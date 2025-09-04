Ennyit az áfacsökkentésről: a tiszás Dálnoki szerint felelőtlenség Magyar Péter terve

Újabb arculcsapás a Tisza-szavazóknak: Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét - írja a Mandiner. Dálnoki szavai szembemennek Magyar Péter korábbi vállalásával, miszerint kormányra kerülésük után azonnal mérsékelnék az alapélelmiszerek áfáját.
"Itt is nagyon nehéz, az ÁFA-bevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az ÁFA-csökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.
Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt a választást követően azonnal 5 %-ra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök ÁFA-ját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer ÁFA kulcsát.
Magyar Péterről ismét kiderült, átvágná az embereket
A múlt héten került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben áll a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval. Nem sokkal később pedig a Mandiner közölt egy videót, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a párt gazdasági csoportjának koordinátora, Dálnoki Áron beszéltek az adózás kérdéséről. Tarr azt mondta: Választást kell nyerni, utána mindent lehet. Közölte azt is:
"Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
A háromkulcsos adórendszerrel (15, 22, és 33 százalék) mintegy négymillió ember nettó keresete csökkenne. A megszűnő adókedvezmények kedvezmények pedig még többeket érintenének.
