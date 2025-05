Szívszaggató: síron túlra üzent lányának a meggyilkolt Mackenzie Michalski anyukája

Mint arról a Bors többször is beszámolt, nem csak hazája, de egész Magyarország is egy emberként gyászolta azt a tragikus sorsú amerikai turistát, akit Budapesten gyilkoltak meg novemberben. Ismeretes, a 31 éves amerikai ápolónő, Mackenzie Michalski novemberben ékezett Magyarországra a barátnőjével, mivel imádta Budapestet. Azon a tragikus napon is Budapestet járta - ekkor ismerkedett meg későbbi gyilkosával is. Mackenzie november 6-án viszont nyomtalanul eltűnt, nem sokkal később pedig már érkezett a sokkoló hír: az amerikai turista gyilkosság áldozata lett.

Mackenzie Michalskit fél éve gyilkolták meg. Családja szívszorító szavakkal emlékezett meg rá Fotó: Facebook

Síron túlra üzent anyukája Mackenzie Michalskinak

Az ír férfit is elfogták, ekkor derült ki, hogy Kenzie-vel az ő, VI. kerületi lakására mentek, ahol intim viszonyba kerültek, majd végzett a nővel, testét pedig egy bőröndbe rejtette és a Balaton közelébe vitte.

A férfit jelen pillanatban is egy magyar börtönben őrzik, bár ő állítja: nem szándékos gyilkosság történt, csupán egy szexuális játék durvult el. Kenzie családja azonban nem fogadja el ezt a magyarázatot:

"A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a lányunk halála - az ellenkező állítások ellenére - sem volt véletlen. Szándékos és erőszakos gyilkosság volt" - szögezte le akkor Mackenzie édesanyja, Jill. A szülők, Jill és Bill, azóta több, megható emlékezést is tartott: egy szívszorító esemény keretében megünnepelték Kenzie januári születésnapját, emellett több búcsúztatót is szerveztek neki. Az összetört család gyásza viszont azóta sem enyhül: Kenzie szeretteinek ugyanis minden egyes hónapban át kell élniük a fiatal nő elvesztésének fájdalmát. Így történte ez most is, Kenzie halálának fél éves évfordulóján is. Ezen a különösen szomorú napon édesanyja ezért szívszaggató üzenettel szólt lányához a túlvilágra:

Fél év. 6 hónap. 26 hét. 181 nap nélküled. Ó, Kenzie, elviselhetetlenül hiányzol nekünk. Ünnepeljük a rövid, csodálatos életedet, ami oly sokakat érintett. Hálásak vagyunk minden közös és fantasztikus emlékért - azokat senki sem veheti el

- írta a gyászoló édesanya. A levélben megköszönte lányának az összes jelet, amiből a síron túlról küld nekik:

Szeretjük az összes jelet, amiből érezzük, hogy közel vagy. Tudjuk, hogy minden lehetséges módon örülsz, hogy tisztelnek és emlékeznek rád. Szeretünk a végtelenig és tovább

- zárta sorait.