Ilyen volt a börtön, kitálalt az NB I ikonikus magyar csatára

Emlékezetes góljairól és gólöröméről, csínytevéseiről, Zlatan Ibrahimovicról, az Atlético Madrid és a Fenerbahce hívásáról, a kínai légióskodásról éppúgy beszélt Kenesei Krisztián az Eldoblak edzésre podcastben, mint arról, hogy mit érzett, amikor a ZTE-ben a helyére becserélt Koplárovics Béla vált hőssé a Manchester United elleni győztes találatával. Ugyanakkor arról is őszintén kitárta a lelkét a háromszoros magyar bajnok és kupagyőztes, 2003-ban NB I-es gólkirály, hogyan élte meg a fogadási csalásért elítélt bátyja, Kenesei Zoltán szabadságvesztését.

Kenesei Krisztián 48 évesen még játékosedző a vármegyei bajnokságban

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Pest vármegyei I. osztályban szereplő Csomád játékosedzőjeként még 48 évesen is futballozó, és az MTK utánpótlásánál gyerekek egyéni képzésével foglalkozó Kenesei Krisztián elárulta: bátyja büntetése neki és az egész családjuknak is nehéz időszakot jelentett. A piszkos ügy miatt ő maga is részesült bőven bántásokban.

Kenesei Krisztián: Szörnyű volt

– Az elején nagyon-nagyon rossz volt, amíg még az NB I-ben játszottam, rengeteg kritikát kaptam:

szidtak engem, a bátyámat, a családomat. Ez egy nagyon nehéz időszaka volt az életemnek.

Picit meg is sínylettük ezt az egészet, sokat kellett följárnom, látogattam, hogy erőt adjak neki is. De úgy gondolom, amennyire szomorú, annyi erőt is adott mindenkinek ez a sztori, hogy tovább kell menni, tovább kell dolgozni és kiállni egymásért. Én a mai napig ugyanúgy kiállok a bátyám mellett, pedig vannak olyan emberek, akik néha felhozzák. De én ezt félresöpröm – mondta Kenesei Krisztián, akiről sokan nem hitték el, hogy ő nem vett részt a machinációkban. – Mindenkinek a saját döntése, hogy mit gondol. Én tudom, hogy semmi közöm semmihez, tök tiszta a lelkiismeretem ezzel kapcsolatban.

Hogy milyen volt a hűvösön meglátogatni, majd otthagyni a testvérét?

– Az nagyon szörnyű dolog volt, egy olyan lehangoló épületben, amiben ő volt. Mindig egy-két nap újratervezést jelentett az ember fejében. Nyilván neki sokkal rosszabb volt, nekem pedig erőt adott a nagyfiam, aki akkoriban ott volt mellettem, és ez kárpótolt mindenért.