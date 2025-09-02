Brutális méhtámadás végzett egy nővel

Írország Ballycastle nevű területén történt hétfő este egy hetvenes éveiben járó nőt helikopterrel szállítottak kórházba, ahol később életét vesztette egy szörnyű méhtámadásban.
Egy negyvenes éveiben járó nő szintén kórházba került, életveszélyt nem jelentő sérülésekkel – írja a Mirror. – Az írországi rendőrség hivatalosan is megerősítette a nyugdíjas asszony halálát a mai napon kiadott közleményében:
A rendőrség segítette a sürgősségi szolgálatokat egy orvosi eseménynél, amely egy nőt érintett Ballycastle-ben, Ballina, Co Mayo területén, körülbelül 17:40-kor, 2025. szeptember 1-jén. A hetvenes éveiben járó asszony rosszul lett, és légimentővel szállították a Sligo General Hospitalba, ahol később elhunyt. Egy negyvenes éveiben járó nő, aki segítséget nyújtott, mentővel került a Mayo University Hospitalba, életveszélyt nem jelentő sérülésekkel. Boncolás fog történni, amely eredményei meghatározzák a Garda vizsgálat további menetét. A helyi boncmestert értesítették
Tavaly egy hatéves fiú csodával határos módon túlélte a méhraj támadását, miután több mint 1 100 csípés érte a testét Brazíliában, kórházba szállították, kómában volt, azonban később letudták venni a gépi lélegeztetőről. Sandro Benites toxikológus szerint a gyors orvosi ellátás tette lehetővé az áldozat túlélését:
Normál esetben egy gyermeknél már 100 csípés is halálos lehet. Felnőtteknél 500 csípés felett a halál esélye jelentős. Ez a gyermek azonban, a gyors segítségnek és a fejlett orvosi támogatásnak köszönhetően, több mint 1 100 csípés ellenére is túlélte
