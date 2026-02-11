Akár 50 milliót is kaphatnak a vállalkozások üzlethelyiség-vásárlásra

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára szerint nem volt igazán nagy meglepetés, hogy ekkora sikernek örvendett az 1+1 beruházásélénkítő program második üteme, mert már az első ütemben is 1400 vállalkozás kapott 108 milliárd forint értékben támogatást, ami miatt egy keretemelést is el kellett végezni, mivel az 1+1 programra eredetileg 48 milliárd volt az induló keret.
Szabados Richárd a Tv2 Mokka szerda reggeli adásában elmondta, hogy a beruházásélénkítő program azért ezt a nevet kapta, mert ha egy forintot beruház a vállalkozás, akkor egy forint vissza nem térítendő támogatást kap mellé a pályázati program keretében. Ezek a vissza nem térítendő támogatáson alapuló pályázatok az államtitkár szerint mindig nagyon közkedveltek, amire most az 1+1 program is ráerősít:
A pályázók elsősorban korszerűsítésre, digitalizációra, illetve a termelőeszközök igénybevétele mellett telekommunikációs eszközökre is pályáztak.
A kiértesítést követően a vállalkozásoknak 15 napjuk van, hogy a banki felhatalmazó levelet felmutassák, ami után 100 százalékos előleg formájában 3 napon belül meg is kapják az összeget.
Az államtitkár szerint március közepéig mind a 257 vállalkozás számláján ott is lesz a támogatás.
908 ezer kis- és középvállalkozás működik jelenleg hazánkban. Az alkalmazottaik számát tekintve 54 százaléka a teljes magyarországi GDP-nek. Ezért kell őket kiemelten támogatni.
A kormányzati cél elsősorban az, hogy a vállalkozásokon keresztül családokhoz, családokon keresztül pedig egzisztenciális biztonsághoz lehessen jutni
— fogalmazott az államtitkár.
Lényegében ugyanezt a célt szolgálja a februárban induló Szolgáltatóipar-fejlesztési Program, aminek négy kiemelt területe a logisztika, a művészeti tevékenység, a kereskedelem, illetve a telekommunikációs szektor.
Ez egy nagyon új dolog, amit a vállalkozások találtak ki. Ők azt mondták, hogy mindig csak eszközre lehet pályázni, pedig 80-85 százaléka a szektornak a szolgáltató szektorban van jelen, ezért igazat adva nekik, szerettük volna őket is támogatni
— magyarázta az államtitkár.
A program a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy egy vissza nem térítendő támogatással lehetőséget biztosít a vállalkozónak, hogy megvegye azt az üzlethelyiséget, amit korábban bérelt, vagy pedig az új, vagy meglévő munkaerőköltségeket tudja elszámolni a programból.
Erre 3 milliárd forint áll rendelkezésre, a vállalkozásoknak pedig egyenként 10 és 50 millió forint között lehet pályázni. Ha például 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást kér a cég, akkor minimum 100 milliós összegnek kell lennie a beruházás céljának. Azt viszont fontos tudni, hogy ez nem az induló cégeknek van kitalálva, hanem a legalább már három éve működő vidéki cégek vehetik igénybe, illetve az alkalmazottak száma is meghatározott: 3-100 fős alkalmazotti cégek tudnak pályázni.
