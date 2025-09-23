Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Az ozorai várkastély izgalmas programot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Belekóstolnál a lovagok és várkisasszonyok világába? A reneszánsz hangulatú Ozora kastélyt neked találták ki

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 08:45
Ozorai Pipokastély
A Tolnai-dombság szívében egy különleges reneszánsz erőd magasodik, amely egyszerre mesél hadvezéri dicsőségről és itáliai eleganciáról. Ez Ozora, ahol a kastély és egykori ura, Pipó alakja máig meghatározza a hely szellemét.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Tolna vármegye lankái között, a Sió és a Cinca-patak találkozásánál megbúvó Ozora első pillantásra is különleges. A faluba érkezve két kis domb uralja a látképet: az egyik tetején a templom, a másikon a várkastély áll. A kettőt valaha híd kötötte össze, ma hangulatos kis hidacskák vezetnek a kastélyhoz, az épület pedig még most is őrzi reneszánsz hangulatát – elég csak a firenzei mintára épült Sáfrán-kútra pillantani.

Ozora Ozorai Pipo várkastélyával és a templommal
Ozora látképe a várkastéllyal és a mellette álló Szent István-templommal.
Fotó: wikipedia

Ki volt Ozorai Pipó, az ozorai várkastély ura?

A vidéki táj magányában álló erőd ma is olyan benyomást kelt, mintha az idő kereke visszapörögne a XV. századba, amikor a falakat még hadak moraja és a reneszánsz Itália friss szelleme lengte körül. Az épület és története szorosan összefonódik egy különös sorsú emberrel: Filippo Scolari, azaz Ozorai Pipó alakjával.

A gazdag toszkánai kereskedőcsalád sarja a XIV. század végén érkezett Magyarországra, eredetileg egyszerű zsoldosként, de katonai sikereivel és diplomáciai érzékével hamar Zsigmond király bizalmába férkőzött. Pipó nemcsak a király hűséges embere, hanem a déli határvonal rettegett védelmezője lett: tizennyolc győztes hadjáratot vezetett a törökök ellen, és a só- illetve az aranybányák felügyeletét is rábízták, így nem meglepő, hogy a király által újonnan alapított, és a környezetébe tartozó legmegbízhatóbb, legnemesebb férfiak alkotta Sárkányrend tagjai közé is beválasztották.

Ozorai Pipo alakja Andrea del Castagno festményén
Ozorai Pipo, Zsigmond király hűséges katonája, aki Toszkánából érkezett zsoldosként, majd az uralkodó egyik legközelebbi támogatója lett.
Fotó: wikipedia

Szíve azonban nemcsak a harcmezőn lobogott: feleségül vette a vidéket birtokló Ozorai Borbálát, aki az Ozoraiak utolsó nőági örököse volt. Házasságuk után nagyszabású építkezésbe kezdett, és 1416-ban nekilátott egy olyan kastély felépítésének, amely inkább hasonlított egy itáliai palotára, mint komor középkori várra, és amely Magyarországon teljesen szokatlan volt ekkoriban. A korabeli krónikák szerint 1423-ra már állt a pompás épület, ahol Pipó maga Zsigmond királyt is vendégül látta.

Pipó alakja - akinél olyan kimagasló történelmi személy töltötte apródéveit, mint Hunyadi János - nemcsak mint építtető maradt fenn. A korabeli Magyarország egyik legfontosabb katonai vezetője volt, aki a török ellen vívott harcokban és a király belső ellenfeleivel szemben is meghatározó szerepet játszott. Hűsége Zsigmondhoz rendíthetetlennek bizonyult, s ezért kortársai tisztelték, ellenfelei pedig rettegték. Neve egybeforrt Ozorával, ahol a vár nemcsak otthona, hanem hatalmának szimbóluma is lett.

Ozorai Pipo szobra Szegeden
Ozorai Pipo alakja a szegedi Dóm téren. Jelentőségét mutatja, hogy halála után a székesfehérvári uralkodói templomban helyezték végső nyugalomra, temetésén Zsigmond király személyesen vett részt. Forrás: wikipedia

A századok viharában dacoló reneszánsz erősség

A négyzet alaprajzú, bástyákkal erősített ozorai várkastély fényűző udvarával és díszítéseivel messze földön híres volt. Egyszerre szolgált védelmi célokat és testesítette meg a reneszánsz eleganciát. Udvara köré díszes loggia került, belső terei pedig kényelmet és reprezentációt sugároztak. Ma, amikor a látogató végigsétál az árnyas folyosókon, könnyen  maga elé képzelheti, milyen lehetett itt a főúr udvartartása: zajos lakomák, katonák lépteinek dübörgése, udvari muzsika és a királyi vendégségek gyertyafényes pillanatai.

Az ozorai várkastély homlokzata, előtte a várárokkal
Az ozorai várkastély ma ugyanolyan reneszánsz pompával várja látogatóit, mint a XV. században, amikor elkészült.
Fotó: wikipedia

A reneszánsz jegyekkel átszőtt palota azonban sok vihart átélt: 1491-ben Habsburg Miksa katonái foglalták el, később Török Bálint is feldúlta, majd közel másfél évszázadra a törökök kezére került. A XVII. század végétől az Esterházyak birtokolták, akik barokk stílusban alakították át. A XIX. században azonban már nem főúri rezidencia, hanem börtön és magtár működött falai között. A XX. század régészeti feltárásai után lassan megkezdődött a kastély helyreállítása. Ma újra az a reneszánsz elegancia jellemzi, amely Pipó idejében.

az ozorai várkastély belső udvara a Sáfrán-kúttal
Az ozorai várkastély reneszánsz udvara, közepén a firenzei mintára épített, középkori állapotában megmaradt Sáfrán-kúttal.
Fotó: wikipedia

Élmény a múlt nyomában

Az ozorai várkastély ma élményházként várja a látogatókat. Kiállításai bemutatják Pipó életét és a korabeli Magyarország történetét, a reneszánsz hangulatot idéző termeiben pedig kulturális programok, koncertek és kiállítások kapnak helyet. Díszes termei mind bejárhatók, köztük Borbála hálószobája, a trónterem, a reneszánsz ebédlő és a freskókkal díszített kápolna. A fegyvergyűjteményben életnagyságú lovas katona mutatja be a középkori hadművészetet, a konyhában pedig a főúri étkezések hangulata elevenedik meg.

Az udvaron és az emeleti loggiákon sétálva a látogató valóban visszacsöppen a XV. századba: reneszánsz kőfaragványok, korhű berendezések és interaktív kiállítások idézik fel Ozorai Pipó világát. A vár mellett kialakított Pipó-kert pihenőhelyet, játszóteret és sétányokat kínál, így a történelem felfedezése után a család minden tagja találhat magának kikapcsolódást.

az ozorai várkastély reneszánsz erkélye
A várkastély fedett, reneszánsz erkélye uralja az épület templom felőli homlokzatát.
Fotó: wikipedia

A környék sem szűkölködik látnivalókban: a Tolnai-dombság békés lankái, a közeli falvak vendégszeretete és a helyi gasztronómia mind hozzájárul ahhoz, hogy az ide érkező turistát a múlt mellett a jelen is maradásra csábítsa.

Ozorai Pipó nem hagyott utódokat (négy fia mind kisgyermekként hunyt el), ám neve és öröksége ma is él. A firenzei származású lovag a magyar történelem egyik legkülönösebb figurája lett: idegenből jött, mégis Zsigmond király egyik legfőbb támaszává vált, és olyan kastélyt emelt a Tolna vármegyei dombok közé, amely ma is párját ritkítja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
