Hatalmas változást jelentett be a Lidl, ennek nem mindenki fog örülni

A Lidl Magyarország bejelentette, hogy a jövőben blokkoló kerekekkel látják el a bevásárlókocsikat, így remélhetőleg elkerülhető lesz azok eltulajdonítása.

A Lidl Magyarország leváltja a bevásárlókocsi kerekeit. Fotó: Gábor Zoltán / Bors (Képünk illusztráció)

A különösebb bevezetés nélküli újítással már több hazai Lidl áruházban is találkozhattak a vásárlók. Az online fórumokon olvasható hozzászólások alapján a változás vegyes fogadtatásban részesült.

A Lidl Magyarország, az ország legnagyobb diszkontláncaként, most részletesen kitért arra, pontosan mit is jelent a bevásárlókocsikat érintő új rendszer.

A Lidl Magyarország nyilatkozata

Eddig csupán közvetett információk álltak rendelkezésre a "blokkolós" bevásárlókocsikról, főként internetes fórumokon keresztül. Ezek alapján a következő kép rajzolódott ki:

A Lidl nem a teljes bevásárlókocsikat, csupán azok kerekeit cseréli le, és nem is minden üzletben. Az új kerekekkel felszerelt kocsik használata némileg nehézkesebb lehet: előfordulhat, hogy a kerekek eleinte leblokkolnak, és a kocsi emiatt mereven megáll.

A Lidl Magyarország megerősítette, hogy az ország több pontján, több üzletben is megjelentek azok a speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolság után automatikusan leblokkolnak.

A lánc azt is elmondta, mi áll a döntés hátterében:

Egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhető vele a fizetés nélküli távozás, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is

- idézte a Világgazdaság.