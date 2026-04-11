Brutális, mit mondanak az egykori barátai Magyar Péterről

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 16:22
Tisza PártVálasztás 2026
Az elhangzottak alapján egy olyan kép rajzolódik ki a tiszás Messiásról, amit eddig is sejtettünk, most azonban azoktól halljuk, akik egyszer közel álltak hozzá. Magyar Péter milyenségéről videót tettek közzé egykori barátai.

A Tisza-vezérről egykori barátai rántják le a leplet egy új videóban. Ebben a videóban olyan emberek szólalnak meg, akik jól ismerték a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert, olyanok, akik napi kapcsolatban álltak vele és a családjával. Az ő történeteik egy olyan képet rajzolnak fel, amelyet eddig kevesen láthattak.

Magyar Péter
Magyar Péter valódi arca

 

A Horizont YouTube-csatornán megjelent videóban megszólal Kruchina Vince, a Tisza Párt elnökének gyermekkori barátja, aki Magyar Péterről elmondta:

Szétrombolta, elárulta a családját, elárulta a barátait, a közösséget. Látszik, hogy teljes nihilizmusba, morális züllöttségbe került.

Szerinte Magyar Péter addig volt stabil, amíg volt egy biztos családi állapota, ami segített neki, hogy pályán maradjon. 

Egy másik régi barát, Kruchina Károly úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem tudta elengedni a politikai ambícióit, és úgy látja, hogy egyre csak nőtt a Tisza vezérének az irigysége a volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter iránt.

Isky Annamária, Steiner Attila felesége,  aki korábban szintén barátja és kollégája volt Magyar Péternek, elmondta:

Még zöldfülűek voltunk, de neki már akkor is egy olyan egója volt, amivel meg tudott támadni és hajlandó is volt megtámadni nagy politikusokat.


Kitért arra is, hogy Magyar Péter az idő elteltével egyre durvábban beszélt Varga Judittal, akit folyamatosan alázott verbálisan.

Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyar Péter egykori brüsszeli felettese arról számolt be, hogy Magyar Péter egy saját táboron beüli politikai fenyegetést próbált érvényesíteni, amikor feljebb akart lépni a ranglétrán és nagykövethelyettesi beosztásba akart kerülni.

Magyar Péterről így beszélnek egykori barátai:

A videó készítői felteszik a kérdést: Valóban érdemes követni valakit, ha tudjuk, hogyan bánt azokkal, akik egykor hittek benne? 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
