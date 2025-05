Közleményt adtak ki a SZÉP-kártyákról

A tárca hangsúlyozta: a kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni akár utazásra, kikapcsolódásra is. A családok gondtalan pihenését a kormány a SZÉP-kártyával is kiemelten támogatja, amely a hazai turizmus teljesítményéhez is érdemben hozzájárul.

Áprilisban a SZÉP-kártya feltöltések mellett a költések is kimagaslóan alakultak, előbbi 35, utóbbi 14 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi szintet.

Az év első négy hónapjában közel 170 milliárdos SZÉP-kártya feltöltés segítette a hazai turizmust és a családok belföldi kikapcsolódását

- ismertette az NGM.

2025 áprilisában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke több mint 64 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakát 35 százalékkal múlta felül. A kártyabirtokosok összesen közel 43 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáikról, 14 százalékkal többet, mint 2024 áprilisában.

2025. január-április között a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 169 milliárd forintot, ami az előző év azonos időszakát közel 8 százalékkal múlta felül. A kártyabirtokosok összesen mintegy 140 milliárd forintot használtak fel április végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest 8 százalékkal nőttek.

Az adatok rávilágítanak arra, hogy a SZÉP-kártya a hazai turizmus egyik motorja, amely a lakosság széles rétegei számára nyújt lehetőséget a belföldi utazásra, kikapcsolódásra

- hangsúlyozta az NGM.

A kormány a SZÉP-kártyával kiemelten támogatja a magyar családok gondtalan pihenését, akik egyre szélesebb körben tudják felhasználni kártyáikat. Az elfogadóhelyek száma idén áprilisban meghaladta a 156 ezret, ami 7,4 százalékos növekedést jelent tavaly márciushoz képest.

A kormány azon dolgozik, hogy a SZÉP-kártya ne csak fizikai formában, hanem digitálisan is elérhető legyen a családok számára, ezáltal is megkönnyítve a kedvezményes béren kívüli juttatás felhasználását

- írta közleményében az NGM.