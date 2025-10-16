Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Négy keréken a kisebb településekért – formabontó ötlettel állt elő a Lidl

Lidl
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:40
élelmiszerláncvidék
Különös áttörést hozott a népszerű áruházlánc a vidékiek számára. A Lidl mozgó üzlete október 17-től közvetlenül szállítja az áruházlánc termékeit azoknak, akiknek településén nem működnek üzletek.

A Lidl ecseri logisztikai központjában mutatták be azt a mozgó üzletként működő kisbuszt, amely olyan kisebb vidéki településekhez juttathatja el az áruházlánc termékeit, ahol nem működnek üzletek. Ezzel várhatóan mindenki jó áron juthat hozzá jó minőségű termékekhez.

Lidl
A Lidl formabontó megoldással szeretne segíteni a vidék élelmiszer-ellátottságán. A mozgó üzletként működő kisbuszt egy fedőlepel mögül hozták a nyilvánosság elé Fotó: Gábor Zoltán

A Lidl a vásárlókhoz megy, ráadásul négy keréken! 

Az AC/DC 'Thunderstruck' című számra hullott le az óriási lepel a Lidl furgonról, így mutatkozott be a közönség előtt.  

A tervek szerint október 17-től indul útnak a Lidl mozgóboltja. A furgon 48 magyarországi kistelepülésre látogat majd el, ezeken összesen 28 ezer ember lakik. A legkisebb megcélzott település a mindössze 100 fős Vekerd lesz, de a legnagyobbnak számító település, ahová megy Alsószentmárton, ahol alig több, mint 1200 ember él.

Ahogy a meglévő üzleteinket látogatva jártam a vidéket, két üzlet között feltűnt, milyen hosszú ez az út és közben nincs egy boltunk sem, viszont több kisebb települést is láttam. Felmerült bennem a kérdés; hogyan tudnánk eljutni ezekhez a vásárlókhoz? Arról tudtam, hogy járnak mozgó boltok ezeken a településeken, viszont magasabb áron kínálják a termékeket. Innen jött az ötlet. Egy tízfős csapattal dolgoztuk ki ezt a projektet, minden szakterületről volt egy kolléga. Lelkesek voltak, a munkánknak hála most már az egész szervezet ismeri ezt a kezdeményezést

– nyilatkozta a Borsnak Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

A termékek ugyanolyan áron lesznek elérhetőek a furgonnál is, mint az üzletekben. Az őszi időszak után az élelmiszerlánc bővítéseket tervez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu