Reagált Döme Gábor újabb javaslatára a Republic gitárosa: A szonár nem fogja meg helyetted a harcsát!

A Borsnak számolt be elsőként a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ), hogy elutasította a világbajnok horgász, Döme Gábor azon javaslatát, hogy felső méretkorlátozást vezessenek be országosan a harcsáknál is. Előterjesztése szerint a csúcsragadozó minimálisan elvihető mérete 80 centiméter, míg a legnagyobb 150 centiméter lett volna.

Elfogadta a döntést

Döme Gábor tudomásul vette a MOHOSZ döntését, de nem adja fel / Fotó: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

Cikkünk megjelenése után közösségi oldalán reagált Döme Gábor, aki hangsúlyozta: tudomásul veszi és elfogadja a MOHOSZ döntését, ám ettől függetlenül nem adja fel, újabb ötlettel állt elő.

A legnagyobb problémát nem az „átlaghorgászok” okozzák, akik leülnek a vízpartra, és életükben egyszer véletlenül fognak egy 80 kilós harcsát. A legnagyobb kárt azok okozzák, akik több millió vagy akár több tízmillió forintért megvásárolták maguknak a legmodernebb halradarokat, vagyis szonárokat, ezek elől egyetlen egy hal sem tud elbújni.

Nagyon sok helyen horgásztam már, és tapasztaltam, csak idő kérdése, hogy a csalit úgy tegyék le a hal szája elé, hogy előbb-utóbb megfogják. Ezeknek az embereknek nem mindegyike sporthorgász, nem mindegyikük gondolkodik úgy, ahogy én vagy azok, akik visszaengedik a kapitális harcsát. Nem azt mondom, hogy meg kell tiltani a modern technikákat, sőt nem lehet a fejlődés útjába állni. De pont erre szolgált volna a javaslatom, hogy 150 centiméter fölött ne lehessen megtartani a harcsákat, mert a milliós élőképes szonárok miatt védtelenné váltak a kapitális ragadozók – mondta közösségi oldalán Döme Gábor.

Újabb terv

A világbajnok horgász azt is elárulta, mi a legújabb javaslata.

– Még egyszer hangsúlyozom: nem lehet a jövő útjába állni, ezért

aki szeretné, vásárolja meg az élőképes szonárokat, nyugodtan fogja meg akár naponta élete halát, viszont, aki ilyen eszközt használ, az tüntesse fel például a fogási naplójában, és akkor ne vihessen el halat.

Úgy gondolom, ez a digitális fogási naplónál egyszerűen kivitelezhető lenne. Ebben a formában, akik milliós eszközöket használnak, azok is kiélhetik magukat, és bármennyi és bármekkora halat kifoghatnak, de nem tesznek kárt a halállományban. Míg az „átlagemberek”, akiknek erre nincs lehetőségük, de mégis fognak időnként kapitális méretű harcsát, ők vigyék haza – fogalmazott videójában Döme Gábor.