorságunk kilépni a komfortzónánkból, akkor a vérhold idején felejthetetlen élményekkel gazdagodhatunk egyedül vagy akár a családdal együtt. Mindehhez a következő éjszakai programokat érdemes sorra venni.

Mindig is vonzottak a megmérettetések? Főleg, azok, amelyek különleges tematikák mentén szerveződnek? Egyszerre vonzanak és keltenek benned félelmet a bátorságpróbák? A vérhold Magyarországon is nagyon izgalmas tud lenni, érdekes hétvégi családi programokat mutat be a Fanny magazin ajánlója.

a vérhold Magyarországon izgalmas éjszakai programokat rejteget
A vérhold idején szeptemberben éjszakai programokon vehetünk rész, melyek tágíthatják a komfortzónánkat, és még jól is érezhetjük magunkat rajtuk Fotó: Mike Pellinni /  Shutterstock 

Ezek a legjobb szeptemberi családi programok a vérhold idején

Múzeumok, éjszakai sportolás vagy akár a holdfogyatkozás megfigyelése professzionális távcsövekkel – az ország több településén izgalmas szeptemberi programok várják az érdeklődőket, amelyek az egész család számára feltöltődést és kikapcsolódást kínálnak.

A világegyetem megfigyelése a Bükki Csillagdában

Amikor leszáll az este és kigyúlnak a csillagok, a Bükki Csillagda változatos programokkal tárja ki kapuit. A kupola alatt professzionális távcsövekkel pillanthatunk bele a világegyetem mélységeibe, testközelből szemlélve a planéták és galaxisok világát. Ha elég bátrak vagyunk, a sötétség egy olyan arcát ismerhetjük meg, amely egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Ezen a napon ugyanis teljes holdfogyatkozás borítja majd vöröses árnyalatba az eget, amely a csillagdából nézve felejthetetlen látványt ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Mikor: szeptember 7.
Hol: Bükki Csillagda, 3559 Répáshuta, külterület, hrsz. 016/5
Infó: bukkicsillagda.hu

Különleges rendezvények a Zsolnay Negyedben

A Zsolnay Kulturális Negyed önmagában is páratlan élmény: a pécsi világörökség része, ahol a művészet, a történelem és a kortárs kultúra egyedülálló harmóniában találkozik. Szeptemberben pedig egy különleges rendezvénnyel is várja a látogatókat, ahol sötétedés után a Negyed misztikus arcát fedezhetjük fel. Egyetlen este során exkluzív éjszakai tárlatvezetések, tűzshow, slam poetry, élő koncertek, bűvész- és akrobata produkciók, valamint családbarát programok sokasága ígér felejthetetlen pillanatokat. 
Mikor: szeptember 13.
Hol: Zsolnay Kulturális Negyed, 7626 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 
Infó: zsolnaynegyed.hu

Tárlatbejárás a Néprajzi Múzeumban 

Vajon mi történik lámpaoltás után a vitrinek között? Ha szeretnénk választ kapni erre a kérdésre, nincs más dolgunk, mint elővenni a zseblámpát, és elindulni egy játékos, izgalmas tárlatbejárásra a Néprajzi Múzeumban. Az éjszakai kaland során nemcsak új szemszögből fedezhetjük fel a kiállításokat, hanem hajnalban, a Liget madarainak énekére közösen ébredhetünk. A program rövid és hosszú formában is elérhető, ám előzetes regisztráció szükséges, ezért érdemes időben jelentkezni, valamint kényelmes ruhával, hálózsákkal készülni.
Mikor: szeptember 26.
Hol: Néprajzi Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 35.
Infó: neprajz.hu

holdfogyatkozás idején a vöröses, csillagos ég alatt is futhatunk
Az élmények közül az éjszakai futás tökéletes kihívás a sporttevékenység szerelmeseinek Fotó: Pazargic Liviu /  Shutterstock 

Éjszakai futás a csillagos égbolt alatt

Kevés különlegesebb élmény akad annál, mint amikor a nappali futóversenyek lüktetését felváltja az éjszaka csendje, és a mezőny a csillagok alatt rajtol el. A fejlámpák fénye kígyóként kanyarog a sötétben, a természet neszei kísérik a futókat, miközben a közös élmény összekapcsol mindenkit ebben a rendhagyó sportkalandban. A móri Éjszakai Ezerjó nem csupán egy verseny: találkozás a futás és mozgás örömével és a természet nyugalmával, amikor minden megtett lépés új élményt ígér – mindezt egy 12 kilométeres távon, ahol bárki próbára teheti a kitartását és bátorságát. Tudtad, hogy az emberi szervezet számára elengedhetetlen víz is megtalálható a holdon? Olvass el még néhány érdekességet a holdról, a futás előtt!
Mikor: szeptember 12.
Hol: Szent István Park, 8060 Mór, Szent István tér 6.
Infó: ezerjofelmaraton.hu

Családi gokartverseny Sopronban

Mi lehetne izgalmasabb közös program a család apraja-nagyjának, mint amikor felkel a Hold, kigyulladnak a pályafények, és mindenki gokartba pattan, hogy együtt száguldjon végig a kanyarokon? Az éjszaka hűvöse, a motorok zúgása és a villódzó fények egészen más hangulatot adnak a gokartozásnak, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik magukat. A családi programra érdemes zárt cipőben és kényelmes ruhában érkezni. Az igazi élményhez pedig nem árt egy nagy adag kalandvágy és egy csipetnyi bátorság sem. 
Mikor: szeptember 6.
Hol: Sopron Gokart Pálya, 9400 Sopron, Ipar krt. 4/b
Infó: soprongokart.hu

Néha a legegyszerűbb dolgokhoz is kell némi bátorság, például egy olyan meditációhoz, amit telihold idején érdemes kipróbálni: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu