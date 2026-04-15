Ez lesz a mai egyeztetésen a pártok és Sulyok Tamás között

A mai napon (április 15-én) találkoznak az Országgyűlésbe jutó pártok vezetői Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki egyeztetni hívta őket. Erről és a kormányalakítás menetéről beszélt Dornfeld László az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Mokkában.

Ez lesz majd párt vezetői és Sulyok Tamás között Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A választási eredmények bizonyos szempontból váratlannak bizonyultak. Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ vezetője a HírTV-ben hozott nyilvánoságra egy kutatást, amely alapján a Fidesznek 44,5 százaléka, a Tiszának pedig 42 százaléka lett volna a listán, a 106 egyéni választókerületből 64 Fideszes jelöltnek győzelmet prognosztizáltak. A választási eredmények nem igazolták ezt, Dornfeld László elemző szerint a kutatási módszertant át kell dolgozni.

Az Alapjogokért Központak 2024-ben a harmadik legpontosabb mérése volt. Nyilvánvaló, hogy a módszertant és a kérdéseket újra kell gondolni. Én úgy gondolom, hogy a telefonos kutatások felett lehet, eljárt az idő. Én úgy láttam, hogy az emberek megkeresése magában hordozza annak lehetőségét, hogy az emberek nem fognak igazat mondani a kutatóknak. Vagy mást mondanak, vagy nem mondják el. Ez egy örök probléma egyébként ebben a szakmában. Lehet, hogy a big data alapú közvélemény-kutatásokban van a jövő. Az internetes social médiában hagyott lábnyomokat vizsgálják a cégek. A dél-amerikai Atlas nevű cég gyakorlatilag egy-két százalékos eltéréssel eltalálta a pontos magyar választási eredményeket az alapján, hogy milyen tartalmakat futtattak jobban a követők, hol terjedtek ezek.

– fogalmazott Dornfeld László a Mokkában. Az elemző a gyűlésről is beszélt, ahol Magyar Péter a Tisza, Orbán Viktor a Fidesz, Toroczkai László pedig a Mi Hazánk vezetőjeként lesz jelen a köztársasági elnökkel. Kérdéses, hogy Semjén Zsolt a KDNP elnöke is ott lesz-e, elképzelhető, hogy Orbán Viktor megkéri őt erre.

Az egyeztetésnek nincs közjogi alapja, ez nem az Alaptörvényben előírt kötelező formula, hanem egy szokásjog a magyar alkotmányos rendszerben. Ennek lényege, hogy az országgyűlés közelgő összehívása kapcsán egyeztet majd a résztvevőkkel a köztasasági elnök. Az első dolog, hogy az új országgyűlést összehívják, a mandátumokat átveszik. Megtörténik az eskütétel is, feláll az országgyűlésnek a szervezete, megválasztják annak a különféle vezetőit, tisztségviselőit, országházelnökét és így tovább. Ezután a köztársasági elnök felkéri a miniszterelnökjelöltet kormányalakításra. Ő pedig a szavazást követően bejelenti a kormányát, és hogy az milyen módon fog létrejönni, milyen miniszterekkel, milyen minisztériumokkal.



Mindez több hetes munkát fog jelenteni, a magyar törvények szerint a választás után legkésőbb 30 nappal össze kell hívni az országgyűlést, onnantól kezdve ez attól függ, hogy Magyar Péter mikor és hogyan áll elő az ő kormányával. Az elemző szerint várhatóan egy szélesebb minisztériumi struktúrát fognak létrehozni, hiszen korábban csúcsminisztériumokon belül tárcákat vittek az államtitkárok, most pedig mindenre külön minisztérium lesz.

A kormányzás tekintetében meglátjuk, mi lesz. Brüsszelben bejelentkeztek azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatásokat várnak el, a brüsszeli Bruegel intézet megírta, hogy minél hamarabb megszorításokra lesz szükség. Többek között arról is írtak, hogy Magyarországon túl sokat költenek közszolgáltatásokra, tehát pont az említett egészségügyre, a rendvédelemre kétszer annyit költenek, mint a térség más országaiban GDP-arányosan, ezt vissza kell vágni sürgősen. Meglátjuk, hogy mikor és hogyan fog hozzákezdeni Magyar Péter, megfogadja ezeket a tanácsokat, amik Brüsszelből érkeznek, vagy sem, vagy ezek tanácsok, amik érkeznek, vagy pedig sokkal komolyabb jellegű iránymutatások.

Orbán Viktor április 28-ra összehívta a Fidesz országos válaszmányát, amely az összes tisztességviselőről dönt, még a pártelnökről is. Orbán Viktor korábban úgy foglalmazott, hogy nagy vereség kellene a lemondásához.

Mindenki, aki a Fidesz KDNP-re szavazott és vele szimpatizál, az várja az elkövetkező napokat, aki pedig a párton belül eddig munkát végzett, annak pedig itt a lehetőség, hogy most ezt még komolyabban és még keményebben megtegy. Az egyértelmű, hogy egy komoly újragondolása lesz itt a Fidesz saját struktúráinak. Ez a váratlan választási eredmény újfajta parlamentet hoz. Lesznek olyan emberek az országgyűlésben, akik még nem voltak bent és lesznek olyan pártok, amelyek teljesen megszűnnek, vagy legalábbis kikerülnek az országgyűlés falain kívülre, és ott kell folytatnunk a politizálást

– zárta gondolatait Dornfeld László.