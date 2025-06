/Ezt neked is látnod kell! Szellemjárta kempingre bukkantunk a Balatonnál

A kísérteties helyek, mint egy szellemjárta kemping, kastély, város vagy hajó mindig is nagy figyelemnek örvendtek, különösen a parakutatók és az izgalmakat hajszolók körében. Bár manapság egyre kevesebben hisznek a szellemekben és a túlvilágban, mégis akad néha egy-egy titokzatos árnyék vagy furcsa zörej, ami teljesen ránk hozza a frászt. Napjainkban az emberiség ugyanis próbál racionális magyarázatokat találni a legrejtélyesebb dolgokra is, melyekre még a tudomány sem tud egyértelmű választ adni. Ilyen különös helyre bukkantunk a Balaton partján is.

Szellemjárta kempingre bukkantunk a Balatonnál

Fotó: YouTube

Magyarország bővelkedik hátborzongató kastélyokban, elhagyatott, romos épületekben, csendes szellemvárosokban, azonban akadnak olyan helyek, amelyek első ránézésre teljesen átlagosnak tűnnek, mégis mérhetetlen szomorúságot árasztanak maguktól, ilyen volt egykor a keszthelyi Zala Kemping is.

Szellemjárta kemping a Balatonnál: a keszthelyi Zala Kemping

A Zala Kemping és Üdülőfalu a rendszerváltás után szerzett hatalmas népszerűséget, ahova évről évre ellátogattak a pihenni vágyók, de a hatalmas nyüzsgés mára csak emlék. A hely ugyanis hosszú éveken át vonzotta a nyaralókat, 2019-ben viszont végleg bezárta kapuit.

A magyar tenger egyik legnagyobb, 750 méteren elnyúló kempingjéhez saját partszakasz tartozott. A terület 4000 embert tudott befogadni egyszerre, ami nemcsak a magyar embereket vonzotta, hanem a külföldieket is. A kempingben azonban a vakációra érkezők mellett bakancsos turisták, kerékpárosok és átutazók is megfordultak.

Megdöbbentő, mi maradt a kempingből

Fotó: YouTube

A 4 hektáron elterülő hely nem véletlen kapta az üdülőfalu elnevezést, hiszen az ide látogatók a kempingben szinte mindent megtaláltak, amire csak szükségük volt. Az emberek bevásárolhattak a helyi ABC-ben, de kávézóba és étterembe is beülhettek. A sport szerelmesei számos lehetőség közül választhattak, a kempingben voltak sportpályák, teniszpályák és minigolf. A kisgyermekes családoknak játszóterekkel kedveztek. Továbbá, aki nem akart bemerészkedni a Balatonba, a kemping wellness részlegére is ellátogathatott, ahol több medence várta.