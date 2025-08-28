Ezekkel a kihagyhatatlan programokkal várnak benneteket az Állatkertek Éjszakája alkalmából

Augusztus utolsó péntekén ismét életre kelnek a hazai állatkertek a csillagok alatt! 2025. augusztus 29-én az ország több városában különleges esti programokkal várják a látogatókat az Állatkertek Éjszakája alkalmából. Megleshetjük a ragadozók vacsoráját, bepillanthatunk a kulisszák mögé, és egészen más szemszögből élhetjük át az állatkertek varázsát.

Állatkertek Éjszakája: ezek a programok várnak augusztus 29-én!

Állatkertek Éjszakája: a legizgalmasabb helyszínek és programok idén

Győr – Xantus János Állatkert

9027 Győr, Kiskút-liget

Xantus János Állatkert

Győrben a látogatók nemcsak a lakók éjszakai életébe leshetnek be, hanem a kulisszák mögé is: megmutatják, hol készülnek elő az etetésekre, és hogy járnak be a gondozók a ragadozókhoz.

16:00–20:40: kreatív sarok, papírforgó készítés

17:00: megnyitó

17:30–21:00: kulisszajárás (elefántház, gazdasági udvar, állatorvosi rendelő, mentőközpont)

18:00: Zoo show + kapibara simogató és etetés

19:00: tigrisek vacsorája

20:00: oroszlánok vacsorája

20:30 és 21:15: éjszakai „kalandozoo” túrák

A programok külön jegy nélkül, a normál állatkerti belépővel látogathatók.

Debrecen – Debreceni Állat- és Növénykert, Nagyerdei Kultúrpark

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Debreceni Állat- és Növénykert

A „Városi Vadon” tematika jegyében a debreceni állatkert idén igazi dzsungelhangulatot varázsol az éjszakába. Trópusi állatok, látványetetések és interaktív élmények sora várja a közönséget.

18:30: kapunyitás

19:00–22:30: látványetetések több mint 15 fajnál (zsiráfok, oroszlánok, tigrisek, lajhárok, tapírok, nyílméregbékák)

19:00–22:30: arcfestés, világító ásványok, mikroszkópos bemutatók, illatösvény, madárhang-felismerés

19:00–22:30: gondozói sztorik és interaktív beszélgetések

19:00–22:30: különleges „lépj be egy kifutóba!” kiállítás

Zárás: 23:00

Veresegyház – Medveotthon

2112 Veresegyház, Patak u. 39.

Veresegyházi Medveotthon

A Veresegyházi Medveotthonban színes családi programok és különleges esti bemutatók teszik felejthetetlenné az Állatkertek Éjszakáját.

Főbb programok:

17:00–22:00: interaktív állati találkozások (medvék, nagyragadozók, ragadozó madarak, ormányos- és mosómedvék)

Maciműhely: állarcok készítése világító festékkel

Fotósarok UV fényben

Hangfelismerő játék és lámpás kaland a Suttogó Ösvényen

Éjszakai vonatozás

Ingyenes állatbemutatók:

17:30: ragadozó madárbemutató és madárröptetés

18:30: Predator program – nagyragadozók titkai

19:30: ormányos és mosómedve látványetetések

Pécs – Pécsi Állatkert

7600 Pécs, Ángyán János u. 1.