Egy középkori írnok hibája évszázadokra összezavarta a történészeket – most végre megfejtették a rejtélyt

Kevésbé ismert, mint Beowulf, Gilgames vagy Arthur király legendája, a Wade éneke azonban évszázadokkal ezelőtt hasonló népszerűségnek örvendett Angliában. Az eposz annyira közismert volt, hogy Geoffrey Chaucer is kétszer hivatkozik rá műveiben. Mára viszont szinte teljesen feledésbe merült – részben egy középkori másoló hibája miatt, amely évszázadokra megzavarta a kutatókat.

A Wade éneke a 12. században született, hőse pedig – a korábbi feltételezések szerint – természetfeletti lényekkel harcolt. Egyetlen fennmaradt részlete egy 13. századi latin nyelvű prédikációban olvasható, amely egy töredéket idéz az eposzból közép angol nyelven. A benne szereplő „ylues” szót évszázadokon át „tündéreknek” fordították, így úgy vélték, a történet varázslatos lényekkel van tele.

A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most teljesen új értelmezést javasoltak. Szerintük egy másolási hiba miatt olvassák évszázadok óta félre a szöveget: az eredeti szóban egy „w” betűt „y”-ként írtak le – vagyis a „tündérek” valójában „farkasok”. A kifejezés nem természetfeletti lényeket, hanem veszélyes embereket jelölt allegorikusan. Egy másik szó, amelyet eddig „szellemeknek” fordítottak, szintén félreértelmezett volt – valójában „tengeri kígyókat” jelent.

- Ez az új olvasat alapjaiban változtatja meg Wade legendáját. Már nem egy szörnyvadász hősről van szó, akárcsak Beowulf esetében, hanem egy olyan figuráról, aki a lovagregények világába illik, hasonlóan Sir Lancelothoz vagy Gawainhoz – mondta Dr. Seb Falk, a tanulmány egyik szerzője, a tudománytörténet kutatója és a Cambridge-i Girton College munkatársa.

Chaucer és a lovagi hős

A kutatás nemcsak Wade személyének értelmezését alakítja át, hanem segít tisztázni Chaucer utalásait is. A középkori szerző többször is megemlíti a Wade énekét olyan udvari, romantikus környezetben, amelyekbe egy sötét korszakbeli harcos – mint Beowulf – nem illett volna. Az új értelmezés szerint azonban Wade egy udvari hős volt, így ezek a hivatkozások logikusabbá válnak. A kutatást vezető másik szerző, Dr. James Wade szerint – aki maga is Girton College-i irodalomtörténész – a prédikáció teljes szövegének elemzése kulcsfontosságú volt. A latin szónoklat ugyanis az alázat témájáról szólt, és arra figyelmeztetett, hogy némely emberek „farkasok”, például hatalommániás zsarnokok, akik minden eszközt bevetnek céljaik elérésére.

A töredék korábbi értelmezése így hangzott - Némelyek tündérek, némelyek viperák, mások vízi szellemek: nincs férfi, csak Hildebrand (Wade apja). Az új fordítás szerint viszont: Némelyek farkasok, némelyek kígyók, mások tengeri kígyók, akik a víz közelében élnek. Nincs más férfi, csak Hildebrand.

Ez az új olvasat sokkal jobban illeszkedik a prédikáció erkölcsi mondanivalójához, és új fényt vet az eposz műfajára is.