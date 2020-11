Három életet ment meg egyetlen véradó

Folyamatosan szükség van a frissre

Vérátömlesztésre elsősorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor és műtétek során van szükség. Számos sú­lyos betegség, mint a vér­képzőszervi vagy rossz­indulatú betegségek is jó eséllyel gyógyít­hatók, de a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítményt kell kapnia.

Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, amit akár három különböző beteg is megkaphat. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény, a trombocitakészítmény csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága – mondta dr. Nagy Sándor, az OVSZ szakmai fôigazgató-helyettese.

4,5 decit vesznek le

A véradónak először egy kérdőívet kell kitöltenie az életvitelről, a betegségekről, gyógyszerszedési szokásokról. Ezután a megszúrt ujjbegyből vett vérből meghatározzák a vércsoportot, majd vérnyomást, pulzust mérnek.

Egy véradáson 4,5 deci vért vesznek le, és mellette még három kémcsőnyi vért.

Erre az utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz van szükség. Maga a vérvétel ideális esetben 5–10 percig tart, a teljes folyamat az előzetes orvosi vizsgálattal és a kérdőív kitöltésével együtt sem szokott hosszabb lenni 1,5 óránál. A véradáshoz elengedhetetlen szűrővizsgálatokat – HIV, Hepatitis A és Hepatitis B, szifilisz – anonim módon végzik el, akárcsak a hagyományos szűrővizsgálatoknál. Ha ezekből bármelyik eredmény pozitívnak bizonyul, arról a véradót tájékoztatják, és a véradásból kizárják.







A súlyos sérültek ellátására folyamatosan szükség van vérre, hogy életet menthessenek © Shutterstock

Kiss Gergely: Jó lett volna korábban kezdeni Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok és világbajnok vízilabdázó. – Végigjártam a sokak által ismert folyamatot, hogy gyerekkoromban irtóztam a vérvételtől. Még az is előfordult, hogy már sportolóként is rosszul lettem közben. Aztán amikor felnőtt sportolóként megtudtam, hogy a kórházaknak milyen fontos a véradás, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mégiscsak beálljak a véradók közé. Ez egy hosszú folyamat volt, és nem örülök annak, hogy nem kezdtem el korábban. Amikor Sportágválasztóra jöttek a vérellátótól, hogy lehet vért adni, akkor évről évre én is adtam. Addigra a sportolók kötelező vizsgálatai, vérvételei miatt már megszoktam a tűt, és nem volt problémám vele. Akkor már az öröm fontosabb volt mindennél, hogy ezzel valakin segíteni tudok. Egyelőre tíz alatt vagyok az alkalmakkal, de még fogok adni vért.

Szandi: Segíteni akarok másokon

Szandi a hazai popkultúra egyik meghatározó egyénisége. Énekel, táncol, és három gyerek édesanyja. – Hétszeres véradó vagyok. Tizenkilenc éves voltam, amikor először vettem részt véradáson, arra is abból a megfontolásból mentem el, hogy segítsek másokon, és a tudattal, hogy a véremmel életet menthetek. Erről most is így gondolkodom. A mai világban, amikor rengeteg rosszindulatú hozzászólással találkozunk, akkor szükségem van arra, hogy akár véradással is jót tudjak tenni. Számomra a zene is ilyen cél, mert hiszem, hogy a zene is tud gyógyítani. Az is jó érzéssel tölt el, hogy most Balázs Fecónak akarnak plazmaadással segíteni emberek. Ha átestem volna a koronavírus-fertőzésen, neki is segítenék.