Fedezd fel velünk Gemenc vadregényes birodalmát – Európa legnagyobb ártéri erdeje a Duna mentén

Ha létezik hely Magyarországon, ahol a természet minden arcát láthatod, akkor az Gemenc. Szekszárd és Baja között, Budapesttől mindössze 130 kilométerre található az ország legnagyobb ártéri erdeje, amely 30 kilométeren át kíséri a Duna lassú kanyarulatait. Holtágak, tavak, mocsaras részek, galériaerdők és árnyas ligetek alkotják ezt a vadregényes világot, amely Európában is egyedülálló.
Gemenc több mint 180 négyzetkilométeren terül el, és nem véletlenül tartják számon kontinensünk legnagyobb összefüggő ártéri erdőjeként. A vízjárás állandóan formálja: esős időszakban a mellékágak megtelnek vízzel, a szárazabb évszakban viszont kiszáradnak, így mindig más arcát mutatja a táj. A ligetek sűrűje sok helyen szinte járhatatlan, éppen ezért az erdő igazi menedéke lett a vadon élő állatoknak.
A fák között óriási füzeket, nyárfákat és tölgyeket találunk, köztük magasodik Magyarország legnagyobb fája, a Móricz-Duna partján álló Pörbölyi Titán, egy több mint százéves csomoros fekete nyár, amely 12 méteres kerületével lenyűgözi a látogatót. A madárvilág legalább ilyen különleges: itt élt a híres fekete gólyapár, Tóbiás és Sára, akiknek életét webkamerán keresztül az egész ország figyelhette.
A Gemenci-erdőben él az ország egyik legszebb gímszarvas-populációja, hatalmas agancsokkal, amelyek világszerte híresek a vadászok körében. Nyár végén és ősz elején a szarvasbőgés idején szervezett éjszakai túrákon hallgathatjuk a hímek hangos „szerelmi” kiáltásait – felejthetetlen élmény, amely minden évben turisták százait csalogatja ide.
De nem kell vadászidényre várni ahhoz, hogy különleges állatokat lássunk: kócsagok, gémek, jégmadarak, rétisasok és hódok is otthonra leltek itt. A szerencsésebbek még őzzel vagy vaddisznóval is összefuthatnak egy-egy kirándulás során.
Gemenc felfedezésére több lehetőség is kínálkozik. Nyáron, és kora ősszel a kanyargó vízi utak miatt a kenus és kajakos túrák különösen népszerűek, de a két keréken érkezők és a gyalogos kirándulók is számtalan ösvény közül választhatnak. Az erdőn keresztül halad a Gemenci Erdei Vasút – az ország egyetlen ártéri kisvasútja –, amely 30 kilométeren visz végig a természetvédelmi területen.
A legjobb kiindulópont a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ: interaktív kiállítással, tanösvényekkel, kerékpár- és hajóbérlési lehetőséggel várja a látogatókat. Innen indulnak a tematikus sétautak is, például a Molnárka tanösvény vagy a Forgó-tavi ösvény.
Ha több napra érkeznénk, vadászházak, vendégházak és az Alsó-Duna völgyében található Karapancsai kastély kínálnak szálláslehetőséget. A kastély és a hozzá tartozó major a Habsburgok fényűző vadászatairól híres, és ma is különleges hangulatot áraszt.
Hasznos tudnivalók indulás előtt
Gemenc a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és 1977 óta áll természetvédelmi oltalom alatt. A folyó vízállása meghatározza a látogathatóságot: magas víz esetén a túraösvények víz alá kerülnek, ilyenkor az erdő zárva tart. Az is előfordulhat, hogy vadgazdálkodási munkák miatt ideiglenes korlátozásokat vezetnek be, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni.
