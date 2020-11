Százötvenszer mentett életet a magyar férfi: a vérében van a segítség Lászlónak, aki a járvány alatt sem képes megállni

A nyugdíjas rendőr 150 egységnyi vére kering más embe­rekben – a 80-as évek óta ugyanis ennyi életmentő folyadékot csapoltak le a testéből.

Sokan a tű és a vér látványától is rosszul vannak, mások elájulnak, ha csak arra gondolnak, meg fogják őket szúrni. De nem a 66 éves Nagy László, aki az 1980-as évektől már százötvenszer ült az Országos Vérellátó Szolgálat valamely székébe, hogy vérével segítse az életmentést. Egy véradáskor 4,5 deciliter, azaz egy egység vért vesznek le felhasználásra a szakemberek, ez azt is jelenti, hogy a nyugdíjas rendőr összesen 150 egységnyi vérét adta már a betegekért.







A nyugdíjasnak termé- szetes, hogy egy évben annyiszor megy vért adni, ahányszor csak lehetséges © FACEBOOK / Országos Vérellátó Szolgálat

– 1976-ban jelentkeztem a rendőrségre, utcai rendőr, vagyis járőr voltam. A 80-as években volt egy takarítónőnk, aki szervezte a véradásokat. Engem is megkérdezett, én pedig örömmel mentem. Eleinte évente négyszer adtam, az utóbbi pár évben azonban már ötször is elmentem – mesélte a Borsnak büszkén László, akinek valószínűleg ez, a 150. véradása volt az utolsó. Menne ő még, ám a korhatár miatt már nem teheti meg. Lászlónak egyébként 0 RhD negatív a vércsoportja, ez azt jelenti, hogy az ő vérét bárki gyógyítására fel tudják használni, így nagyon valószínű, hogy mára mind a 150 egység más emberek ereiben csörgedez. A nyugdíjas rendőr nemcsak segít a vérével, magával is jót tesz közben.

– Soha nem voltam műtve, az orvost is mostanában csak telefonon hallom. A munkahelyi stressz volt az egyetlen, ami megviselt, magas is lett kicsit a vérnyomásom, de gyógyszerekkel és éppen a véradásokkal az is kordában tartható volt eddig, hiszen véradás után mindig kicsit alacsonyabb az érték – folytatta László, akinek a legjobb érzés mégsem ez.

Az utóbbi években mi, véradók kapunk a Vérellátó Szolgálattól SMS-t, ha kiszállították a vérünket egy-egy kórházba. Jó érzés tudni, hogy segíthettem – magyarázta a véradó, aki nem csak a rendőri munkájával és a vérével segít. Rendszeresen támogat pénzzel egy gyermekétkeztetési alapítványt, egy kutyás kutató-mentő szolgálatot és a Madárkórházat is. László 2019-ben a véradási aktivitás elismeréseként járó arany fokozatú Pelikán-díjat is megkapta.