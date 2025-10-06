Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas változást jelentett be a Lidl, ennek nem mindenki fog örülni

Lidl Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 15:40
Lidllopás
Azt is elárulták, mi vezetett ehhez a döntéshez.
Bors
A szerző cikkei

A Lidl Magyarország bejelentette, hogy a jövőben blokkoló kerekekkel látják el a bevásárlókocsikat, így remélhetőleg elkerülhető lesz azok eltulajdonítása.

A Lidl Magyarország leváltja a bevásárlókocsi kerekeit
A Lidl Magyarország leváltja a bevásárlókocsi kerekeit. Fotó: Gábor Zoltán / Bors (Képünk illusztráció)

A különösebb bevezetés nélküli újítással már több hazai Lidl áruházban is találkozhattak a vásárlók. Az online fórumokon olvasható hozzászólások alapján a változás vegyes fogadtatásban részesült.

A Lidl Magyarország, az ország legnagyobb diszkontláncaként, most részletesen kitért arra, pontosan mit is jelent a bevásárlókocsikat érintő új rendszer.

A Lidl Magyarország nyilatkozata

Eddig csupán közvetett információk álltak rendelkezésre a "blokkolós" bevásárlókocsikról, főként internetes fórumokon keresztül. Ezek alapján a következő kép rajzolódott ki:

A Lidl nem a teljes bevásárlókocsikat, csupán azok kerekeit cseréli le, és nem is minden üzletben. Az új kerekekkel felszerelt kocsik használata némileg nehézkesebb lehet: előfordulhat, hogy a kerekek eleinte leblokkolnak, és a kocsi emiatt mereven megáll.

A Lidl Magyarország megerősítette, hogy az ország több pontján, több üzletben is megjelentek azok a speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolság után automatikusan leblokkolnak.

A lánc azt is elmondta, mi áll a döntés hátterében:

Egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhető vele a fizetés nélküli távozás, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is

- idézte a Világgazdaság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu