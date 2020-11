Drámai ok húzódik amögött, miért nem randizik a szakítása óta Szabó Ádám

Hiába szingli – és kap nap mint nap ajánlatokat – mégis távol tartja magát a csajoktól az énekes. Elárulta, miért...

Korábban is imádták a nők, de amióta szakított Tóth Andival, majd pedig megnyerte a Sztárban sztárt, még többen vannak oda Szabó Ádámért, aki szinte naponta kap pikáns ajánlatokat – mégsem él velük. A Ripostnak elárulta, miért:

Szeretett nagymamája miatt nem érzi úgy, hogy itt az ideje a csajozásnak.

A nagyi ugyanis egy házban él unokájával, aki így nem csak saját, de nagyszülője egészségéért is felel. Vallja: a koronavírus miatt bevezetett kijárási tilalom is jól jelzi, hogy nem most kell ismerkedni.







Szabó Ádám nem szeretne kockáztatni a pandémia alatt: inkább nem ismerkedik © Végh István

– Szerintem ez az időszak amúgy sem a legjobb az ismerkedésre, de esetemben szóba se jöhet! A nagymamám nagyon beteg és mi együtt élünk. Nem szeretném, ha miattam lenne valami baja, vagy ha miattam kapná el a vírust, mert az végzetes lenne – magyarázta az énekes-harmonikás a lapnak, hozzátéve: ugyan igen sok pikáns fotót kap, amik bizony legyezik az önbizalmát, ezekre az üzenetekre inkább nem válaszol.

Tényleg sok meztelen képet kapok és kérik, hogy én is küldjek. Nem vagyok szégyenlős alkat, viszont a tudat, hogy tovább küldhetik, már nem annyira tetszik.







A Sztárban sztár óta rengeteg nő vágyik rá © Keller Mátyás

Ádám egyébként fiatal kora óta zenésznek készült, ez az élete – így pontosan tisztában van vele, hogy a koronavírus miatt okosan kell gazdálkodnia. Ezt ajánlja egyébként a többi előadóművésznek is.

– Nekem nincs másik szakmám, már gyerekként tudtam, hogy a harmonika és az éneklés lesz az életem. Ötletem sincs, hogy mit lehetne most hirtelen kitanulni, de bízom benne, hogy ilyesmire nem is lesz szükség. Ugyan a Sztárban Sztár utáni felkérések mind elvesztek, szerencsére mindig is tudatos voltam és van megtakarításom. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy a hasonló helyzetek miatt kezdjen el takarékoskodni!