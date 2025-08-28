Ezekkel a kihagyhatatlan programokkal várnak benneteket az Állatkertek Éjszakája alkalmából

Augusztus utolsó péntekén ismét életre kelnek a hazai állatkertek a csillagok alatt! 2025. augusztus 29-én az ország több városában különleges esti programokkal várják a látogatókat az Állatkertek Éjszakája alkalmából. Megleshetjük a ragadozók vacsoráját, bepillanthatunk a kulisszák mögé, és egészen más szemszögből élhetjük át az állatkertek varázsát.
9027 Győr, Kiskút-liget
Győrben a látogatók nemcsak a lakók éjszakai életébe leshetnek be, hanem a kulisszák mögé is: megmutatják, hol készülnek elő az etetésekre, és hogy járnak be a gondozók a ragadozókhoz.
A programok külön jegy nélkül, a normál állatkerti belépővel látogathatók.
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
A „Városi Vadon” tematika jegyében a debreceni állatkert idén igazi dzsungelhangulatot varázsol az éjszakába. Trópusi állatok, látványetetések és interaktív élmények sora várja a közönséget.
2112 Veresegyház, Patak u. 39.
A Veresegyházi Medveotthonban színes családi programok és különleges esti bemutatók teszik felejthetetlenné az Állatkertek Éjszakáját.
7600 Pécs, Ángyán János u. 1.
Pécsen az állatkert 65. születésnapját ünneplik, így a szokásos esti programokat igazi fesztiválhangulat egészíti ki.
A programok normál belépőjeggyel látogathatók.
Pénztárzárás: 21:30.
1146 Budapest, Állatkerti körút 6–12.
A budapesti állatkert mindig különleges élményt nyújt az Állatkertek Éjszakáján (is): tréningek, előadások, fényfestés és planetárium teszi igazán varázslatossá az éjszakát.
Látogatható állatházak: Japánkert, Pálmaház, Akvárium, Aligátorház, Sárkányház, Dél-Amerika kifutó, Pákásztanya, Mérgesház, Varázshegy, Elefántház, Majorság, Cápasuli, Pónikarám, Biodóm külső kifutói.
