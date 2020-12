Karácsonykor is vigyázna az alakjára? Megdöbben, mennyit számít a csípőjén egy-egy pohár ital

Az ünnepek során sokan a sarokba hajítják a mérleget, mondván: a bejgli- és töltöttkáposzta-dömpinget úgysem lehet megállni. Nekik aligha fog számítani egy-két plusz pohár – azok azonban, akik karácsonykor is szeretnék megőrizni az alakjukat, nem árt, ha tovább olvasnak!

Az ünnepek során sokan a sarokba hajítják a mérleget, mondván: a bejgli- és töltöttkáposzta-dömpinget úgysem lehet megállni. Nekik aligha fog számítani egy-két plusz pohár – azok azonban, akik karácsonykor is szeretnék megőrizni az alakjukat, nem árt, ha tovább olvasnak!

A karácsony rengeteg családban egyet jelent a mérhetetlen falással, aminek persze pillanatok alatt felszaladó kilók lesznek a következményei. Vannak, akik már aranyvasárnap közeledtével elássák a mérleget, mások pedig különböző trükkökkel próbálják a nagy zabálást visszafogni – de persze olyanok is akadnak, akik ekkor sem szeretnék elhagyni magukat, és nem szeretnének hónapokig "szenvedni" az ünnepi vacsora súlyos utóhatásaitól.

Alighanem őket kell elsősorban figyelmeztetnünk: bizony nem csak a tányérra kerülő falatokkal, de a pohárba töltött italokkal is vigyázni kell, hiszen ezek is hízlalnak. No de mennyire?

Ennyit jelent pár pohár a csípőn

Savina Rego, ausztrál dietetikus The savvy dietitian nevű Insta-oldalán mutatta be, mennyit jelentenek kalóriában azok az italok, amikkel jellemzően az ünnepek alatt koccintani szoktunk.

Posztjából kiderül, 3 kis üveges, kifejezetten alacsony szénhidrát-tartalmú sör 277, három (szintén kis üveges és szintén alacsony szénhidráttartalmú, azaz low carb) cider 458 kalória pluszt jelent, azonban azok járnak a legrosszabbul, akik borozni szeretnének:

három pohárka bor ugyanis 470 kalória bevitelével jár.

Rego Insta-oldalát egyébként érdemes követni, hiszen sok, könnyen értelmezhető összehasonlító ábrával segíti, mit érdemes fogyasztani és mit érdemes elkerülni.

Egy korábbi posztjából például megtudhattuk: 100 gramm banán közel hatodannyi bevitt kalóriát jelent, míg ugyanannyi banánchips.