Akár 50 milliót is kaphatnak a vállalkozások üzlethelyiség-vásárlásra

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára szerint nem volt igazán nagy meglepetés, hogy ekkora sikernek örvendett az 1+1 beruházásélénkítő program második üteme, mert már az első ütemben is 1400 vállalkozás kapott 108 milliárd forint értékben támogatást, ami miatt egy keretemelést is el kellett végezni, mivel az 1+1 programra eredetileg 48 milliárd volt az induló keret.

Két és félszeres volt a túljelentkezés az 1+1 program második ütemére

Fotó: Világgazdaság

De mi is pontosan az 1+1 program?

Szabados Richárd a Tv2 Mokka szerda reggeli adásában elmondta, hogy a beruházásélénkítő program azért ezt a nevet kapta, mert ha egy forintot beruház a vállalkozás, akkor egy forint vissza nem térítendő támogatást kap mellé a pályázati program keretében. Ezek a vissza nem térítendő támogatáson alapuló pályázatok az államtitkár szerint mindig nagyon közkedveltek, amire most az 1+1 program is ráerősít:

A második ütemre több min 600-an jelentkeztek.

A keretösszeg 20 milliárd forint.

Végül 257 vállalkozás nyert a pályázaton.

Mi a teendő, ha egy vállalkozás a nyertesek között van?

A pályázók elsősorban korszerűsítésre, digitalizációra, illetve a termelőeszközök igénybevétele mellett telekommunikációs eszközökre is pályáztak.

A kiértesítést követően a vállalkozásoknak 15 napjuk van, hogy a banki felhatalmazó levelet felmutassák, ami után 100 százalékos előleg formájában 3 napon belül meg is kapják az összeget.

Az államtitkár szerint március közepéig mind a 257 vállalkozás számláján ott is lesz a támogatás.

Több mint 2 és fél millióan dolgoznak a KKV-knál

908 ezer kis- és középvállalkozás működik jelenleg hazánkban. Az alkalmazottaik számát tekintve 54 százaléka a teljes magyarországi GDP-nek. Ezért kell őket kiemelten támogatni.

A kormányzati cél elsősorban az, hogy a vállalkozásokon keresztül családokhoz, családokon keresztül pedig egzisztenciális biztonsághoz lehessen jutni

— fogalmazott az államtitkár.

Jelentős segítséget kapnak a hazai vállalkozások egy új pályázattal

Fotó: Magyar Nemzet

A szolgáltatóipar a következő

Lényegében ugyanezt a célt szolgálja a februárban induló Szolgáltatóipar-fejlesztési Program, aminek négy kiemelt területe a logisztika, a művészeti tevékenység, a kereskedelem, illetve a telekommunikációs szektor.

Ez egy nagyon új dolog, amit a vállalkozások találtak ki. Ők azt mondták, hogy mindig csak eszközre lehet pályázni, pedig 80-85 százaléka a szektornak a szolgáltató szektorban van jelen, ezért igazat adva nekik, szerettük volna őket is támogatni

— magyarázta az államtitkár.

A program a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy egy vissza nem térítendő támogatással lehetőséget biztosít a vállalkozónak, hogy megvegye azt az üzlethelyiséget, amit korábban bérelt, vagy pedig az új, vagy meglévő munkaerőköltségeket tudja elszámolni a programból.

Erre 3 milliárd forint áll rendelkezésre, a vállalkozásoknak pedig egyenként 10 és 50 millió forint között lehet pályázni. Ha például 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást kér a cég, akkor minimum 100 milliós összegnek kell lennie a beruházás céljának. Azt viszont fontos tudni, hogy ez nem az induló cégeknek van kitalálva, hanem a legalább már három éve működő vidéki cégek vehetik igénybe, illetve az alkalmazottak száma is meghatározott: 3-100 fős alkalmazotti cégek tudnak pályázni.