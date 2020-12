23 éven keresztül erőszakolta saját lányát a rém – két évvel korábban elkaphatták volna, de valaki úgy érezte, ez nem tartozik a rendőrségre

Ugyan a titkosszolgálat tudott a szörnyűségekről, mégis úgy döntöttek, hogy mindezt elhallgatják a zsaruk elől.

Ugyan a titkosszolgálat tudott a szörnyűségekről, mégis úgy döntöttek, hogy mindezt elhallgatják a zsaruk elől.

Szexrabszolgaként tartotta saját lányát egy apa. A rém akkor kezdett el erőszakoskodni a gyermekkel, amikor még csak kilencéves volt, a szörnyűségek pedig 23 teljes éven keresztül zajlottak – mígnem az áldozatnak sikerült megszöknie. A napokban derült csak ki: a rendőrök már jóval korábban lecsaphattak volna a pedofilra, ha a titkosszolgálat nem érzi úgy, erről inkább nem tájékoztatják a többi hatóságot.

A holland születésű Ronald Van Der Plaatot a mai napig a legkegyetlenebb szexuális bűnözők közt tartják számon Új-Zélandon. Az 1933 karácsonyának napján született férfi ugyanis minden volt, csak angyali nem. Lányát még Vanuatun kezdte zaklatni, majd amikor ott kiderült, miket művel, és kiutasították az országból, Új-Zélandra vitte a gyereket, ahol Aucklandban telepedtek le. Itt olyan rémségeket élt át Tanjas Darke, amiket felsorolni is szörnyű.







Tanjas Darke két nappal a 32. születésnapja után tudott végül megmenekülni © YouTube

Amellett, hogy a férfi fogvatartotta ás rendszeresen megerőszakolta, gyakori volt, hogy a lábánál fogva lógatta le a plafonró, vagy épp a fejét egy dobozba zárva rontotta meg...

A terror 1969-ben kezdődött, Tanjasnak pedig végül 1992-ben sikerült elmenekülnie.

Van Der Plaatot 2000-ben ítélték el, 2016-ban hagyták jóvá feltételes szabadlábra helyezését. Azóta folyamatosan hatósági nyomkövetőt kell viselnie, este 10 és reggel hat között nem hagyhatja el a lakhelyét, valamint nem mehet játszóterek, iskolák, óvodák közelébe – és természetesen nem léphet kapcsolatba a lányával sem – írja a Daily Mail Australia.

Évekkel korábban elfoghatták volna

Brendan Horsley, egy civil felügyelő szervezet vezetője napokkal korábban hozta nyilvánosságra vizsgálatának megdöbbentő eredményét, mely szerint az új-zélandi titkosszolgálat már 1989 végén vagy 1990-ben tudhatott a pedofil rémtetteiről, sőt, bizonyítékaik is lehettek. Kiderült ugyanis, hogy ekkor két alkalommal is átkutatták titokban a kémek Ronald Van Der Plaat otthonát, az ott fellelt bizonyítékokat azonban nem adták át a rendőrségnek, sőt, a zsaruk még fülest sem kaptak – így nem is tudtak elkezdeni vizsgálódni.

Azt nem lehet pontosan tudni, hogy anno miért döntött így a titkosszolgálat, valamint azt sem lehet nyilvánosságra hozni, hogy ők maguk miért nyomoztak a férfi után.