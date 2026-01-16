Lékhorgászatra fel! - Káprázatos csukákat foghatunk a jég alól

Hosszú évek óta várnak erre a pillanatra a lékhorgászat szerelmesei. A tomboló mínuszoknak köszönhetően valamennyi hazai állóvíz befagyott, sőt már a folyóinkat is jégpáncél borítja. De hogyan álljunk neki a lékhorgászatnak, illetve milyen halat foghatunk a fagyos vizekben? Erről kérdeztünk két neves horgászt, Lukácsi Bélát és Jakubecz Kálmánt.

Szigorú szabályok

Mindkét pecás arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabályokat mindenképpen tartsuk be. Tájékozódjunk az aktuális jéghelyzetről, és csak ott menjünk rá, ahol ez engedélyezett, a jégvastagság elérte a minimum tíz centit.

Lukácsi Béla rutinos lékhorgász / Fotó: Bors

Emellett csak nappal lehet horgászni, és minimum egy társunknak velünk kell jönnie, vagyis a lékhorgászat nem magányos sport. Erre azért van szükség, hogy segítséget tudjunk hívni, ha baleset történik, például beszakad a jég. Ezek a szabályok a horgászrendben is megtalálhatóak

– fogalmazott lapunknak határozottan az ismert harcsahorgász, Lukácsi Béla.

Jakubecz Kálmán pedig hozzátette: a kezdők próbálkozzanak inkább tavakon, semmiképp ne menjenek olyan nagy és sebes folyók közelébe, mint a Duna.

Ragadozók táplálkoznak ilyenkor

A jég alól főként ragadozóhalakat foghatunk, elsősorban csukákat, de elő-előfordul süllő és sügér is, a kapós csali pedig legtöbb esetben az élő hal.

Nem egyszerű léket vágni a befagyott tavon / Fotó: Bors

– Én elsősorban bodorkával horgászom, igaz, nem ebben az időszakban fogom a csalihalat. A tapasztalatom az, hogy a kora ősszel megfogott kishalak simán kibírnak jó pár hónapot fagymentes helyen egy nagyobb vödörben, ha nem zsúfolunk túl sokat össze – tette hozzá Lukácsi Béla, aki kiemelte: békés halakat kedvelők is kipróbálhatják ezt az extrém pecát, mert előfordulhat ponty is a jég alól. – Fontos, hogy a békés halakat is ilyenkor élő csalival, elsősorban csontival bírhatjuk kapásra, de a lékbe szórjunk mindenképp etetőanyagot.

Kemény munka

Jakubecz Kálmán pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a lékhorgászat csak a legelszántabb pecások műfaja, hiszen meglehetősen igénybe veszi a szervezetet.

Jakubecz Kálmán elsősorban a dunai öblökben próbálkozik ilyenkor / Fotó: Bors

– Ha nincs előre elkészített lék, akkor az is időt vesz igénybe, a fagyos időben folyamatosan jégen tartózkodni, várni a mínuszban a kapást, az sem túl kellemes érzés, erre tényleg csak a legfanatikusabb horgászok képesek, viszont az eredmény mindenért kárpótol.

Egy igazi horgásznak sosem fog gátat szabni még a „jeges”, legzordabb idő sem

– mondta a Borsnak Jakubecz Kálmán, aki arra is felhívta a figyelmet, ha nem visszük haza a fogásunkat, akkor kíméletesen, minél gyorsabban engedjük vissza a halat, nehogy fagyási sérülések keletkezzenek rajta.