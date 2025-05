Előre megjósolta a Simpson család XIV. Leó pápa megválasztását?

Baba Vanga és Nostradamus semmi a Simpson családhoz képest: az amerikai rajzfilmsorozat számos eseményt előre látott, már-már jóslat-szerűek az epizódjaik. Talán a leghíresebb jövőképük, ami valóra vált, Donald Trump elnökké választása volt, amit még 2000-ben dobtak be az egyik rész témájaként, hogy aztán (először) 2017-ben valósággá is váljon. Most, XIV. Leó pápa megválasztása után elkezdett terjedni a neten egy videó, ami azt állítja: Robert Francis Prevost pápává válását is megjósolta jó előre a Simpson család – ráadásul részleteket is mutatnak a nevezett epizódból.

XIV. Leó pápa a Simpson család egyik elveszett epizódjában? Fotó: Collection ChristopheL via AFP

XIV. Leó pápa a Simpson családban?

A dolog legérdekesebb része, hogy nem csak körbeírja az epizód az új pápát, hanem konkrétan nevén nevezi. Tényleg beletrafáltak a Simpson család készítői? Nos, nem eszik olyan forrón a kását! Ugyan tény, hogy sok dolgot "megjósoltak", vagy legalábbis az eddig levetített közel 800 rész alatt annyi mindent papírra vetettek, hogy abból nem is olyan meglepő, ha valami végül tényleg bejön, azonban ezúttal nem erről van szó.

A kommentelők is azonnal szóvá tették, hogy gyanús, hogy nem egy mindenki által ismert, hanem egy "elveszett" Simpson család-epizódról van szó – amit bizonyosan valamilyen mesterséges intelligencia alapú videógeneráló programmal készített a megosztója, méghozzá (természetesen) már az új pápa bejelentése után. A modern technika ad magyarázatot arra, hogy láthatunk mégis részleteket az "elveszett" epizódból. Összegzésként kijelenthetjük: ez is jól példázza, hogy jelen korunkban bizony nem szabad mindent feltétel nélkül elhinnünk, ami szembe jön velünk valamelyik közösségi oldalon...