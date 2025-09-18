Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A gemenci erdő ősszel is izgalmas úti cél

Fedezd fel velünk Gemenc vadregényes birodalmát – Európa legnagyobb ártéri erdeje a Duna mentén

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 08:45
Ha szereted a természet rejtett kincseit, ahol minden kanyar után újabb meglepetés vár, van egy hely, amit semmiképpen sem hagyhatsz ki. Ez a hely nem más, mint Gemenc, ahol a Duna és az erdő találkozásából egy valódi földi paradicsom született meg.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha létezik hely Magyarországon, ahol a természet minden arcát láthatod, akkor az Gemenc. Szekszárd és Baja között, Budapesttől mindössze 130 kilométerre található az ország legnagyobb ártéri erdeje, amely 30 kilométeren át kíséri a Duna lassú kanyarulatait. Holtágak, tavak, mocsaras részek, galériaerdők és árnyas ligetek alkotják ezt a vadregényes világot, amely Európában is egyedülálló.

Őszi Gemenc aranysárga lombbal és vízfelülettel
Ősszel Gemenc a legvarázslatosabb arcát mutatja: a felbecsülhetetlen értékű csöndet és friss levegőt arany színben pompázó lombokkal koronázza meg.
Fotó: ninii / Shutterstock

Néhány fontos ok, amiért idén ősszel irány Gemenc!

Gemenc több mint 180 négyzetkilométeren terül el, és nem véletlenül tartják számon kontinensünk legnagyobb összefüggő ártéri erdőjeként. A vízjárás állandóan formálja: esős időszakban a mellékágak megtelnek vízzel, a szárazabb évszakban viszont kiszáradnak, így mindig más arcát mutatja a táj. A ligetek sűrűje sok helyen szinte járhatatlan, éppen ezért az erdő igazi menedéke lett a vadon élő állatoknak.

Wild,Boar,Family,Running,To,The,Forest
Ha szerencséd van, akár vaddisznókkal is összefuthatsz a csendes gemenci erdőben
Fotó: MMCez / Shutterstock

A fák között óriási füzeket, nyárfákat és tölgyeket találunk, köztük magasodik Magyarország legnagyobb fája, a Móricz-Duna partján álló Pörbölyi Titán, egy több mint százéves csomoros fekete nyár, amely 12 méteres kerületével lenyűgözi a látogatót. A madárvilág legalább ilyen különleges: itt élt a híres fekete gólyapár, Tóbiás és Sára, akiknek életét webkamerán keresztül az egész ország figyelhette.

ködös őszi gemenci erdő tóval és színes lombokkal
Amikor a gemenci erdő őszi színekbe burkolózik, a csend, a tájra leszálló köd és a friss levegő idilli hangulatot kínál.
Fotó: belizar / Shutterstock

Szarvasbőgéstől jégmadárig

A Gemenci-erdőben él az ország egyik legszebb gímszarvas-populációja, hatalmas agancsokkal, amelyek világszerte híresek a vadászok körében. Nyár végén és ősz elején a szarvasbőgés idején szervezett éjszakai túrákon hallgathatjuk a hímek hangos „szerelmi” kiáltásait – felejthetetlen élmény, amely minden évben turisták százait csalogatja ide.

őzek a gemenci erdőben
A gemenci erdők másik pompás állatfaja az őz, amelyek a szarvasok mellett szintén gyakori vendégek itt
Fotó: MMCez / Shutterstock

De nem kell vadászidényre várni ahhoz, hogy különleges állatokat lássunk: kócsagok, gémek, jégmadarak, rétisasok és hódok is otthonra leltek itt. A szerencsésebbek még őzzel vagy vaddisznóval is összefuthatnak egy-egy kirándulás során.

Felfedezőtúra Gemenc szívében: kisvasút, kenu, tanösvények

Gemenc felfedezésére több lehetőség is kínálkozik. Nyáron, és kora ősszel a kanyargó vízi utak miatt a kenus és kajakos túrák különösen népszerűek, de a két keréken érkezők és a gyalogos kirándulók is számtalan ösvény közül választhatnak. Az erdőn keresztül halad a Gemenci Erdei Vasút – az ország egyetlen ártéri kisvasútja –, amely 30 kilométeren visz végig a természetvédelmi területen.

Gemenci kisvasút az állomáson
Ha elfáradnánk, csak pattanjunk fel a kisvasútra, hogy vonatozás közben gyönyörködhessünk Gemenc csendes szépségében. Fotó: Richard Semik / Shutterstock

A legjobb kiindulópont a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ: interaktív kiállítással, tanösvényekkel, kerékpár- és hajóbérlési lehetőséggel várja a látogatókat. Innen indulnak a tematikus sétautak is, például a Molnárka tanösvény vagy a Forgó-tavi ösvény.

Ha több napra érkeznénk, vadászházak, vendégházak és az Alsó-Duna völgyében található Karapancsai kastély kínálnak szálláslehetőséget. A kastély és a hozzá tartozó major a Habsburgok fényűző vadászatairól híres, és ma is különleges hangulatot áraszt.

őszi út a gemenci erdőben
Gemenc nem messze található Bajától, így az erdei élmény egy bajai kirándulás szerves része is lehet
Fotó: belizar / Shutterstock

Hasznos tudnivalók indulás előtt

Gemenc a Duna–Dráva Nemzeti Park része, és 1977 óta áll természetvédelmi oltalom alatt. A folyó vízállása meghatározza a látogathatóságot: magas víz esetén a túraösvények víz alá kerülnek, ilyenkor az erdő zárva tart. Az is előfordulhat, hogy vadgazdálkodási munkák miatt ideiglenes korlátozásokat vezetnek be, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni.

Photo,Of,Old,Danube,At,Gemenc
Nyár végén, ősz elején elcsendesül az erdő, Gemenc ilyenkor a legszebb arcát mutatja
Fotó: Robert Keresztes / Shutterstock

