Négy keréken a kisebb településekért – formabontó ötlettel állt elő a Lidl

A Lidl ecseri logisztikai központjában mutatták be azt a mozgó üzletként működő kisbuszt, amely olyan kisebb vidéki településekhez juttathatja el az áruházlánc termékeit, ahol nem működnek üzletek. Ezzel várhatóan mindenki jó áron juthat hozzá jó minőségű termékekhez.
Az AC/DC 'Thunderstruck' című számra hullott le az óriási lepel a Lidl furgonról, így mutatkozott be a közönség előtt.
A tervek szerint október 17-től indul útnak a Lidl mozgóboltja. A furgon 48 magyarországi kistelepülésre látogat majd el, ezeken összesen 28 ezer ember lakik. A legkisebb megcélzott település a mindössze 100 fős Vekerd lesz, de a legnagyobbnak számító település, ahová megy Alsószentmárton, ahol alig több, mint 1200 ember él.
Ahogy a meglévő üzleteinket látogatva jártam a vidéket, két üzlet között feltűnt, milyen hosszú ez az út és közben nincs egy boltunk sem, viszont több kisebb települést is láttam. Felmerült bennem a kérdés; hogyan tudnánk eljutni ezekhez a vásárlókhoz? Arról tudtam, hogy járnak mozgó boltok ezeken a településeken, viszont magasabb áron kínálják a termékeket. Innen jött az ötlet. Egy tízfős csapattal dolgoztuk ki ezt a projektet, minden szakterületről volt egy kolléga. Lelkesek voltak, a munkánknak hála most már az egész szervezet ismeri ezt a kezdeményezést
– nyilatkozta a Borsnak Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.
A termékek ugyanolyan áron lesznek elérhetőek a furgonnál is, mint az üzletekben. Az őszi időszak után az élelmiszerlánc bővítéseket tervez.
