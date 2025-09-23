Belekóstolnál a lovagok és várkisasszonyok világába? A reneszánsz hangulatú Ozora kastélyt neked találták ki

A Tolna vármegye lankái között, a Sió és a Cinca-patak találkozásánál megbúvó Ozora első pillantásra is különleges. A faluba érkezve két kis domb uralja a látképet: az egyik tetején a templom, a másikon a várkastély áll. A kettőt valaha híd kötötte össze, ma hangulatos kis hidacskák vezetnek a kastélyhoz, az épület pedig még most is őrzi reneszánsz hangulatát – elég csak a firenzei mintára épült Sáfrán-kútra pillantani.

Ozora látképe a várkastéllyal és a mellette álló Szent István-templommal.

Fotó: wikipedia

Ki volt Ozorai Pipó, az ozorai várkastély ura?

A vidéki táj magányában álló erőd ma is olyan benyomást kelt, mintha az idő kereke visszapörögne a XV. századba, amikor a falakat még hadak moraja és a reneszánsz Itália friss szelleme lengte körül. Az épület és története szorosan összefonódik egy különös sorsú emberrel: Filippo Scolari, azaz Ozorai Pipó alakjával.

A gazdag toszkánai kereskedőcsalád sarja a XIV. század végén érkezett Magyarországra, eredetileg egyszerű zsoldosként, de katonai sikereivel és diplomáciai érzékével hamar Zsigmond király bizalmába férkőzött. Pipó nemcsak a király hűséges embere, hanem a déli határvonal rettegett védelmezője lett: tizennyolc győztes hadjáratot vezetett a törökök ellen, és a só- illetve az aranybányák felügyeletét is rábízták, így nem meglepő, hogy a király által újonnan alapított, és a környezetébe tartozó legmegbízhatóbb, legnemesebb férfiak alkotta Sárkányrend tagjai közé is beválasztották.

Ozorai Pipo, Zsigmond király hűséges katonája, aki Toszkánából érkezett zsoldosként, majd az uralkodó egyik legközelebbi támogatója lett.

Fotó: wikipedia

Szíve azonban nemcsak a harcmezőn lobogott: feleségül vette a vidéket birtokló Ozorai Borbálát, aki az Ozoraiak utolsó nőági örököse volt. Házasságuk után nagyszabású építkezésbe kezdett, és 1416-ban nekilátott egy olyan kastély felépítésének, amely inkább hasonlított egy itáliai palotára, mint komor középkori várra, és amely Magyarországon teljesen szokatlan volt ekkoriban. A korabeli krónikák szerint 1423-ra már állt a pompás épület, ahol Pipó maga Zsigmond királyt is vendégül látta.

Pipó alakja - akinél olyan kimagasló történelmi személy töltötte apródéveit, mint Hunyadi János - nemcsak mint építtető maradt fenn. A korabeli Magyarország egyik legfontosabb katonai vezetője volt, aki a török ellen vívott harcokban és a király belső ellenfeleivel szemben is meghatározó szerepet játszott. Hűsége Zsigmondhoz rendíthetetlennek bizonyult, s ezért kortársai tisztelték, ellenfelei pedig rettegték. Neve egybeforrt Ozorával, ahol a vár nemcsak otthona, hanem hatalmának szimbóluma is lett.