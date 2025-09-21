Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galéria: templomtorony, csend és végtelen nyugalom – Barangolj ősszel a legbájosabb települések közt Magyarországon

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 16:15
őszi hangulatvidék
Ahogy megérkezik az ősz, a magyar táj mintha elcsendesülne, és új színekbe öltözve mesélne a múltról. Ilyenkor érdemes felfedezni a legbájosabb falvakat, ahol a természet és az épített örökség együtt teremti meg a tökéletes őszi hangulatot.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A legbájosabb falvak és városok nemcsak nyáron, de ősszel is különleges arcukat mutatják: ilyenkor a lombok színei új fényt adnak a régi házaknak, a szűk utcáknak és a dombok ölelte tájaknak. Ezek a települések nem csupán természeti környezetükkel, hanem fekvésükkel, épített örökségükkel és megőrzött hangulatukkal is rabul ejtenek. Egy őszi séta Magyarország legszebb falvaiban festői látványt kínálnak.

legbájosabb falvak, Zebegény, kék-fehér házikó
A legbájosabb falvak és városok ősszel is tartalmas programokat kínálnak. A Dunakanyar ékköveként ismert Zebegény közel is fekszik a fővároshoz
Fotó: Anett Wiedermann

A legbájosabb falvak, települések ősszel is tökéletes úti célok, ha itthon barangolnál

Egy-egy séta a macskaköves utcákon, egy kilátópont vagy templomkert csendje ilyenkor talán még mélyebb élményt nyújt. A gondosan rendben tartott faluképek, a népi építészet emlékei, a harangszóval szegélyezett délutánok mintha egy régi világba repítenének vissza.

Nem kell hosszú nyaralás, vagy ősz-elő – akár egy napra is érdemes felkeresni ezeket a helyeket, főleg akkor, amikor a táj már az ősz minden árnyalatát magára ölti. A sárguló szőlők, a ködbe vesző dombok, a rozsdabarna lombok közé simuló háztetők olyan látványt nyújtanak, amit képeslap sem tud visszaadni. Ezek a falvak nem csak úti célok: egy-egy látogatás igazi lelki feltöltődés is lehet a rohanó hétköznapok után. A vidéki Magyarország gyönyörű, amikor magára ölti őszi színeit.

Galériánkban, mely az alábbi képre kattintva nyílik meg, a legszebb magyar településeket, mint például Lillafüredet, Palkonyát, Szalafőt, vagy a Budapesthez közeli Szentendrét láthatod őszi színekbe öltözve. Gyere velünk egy virtuális utazásra!

Szalafő: az Őrség egyik legautentikusabb faluja, ahol az őszi fények alatt a szeres településszerkezet és a zsúpfedeles házak különös hangulatot árasztanak.
Szentendre: a színes házak, a macskaköves utcák és a templomtornyok felett lebegő ködös őszi reggelek igazi festői hangulatot teremtenek.
Zebegény: A Dunakanyar egyik gyöngyszeme, ahol az ősz festővászonra kívánkozik. A templomdomb, a Kós Károly által tervezett épületek és a Duna kanyarulata felejthetetlen látványt kínál.
Tihany: a félsziget csúcsa ilyenkor nyugodtabb, de annál szebb. Az apátság, az aprócska ófalu és a Balaton látványa az őszi napfényben aranyba borul.
Lillafüred: a Bükk-hegység ölelésében fekvő település páratlan természeti környezete és a Hámori-tó tükrében csillogó őszi lombok együttese mesébe illő látványt nyújt. A lillafüredi Palotaszálló környéke ilyenkor különösen varázslatosak.
Hollókő: A világörökségi falu ilyenkor csendesebb arcát mutatja, de épp ez adja meg különleges báját. A palóc házak, a vár és az erdő színei ősszel új életre kelnek.
Palkonya: a Villányi borvidék egyik legszebb faluja, ahol a pincefalu és a dombokra futó szőlősorok ősszel is igazi élményt kínálnak – különösen a szüreti időszakban.
Szigliget: a Balaton egyik legszebb fekvésű települése, ahol a régi présházak, a várrom és a vulkanikus dombok között megbúvó kis utcák ősszel is lenyűgöznek.
Galéria: A legbájosabb falvak, települések Magyarországon
1/8
Szalafő: az Őrség egyik legautentikusabb faluja, ahol az őszi fények alatt a szeres településszerkezet és a zsúpfedeles házak különös hangulatot árasztanak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu