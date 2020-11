Szabó Ádám bevallotta: jobb szinglinek lenni, mert így végre tud csak saját magával foglalkozni - Videó

Négy-öt hónapja, épp a Sztárban sztár első élő adásai előtt szakított egymással Szabó Ádám és Tóth Andi, a két híresség pedig a november 11-i szinglik napja alkalmából elmesélte a TV2 Tények adásában, hogy hogy is érzik most magukat egyedülállóként.

Nagyon kapcsolatfüggő voltam, közel 7-8 évig állandóan kapcsolatban voltam és ezek hosszabb kapcsolatok voltak. Ez most teljesen átfordult. Most 4-5 hónapja egyedül vagyok és ez hiányzott. Hiányzott az életemből, hogy tudjak magammal foglalkozni - magyarázta Ádám, aki azt is elárulta, nincs nőideálja. E gy hölgy illata az, ami inkább megfogja, valamint a bájos kedvesség.

A videóban megszólalt Tóth Andi is, aki ugyebár Ádám párja volt, és ő is azt mondta, jobb egyedül.

