Fedezd fel velünk Gemenc vadregényes birodalmát – Európa legnagyobb ártéri erdeje a Duna mentén

Ha létezik hely Magyarországon, ahol a természet minden arcát láthatod, akkor az Gemenc. Szekszárd és Baja között, Budapesttől mindössze 130 kilométerre található az ország legnagyobb ártéri erdeje, amely 30 kilométeren át kíséri a Duna lassú kanyarulatait. Holtágak, tavak, mocsaras részek, galériaerdők és árnyas ligetek alkotják ezt a vadregényes világot, amely Európában is egyedülálló.

Ősszel Gemenc a legvarázslatosabb arcát mutatja: a felbecsülhetetlen értékű csöndet és friss levegőt arany színben pompázó lombokkal koronázza meg.

Fotó: ninii / Shutterstock

Néhány fontos ok, amiért idén ősszel irány Gemenc!

Gemenc több mint 180 négyzetkilométeren terül el, és nem véletlenül tartják számon kontinensünk legnagyobb összefüggő ártéri erdőjeként. A vízjárás állandóan formálja: esős időszakban a mellékágak megtelnek vízzel, a szárazabb évszakban viszont kiszáradnak, így mindig más arcát mutatja a táj. A ligetek sűrűje sok helyen szinte járhatatlan, éppen ezért az erdő igazi menedéke lett a vadon élő állatoknak.

Ha szerencséd van, akár vaddisznókkal is összefuthatsz a csendes gemenci erdőben

Fotó: MMCez / Shutterstock

A fák között óriási füzeket, nyárfákat és tölgyeket találunk, köztük magasodik Magyarország legnagyobb fája, a Móricz-Duna partján álló Pörbölyi Titán, egy több mint százéves csomoros fekete nyár, amely 12 méteres kerületével lenyűgözi a látogatót. A madárvilág legalább ilyen különleges: itt élt a híres fekete gólyapár, Tóbiás és Sára, akiknek életét webkamerán keresztül az egész ország figyelhette.

Amikor a gemenci erdő őszi színekbe burkolózik, a csend, a tájra leszálló köd és a friss levegő idilli hangulatot kínál.

Fotó: belizar / Shutterstock

Szarvasbőgéstől jégmadárig

A Gemenci-erdőben él az ország egyik legszebb gímszarvas-populációja, hatalmas agancsokkal, amelyek világszerte híresek a vadászok körében. Nyár végén és ősz elején a szarvasbőgés idején szervezett éjszakai túrákon hallgathatjuk a hímek hangos „szerelmi” kiáltásait – felejthetetlen élmény, amely minden évben turisták százait csalogatja ide.

A gemenci erdők másik pompás állatfaja az őz, amelyek a szarvasok mellett szintén gyakori vendégek itt

Fotó: MMCez / Shutterstock

De nem kell vadászidényre várni ahhoz, hogy különleges állatokat lássunk: kócsagok, gémek, jégmadarak, rétisasok és hódok is otthonra leltek itt. A szerencsésebbek még őzzel vagy vaddisznóval is összefuthatnak egy-egy kirándulás során.

Felfedezőtúra Gemenc szívében: kisvasút, kenu, tanösvények

Gemenc felfedezésére több lehetőség is kínálkozik. Nyáron, és kora ősszel a kanyargó vízi utak miatt a kenus és kajakos túrák különösen népszerűek, de a két keréken érkezők és a gyalogos kirándulók is számtalan ösvény közül választhatnak. Az erdőn keresztül halad a Gemenci Erdei Vasút – az ország egyetlen ártéri kisvasútja –, amely 30 kilométeren visz végig a természetvédelmi területen.