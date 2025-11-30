Radics Gigi eljegyzési gyűrűje csak úgy csillogott Nyíregyházán

Nem akármilyen ékszerrel az ujján érkezett meg Radics Gigi a második Háborúellenes Gyűlésre, Nyíregyházára. Az énekesnő kezét ugyanis a múlt héten kérte meg kedvese, Mackó Miki. A gyönyörű eljegyzési gyűrű természetesen most is ott csillogott Gigi ujján.

Curtis és Radics Gigi ismét előadta a Szabadság vándorait

Fotó: MW

Eljegyezték Radics Gigit

Az énekesnő 2025. november 21-én, az új dala, a "Saved All My Love" megjelenésének napján jelentette be a hírt az Instagram-oldalán egy megható üzenet kíséretében. A bejegyzéshez egy képet is csatolt, amelyen megmutatja a gyűrűt – írja a Metropol. Mivel az eseményen Radics Gigi is színpadra lépett, így azok, akik részt vettek szombaton a Nyíregyházán tartott, második Háborúellenes Gyűlésen, akár személyesen is megcsodálhatták az ékszert – igaz, ehhez igen élesszeműnek kell lenni. Ugyanakkor a gyűlést megelőző próbán sikerült lencsevégre kapni:

Gyönyörű Radics Gigi eljegyzési gyűrűje

"Nagyon sokat gondolkoztam, hogyan is kezdjem ezt a posztot. Több mint egy éve dolgozunk az új albumon, amibe benne vannak életem legnehezebb korszakai és legboldogabb pillanatai is. Kendőzetlenül, megfelelési kényszerek nélkül íródtak az új dalok és úgy érzem, most végre célba értem. Számomra akkor teljes egy történet, ha happy end a vége. Bár miénk még közel sem ért véget, csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás! Önzetlen szeretet = BOLDOGSÁG mindenek felett" – írta korábban, a nagy bejelentéskor Gigi az Instagramján.