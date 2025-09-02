Írország Ballycastle nevű területén történt hétfő este egy hetvenes éveiben járó nőt helikopterrel szállítottak kórházba, ahol később életét vesztette egy szörnyű méhtámadásban.

Méhek ölték meg az idős asszonyt Fotó: Cami Johnson / Shutterstock

Brutális méhtámadás végzett egy nővel

Egy negyvenes éveiben járó nő szintén kórházba került, életveszélyt nem jelentő sérülésekkel – írja a Mirror. – Az írországi rendőrség hivatalosan is megerősítette a nyugdíjas asszony halálát a mai napon kiadott közleményében:

A rendőrség segítette a sürgősségi szolgálatokat egy orvosi eseménynél, amely egy nőt érintett Ballycastle-ben, Ballina, Co Mayo területén, körülbelül 17:40-kor, 2025. szeptember 1-jén. A hetvenes éveiben járó asszony rosszul lett, és légimentővel szállították a Sligo General Hospitalba, ahol később elhunyt. Egy negyvenes éveiben járó nő, aki segítséget nyújtott, mentővel került a Mayo University Hospitalba, életveszélyt nem jelentő sérülésekkel. Boncolás fog történni, amely eredményei meghatározzák a Garda vizsgálat további menetét. A helyi boncmestert értesítették

Tavaly egy hatéves fiú csodával határos módon túlélte a méhraj támadását, miután több mint 1 100 csípés érte a testét Brazíliában, kórházba szállították, kómában volt, azonban később letudták venni a gépi lélegeztetőről. Sandro Benites toxikológus szerint a gyors orvosi ellátás tette lehetővé az áldozat túlélését:

