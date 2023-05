Házi fagyi készítése – itt a tuti recept (x)

A házi készítésű fagylalt nagy ritkaság. A közelgő nyár kapcsán érdemes megismerni néhány receptet a remek finomságokhoz. Kiderült, hogy akár otthon is el lehet készíteni ezeket. Csak jóakarat és bevált receptek kellenek hozzá! Az alábbiakban bemutatunk egy tuti javaslatot. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy az egészséges, természetes termékekből, például friss gyümölcsből vagy tejtermékekből összeállított házi fagylalt nem csak ízletes, de értékes nassolnivaló is lehet! Szóval, munkára!