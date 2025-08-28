Ezekkel a kihagyhatatlan programokkal várnak benneteket az Állatkertek Éjszakája alkalmából

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 13:18
Ez az éjszaka a kalandról, tanulásról és varázslatos élményekről szól, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Augusztus 29-én ismét megrendezésre kerül az Állatkertek Éjszakája, amely során az állatkertek és vadasparkok rendhagyó esti programokkal nyitják meg kapuikat.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Augusztus utolsó péntekén ismét életre kelnek a hazai állatkertek a csillagok alatt! 2025. augusztus 29-én az ország több városában különleges esti programokkal várják a látogatókat az Állatkertek Éjszakája alkalmából. Megleshetjük a ragadozók vacsoráját, bepillanthatunk a kulisszák mögé, és egészen más szemszögből élhetjük át az állatkertek varázsát.

Állatkertek Éjszakája: ezek a programok várnak augusztus 29-én!
Fotó: Czeglédi Zsolt

Állatkertek Éjszakája: a legizgalmasabb helyszínek és programok idén

Győr – Xantus János Állatkert 

9027 Győr, Kiskút-liget

Fotó: Meszaroa Matyas

Győrben a látogatók nemcsak a lakók éjszakai életébe leshetnek be, hanem a kulisszák mögé is: megmutatják, hol készülnek elő az etetésekre, és hogy járnak be a gondozók a ragadozókhoz. 

  • 16:00–20:40: kreatív sarok, papírforgó készítés 
  • 17:00: megnyitó 
  • 17:30–21:00: kulisszajárás (elefántház, gazdasági udvar, állatorvosi rendelő, mentőközpont) 
  • 18:00: Zoo show + kapibara simogató és etetés 
  • 19:00: tigrisek vacsorája 
  • 20:00: oroszlánok vacsorája 
  • 20:30 és 21:15: éjszakai „kalandozoo” túrák 

A programok külön jegy nélkül, a normál állatkerti belépővel látogathatók. 

Debrecen – Debreceni Állat- és Növénykert, Nagyerdei Kultúrpark

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Forrás: Debreceni Állatkert

A „Városi Vadon” tematika jegyében a debreceni állatkert idén igazi dzsungelhangulatot varázsol az éjszakába. Trópusi állatok, látványetetések és interaktív élmények sora várja a közönséget. 

  • 18:30: kapunyitás 
  • 19:00–22:30: látványetetések több mint 15 fajnál (zsiráfok, oroszlánok, tigrisek, lajhárok, tapírok, nyílméregbékák) 
  • 19:00–22:30: arcfestés, világító ásványok, mikroszkópos bemutatók, illatösvény, madárhang-felismerés 
  • 19:00–22:30: gondozói sztorik és interaktív beszélgetések 
  • 19:00–22:30: különleges „lépj be egy kifutóba!” kiállítás 
  • Zárás: 23:00 

Veresegyház – Medveotthon 

2112 Veresegyház, Patak u. 39.

Fotó: Kurucz Árpád

A Veresegyházi Medveotthonban színes családi programok és különleges esti bemutatók teszik felejthetetlenné az Állatkertek Éjszakáját. 

Főbb programok: 

  • 17:00–22:00: interaktív állati találkozások (medvék, nagyragadozók, ragadozó madarak, ormányos- és mosómedvék) 
  • Maciműhely: állarcok készítése világító festékkel 
  • Fotósarok UV fényben 
  • Hangfelismerő játék és lámpás kaland a Suttogó Ösvényen 
  • Éjszakai vonatozás 

Ingyenes állatbemutatók: 

  • 17:30: ragadozó madárbemutató és madárröptetés 
  • 18:30: Predator program – nagyragadozók titkai 
  • 19:30: ormányos és mosómedve látványetetések 

Pécs – Pécsi Állatkert 

7600 Pécs, Ángyán János u. 1.

Fotó: Sóki Tamás

Pécsen az állatkert 65. születésnapját ünneplik, így a szokásos esti programokat igazi fesztiválhangulat egészíti ki. 

  • 15:00–22:00: látványetetések 
  • 15:15–16:00: oktatóterem: hangoló zenés gyermekszínház – „Állati kívánságok” 
  • 16:00–19:30: mókusmajmok előtti tér: kézműveskedés, fajátékok 
  • 17:00–18:00: oktatóterem: vulkánkísérlet (PTE-TTK) 
  • 18:00–19:30: főépület mellett: ManchRanch kalandok – találkozás Kókusszal és társaival 
  • 19:30–20:30: tigrisház: interaktív fizikai kísérletek 
  • 20:30–22:00: szabadtéri színpad/Lámaudvar: csillagles (derült időben) 
  • 19:30–22:30: park: fényfestés 
  • 21:50–22:10: csimpánzkifutó felett: tűzzsonglőr show a Flame Fusion csapatával 

A programok normál belépőjeggyel látogathatók. 

Pénztárzárás: 21:30.

Budapest – Fővárosi Állat- és Növénykert 

1146 Budapest, Állatkerti körút 6–12.

Fotó: Kovács Attila

A budapesti állatkert mindig különleges élményt nyújt az Állatkertek Éjszakáján (is): tréningek, előadások, fényfestés és planetárium teszi igazán varázslatossá az éjszakát. 

  • 19:00–23:00: több tucat ismeretterjesztő előadás és vetítés 
  • Fókatréning, elefánttréning, cápás búvárbemutató 
  • Tűzzsonglőr és LED-show a Főkapu téren, zenei produkciókkal 
  • Vurstli zóna a Schaftner-féle körhintával 
  • Csillagles az Utazó Planetáriumban, a Varázshegyben 
  • Fényfestés, kézműves foglalkozások, bátorságpróba, kvízek 

Látogatható állatházak: Japánkert, Pálmaház, Akvárium, Aligátorház, Sárkányház, Dél-Amerika kifutó, Pákásztanya, Mérgesház, Varázshegy, Elefántház, Majorság, Cápasuli, Pónikarám, Biodóm külső kifutói.

Az Állatkertek Éjszakája jegyeddel a BKK bizonyos járatain ingyen utazhatsz a rendezvény helyszínére, és onnan haza 2025. augusztus 29. 18:00 órától – 2025. augusztus 30. 01:00 óráig. Utazási jogosultságodat Állatkertek Éjszakájára szóló jegyed felmutatásával tudod igénybe venni. 

