Ennyit az áfacsökkentésről: a tiszás Dálnoki szerint felelőtlenség Magyar Péter terve

Tisza Párt
2025. szeptember 04.
áfalebukás
A tiszás Dálnoki Áron szerint felelőtlen Magyar Péter nagy ÁFA-csökkentési ígérete. Tehát ismét lebuktak, kiderült, hogy hazugság, amit ígérgetnek.

Újabb arculcsapás a Tisza-szavazóknak: Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét - írja a Mandiner. Dálnoki szavai szembemennek Magyar Péter korábbi vállalásával, miszerint kormányra kerülésük után azonnal mérsékelnék az alapélelmiszerek áfáját.

dálnoki áron
Elég nagy felelőtlenség lenne -Fotó: Dálnoki Áron Facebook oldala

 

"Itt is nagyon nehéz, az ÁFA-bevétel az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az ÁFA-csökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt a választást követően azonnal 5 %-ra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök ÁFA-ját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer ÁFA kulcsát.
Magyar Péterről ismét kiderült, átvágná az embereket

 A múlt héten került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben áll a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.  Nem sokkal később pedig a Mandiner közölt egy videót, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a párt gazdasági csoportjának koordinátora, Dálnoki Áron beszéltek az adózás kérdéséről. Tarr azt mondta: Választást kell nyerni, utána mindent lehet. Közölte azt is: 

"Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

 

A háromkulcsos adórendszerrel (15, 22, és 33 százalék) mintegy négymillió ember nettó keresete csökkenne. A megszűnő adókedvezmények kedvezmények pedig még többeket érintenének. 

  • Egy átlagfizetés után havi 20 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 000 forint mínuszt jelent; 
  • egy pedagógus havi 30 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 364 000 forintot mínuszt jelent; 
  • egy ápoló havi 23 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 280 000 forint mínuszt jelent; 
  • egy rendőr havi 13 000 forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 000 forint mínusz; 
  • egy katona havi 39 000 forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 000 forint mínusz; 
  • egy orvosnak 264 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 3 172 000 forint mínusz.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
